Izpadanje las pri moških: Zakaj bližnjice in šamponi ne delujejo

Edini preverjen način za boj proti izpadanju las pa je v resnici precej manj glamurozen, kot bi si želeli. Najprej moramo ugotoviti vzrok za izpadanje las, nato pa vztrajati pri dokazano učinkovitem zdravljenju, ki ima za vaš tip izpadanja las dejansko smisel. V nadaljevanju razkrivamo korake, ki preverjeno delujejo v boju proti izpadanju las.

Najprej morate vedeti, proti čemu se borite

Vsi lasje ne izpadajo iz istega razloga. Pri moških je zelo pogost t. i. androgeni vzorec izpadanja las, pri katerem se lasje postopoma redčijo na temenu, ob sencih ali sprednji liniji. Gre za proces, ki je povezan z genetiko in občutljivostjo lasnih mešičkov na hormone. Takšno izpadanje običajno ni nenadno, ampak napreduje počasi, zato ga marsikdo predolgo podcenjuje.

icon-expand Izpadanje las je ena tistih sprememb, ki jo moški pogosto opazijo, a o njej neradi spregovorijo. FOTO: Shutterstock

Obstajajo pa tudi druge oblike izpadanja las. Lasje lahko intenzivneje izpadajo po daljšem stresu, bolezni, hujšanju, pomanjkanju določenih hranil, hormonskih spremembah ali kot posledica težav s kožo lasišča. V takšnih primerih ni nujno, da potrebujete isto zdravljenje kot nekdo z dednim redčenjem las – ravno zato je slepo kupovanje izdelkov pogosto slaba strategija. Prvi korak je torej diagnoza. Če se lasje redčijo hitro, v lisah, ob srbečici, luščenju, bolečinah lasišča ali po večji življenjski spremembi, je smiseln pregled pri zdravniku oziroma dermatologu. Ne zato, ker bi bilo vsako izpadanje kritično, ampak zato, ker brez vzroka ne morete izbrati prave rešitve, ki bi lase vrnila v prvotno stanje.

Instantna rešitev ne obstaja

Pri moškem vzorcu izpadanja las se najpogosteje uporabljata dve vrsti dokazano učinkovitih pristopov: učinkovina, ki spodbuja delovanje lasnih mešičkov, in učinkovina, ki vpliva na hormonski mehanizem, povezan z redčenjem las. Prva je praviloma na voljo v obliki pripravkov za lasišče, druga pa se uporablja po posvetu z zdravnikom, saj ni primerna za vsakogar in ima lahko neželene učinke. Ob tem pa se je pomembno zavedati: če se odločite za dokazano zdravljenje, ga morate razumeti kot proces, ki traja dolgo, in ne kot poskus, ki traja dva tedna. Lasje rastejo počasi. Prvi realni učinki se običajno ne pokažejo takoj, temveč šele po več mesecih. Vmes se lahko zdi, da se ne dogaja nič, kar pa je tudi razlog, da veliko ljudi prehitro obupa. Največja napaka pri izpadanju las je ravno nestrpnost. Moški pogosto skačejo z izdelka na izdelek, namesto da bi eni smiselni strategiji dali dovolj časa. Pri laseh je doslednost pogosto pomembnejša od prvotnega navdušenja nad izdelkom. Bolje je imeti preprost režim, ki ga lahko vzdržujete, kot zapleteno rutino, ki jo opustite po treh tednih.

icon-expand Vsi lasje ne izpadajo iz istega razloga. FOTO: Shutterstock

Kdaj je že prepozno?

Za ukrepanje in skrb za svoje lase je redko že prepozno. Je pa vsekakor res, da imajo terapije največ smisla tam, kjer lasni mešički še niso popolnoma neaktivni. Zato zgodnje ukrepanje ni stvar pretirane skrbi, ampak precej smiselen korak, ki ga lahko storite že preventivno. Če čakate, da bo redčenje očitno vsem, boste imeli manj možnosti, kot če redčenje opazite zgodaj in se odzovete premišljeno. Pri plešavosti, ki je že nekoliko bolj napredovala, pa so možnosti drugačne. Takrat pridejo v poštev estetski postopki, vendar tudi ti niso čarovnija. Tudi ob estetskih posegih je treba imeti realna pričakovanja, pogosto pa se zahteva tudi nadaljnje vzdrževanje, sicer se lahko redčenje nadaljuje na predelih, ki niso bili obravnavani.

Kaj torej dejansko deluje?

Deluje predvsem to, da ne izgubljate mesecev z naključnimi rešitvami. Deluje to, da ugotovite, zakaj vam lasje izpadajo in da se o zdravljenju pogovorite s strokovnjakom. Ključno pa je tudi, da začnete dovolj zgodaj in vztrajate dovolj dolgo. Ne nasedajte ideji, da bo en sam izdelek popravil proces, ki se je razvijal več let. Izpadanje las namreč ni samo kozmetična malenkost. Za marsikaterega moškega je povezano s samozavestjo, staranjem in občutkom izgube nadzora nad lastnim videzom. Prav zato je razumljivo, da želite rešitev hitro, a najboljši korak v tem primeru ni panično kupovanje vsega, kar obljublja gostejše lase. Najboljša poteza je trezna odločitev – preveriti vzrok, izbrati dokazano pot in ji dati čas. Pri laseh namreč ne zmagajo tisti, ki poskusijo največ stvari, ampak večinoma zmagajo tisti, ki dovolj zgodaj nehajo verjeti v bližnjice.

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