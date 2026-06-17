Jeremy Clarkson je v oddaji razkril, da so mu zdravniki diagnozo postavili po opravljenih preiskavah v letu 2025. Povedal je, da je bila bolezen odkrita dovolj zgodaj, kar je omogočilo hitro ukrepanje. V oddaji je prikazan v bolnišničnem okolju, kjer opisuje trenutke po diagnozi in potek zdravljenja, ki je vključeval operativni poseg.

icon-expand Zvezdnik razkril diagnozo raka. FOTO: Profimedia

Operacija in okrevanje

Kot poroča Reuters, je Clarkson prestal operacijo prostate, pri kateri so odstranili del tkiva, prizadetega z rakom. Po posegu je sledilo okrevanje, ki ga je sam opisal kot zahtevno, a obvladljivo. Zdravniki naj bi ocenili, da je bil rak odkrit v razmeroma zgodnji fazi, kar je bistveno izboljšalo možnosti za uspešno zdravljenje.

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Odkrita izpoved in negotovost

V najbolj čustvenem delu oddaje, ki ga povzema People, je Clarkson iskreno priznal, da ne ve, kako se bo njegovo zdravstveno stanje razvijalo v prihodnje. Dodal je, da se prvič sooča z resnično negotovostjo glede življenja in kariere. Hkrati je poudaril pomen preventivnih pregledov in zgodnjega odkrivanja bolezni, kar je po njegovih besedah ključno za uspešno zdravljenje raka na prostati.

Pretekle zdravstvene težave in pogled naprej

Kot še poroča BBC News, se Clarkson v zadnjih letih ni prvič soočil z resnimi zdravstvenimi težavami, kar je dodatno vplivalo na njegovo dojemanje zdravja in življenjskih prioritet. Kljub vsemu ostaja previdno optimističen in poudarja, da bo svoje nadaljnje odločitve sprejemal glede na zdravstveno stanje in rezultate zdravljenja.

icon-expand Jeremy Clarkson, James May in Richard Hammond FOTO: Profimedia

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