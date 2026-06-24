Razkril, da se je boril za življenje – bolezen je pustila hude posledice

Igralec Joe Manganiello v prihajajoči avtobiografiji razkriva, da je zadnjih sedem let doživljal vrsto hudih zdravstvenih težav, ki so prizadele več organov, med drugim kožo, ščitnico, oči, pljuča in prebavni sistem.
Dolgo obdobje brez jasne diagnoze
Zvezdnik opisuje, da je šlo za t. i. "kaskado avtoimunskih bolezni", pri katerih zdravniki dlje časa niso mogli postaviti jasne diagnoze. Bolezen je povzročala kronične bolečine in številne zdravstvene zaplete, njegovo stanje pa se je postopoma slabšalo.
Kot navajajo ameriški mediji, je igralec v tem obdobju prestal tudi operacijo, ki jo opisujejo kot "življenjsko pomembno odstranitev organa", vendar ni razkril, za kateri organ je šlo.
Iskanje alternativnih poti
V svoji izpovedi igralec priznava, da se je zaradi pomanjkanja odgovorov klasične medicine obrnil tudi k alternativnim pristopom. Kot poročajo tuji viri, je raziskoval duhovne prakse, genealogijo in različne tradicionalne metode zdravljenja, da bi razumel svoje stanje.
Obdobje, ki ga opisuje kot najtežje v življenju
Igralec je za People povedal, da je bilo to obdobje "najbolj brutalno v njegovem življenju", a hkrati tudi prelomno, saj ga je prisililo v osebno in duhovno preobrazbo.
Danes v boljšem stanju
Čeprav podrobnosti o njegovem trenutnem zdravstvenem stanju niso znane, igralec poudarja, da želi svojo zgodbo deliti predvsem zato, da bi spodbudil druge, ki se soočajo s podobnimi zdravstvenimi izzivi.
Viri: People, Reuters, Associated Press, Page Six, Entertainment Weekly
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