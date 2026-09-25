Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?

Da bi lahko uspešno ločili med androgenim izpadanjem las in normalnim sezonskim izpadanjem, morate najprej poznati znake normalnega in androgenega izpadanja.

Zakaj lasje jeseni bolj izpadajo?

Vsak las gre skozi več faz - večino časa las aktivno raste, nato se rast upočasni, na koncu pa las preide v fazo mirovanja. Po tej fazi las izpade, lasni mešiček pa čez čas začne nov cikel. Ker posamezni lasje niso v istem delu cikla hkrati, je določena količina dnevnega izpadanja povsem normalen del njihovega cikla in obnavljanja. Pri sezonskem izpadanju se lahko proti koncu poletja nekoliko poveča delež las, ki so v fazi mirovanja. V dolgoletni raziskavi med moškimi je bil ta delež največji ravno ob koncu poletja in na začetku jeseni, podoben sezonski vzorec pa so pozneje zaznali tudi pri ženskah. Zakaj točno se to zgodi, še ni povsem jasno; med možnimi vplivi so sprememba dolžine dneva, manjša količina sončne svetlobe in naravna sezonska nihanja lasnega cikla.

icon-expand Za sezonsko izpadanje je najbolj značilno, da je izpadanje las razpršeno po celotnem lasišču. FOTO: Thinkstock

Za sezonsko izpadanje je najbolj značilno, da je izpadanje las razpršeno po celotnem lasišču. Lasje ne začnejo izrazito izginjati samo na enem mestu, lasna linija pa se v nekaj tednih praviloma ne spremeni. Pričeska je lahko nekoliko manj polna, vendar ne nastajajo jasno omejeni predeli brez las. Pogosto se omenja, da je normalno izgubiti med 50 do 100 las na dan. Ta številka lahko služi kot orientacija, vsekakor pa je mogoče, da količina nekoliko variira in je odvisna od dolžine las, pogostosti umivanja, česanja in načina oblikovanja pričeske. Zato je pomembno zavedanje, da več kot opazovanje izpadanja las po posameznih dnevih pove primerjava količine izpadanja skozi čas. Če se izpadanje po nekaj tednih začne umirjati, gostota pa ostaja približno enaka, je precej verjetno, da gre le za prehodno sezonsko spremembo.

Ključen je vzorec in ne le količina

T. i. "androgena alopecija" oziroma dedno pogojeno moško izpadanje las se običajno ne pokaže kot kratko obdobje nenadnega izpadanja. Za androgeno alopecijo je bolj značilno postopno umikanje lasne linije, redčenje na temenu ali tanjšanje las na zgornjem delu glave. Lasni mešički sčasoma proizvajajo vedno tanjše lase, zato se sprememba lahko razvija počasi in brez izrazitega povečanja količine dnevnega izpadanja. Prav zato lahko nekdo z izrazitejšim jesenskim izpadanjem izgublja veliko las, a se mu gostota dolgoročno skoraj ne spremeni, medtem ko nekdo z androgeno alopecijo ne opazi posebej velike količine izpadlih las, a se mu lasna linija iz leta v leto pomika bolj nazaj. Če niste prepričani, je uporaben trik, da enkrat na mesec fotografirate lasno linijo v podobni svetlobi ter iz istega kota. Fotografije bodo po nekaj mesecih precej jasno pokazale, ali se gostota res spreminja. Močnejše razpršeno izpadanje je lahko tudi posledica "telogenega efluvija", ki ga dermatologi razlagajo kot začasno pospešeno izpadanje las. Ob tem večje število las zaradi določene obremenitve preide v fazo mirovanja, izrazitejše izpadanje pa se lahko pojavi šele nekaj mesecev pozneje. Sprožilec za ta pojav je lahko daljše obdobje stresa, bolezen z visoko vročino, hitro hujšanje ali izrazito omejevanje prehrane. Če torej septembra opazite nenadno spremembo, je smiselno pomisliti tudi na to, kaj se je dogajalo junija ali julija. Prav časovni zamik izpadanja las je lahko razlog, da vzrok hitro pripišemo napačnemu dogodku ali preprosto letnemu času.

icon-expand Če gre za sezonsko izpadanje, posebnega zdravljenja praviloma ne potrebujete. FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj lahko dejansko naredite?

Če gre za sezonsko izpadanje, posebnega zdravljenja praviloma ne potrebujete. Pomembnejša od zdravil je dovolj raznolika prehrana, zadosten vnos beljakovin in izogibanje hitrim, zelo restriktivnim dietam. Smiselna je tudi nežna nega lasišča, predvsem če lase pogosto sušite z zelo vročim zrakom, belite ali jih močno obremenjujete z izdelki za oblikovanje. Prehranskih dopolnil ni smiselno jemati preventivno samo zato, ker je nastopila jesen. Če je izpadanje izrazito ali dolgotrajno, je bolj koristno ugotoviti, ali zanj obstaja konkreten razlog, kot pa naključno dodajati vitamine in minerale. Pregled pri zdravniku ali dermatologu je smiseln, če se izpadanje več mesecev ne umiri, če se gostota opazno zmanjšuje ali če nastajajo jasno omejeni goli predeli, srbenje in vnetje lasišča. Jesensko izpadanje je torej lahko normalen pojav, vendar predvsem takrat, ko je prehodno. Če se lasje iz meseca v mesec redčijo na istih mestih, sam letni čas verjetno ni več najboljša razlaga.

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