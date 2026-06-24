Razkril, da se je boril za življenje – bolezen je pustila hude posledice

Igralec Joe Manganiello v prihajajoči avtobiografiji razkriva, da je zadnjih sedem let doživljal vrsto hudih zdravstvenih težav, ki so prizadele več organov, med drugim kožo, ščitnico, oči, pljuča in prebavni sistem.

Zvezdnik opisuje, da je šlo za t. i. "kaskado avtoimunskih bolezni", pri katerih zdravniki dlje časa niso mogli postaviti jasne diagnoze. Bolezen je povzročala kronične bolečine in številne zdravstvene zaplete, njegovo stanje pa se je postopoma slabšalo.

Kot navajajo ameriški mediji, je igralec v tem obdobju prestal tudi operacijo, ki jo opisujejo kot "življenjsko pomembno odstranitev organa", vendar ni razkril, za kateri organ je šlo.