Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'

Bruce Campbell je v začetku septembra spregovoril o svojem zdravstvenem stanju in prvič razkril, kako resna je njegova trenutna prognoza. V pogovoru za oddajo The Adam Carolla Show je povedal, da je glede na vrsto raka, ki ga ima, trenutno v tako imenovani petletni prognozi.

Ko ga je voditelj Adam Carolla neposredno vprašal, ali to pomeni približno pet let življenja, je 68-letni igralec odgovoril, da gre za oceno približno oziroma z nekaj odstopanja.

Igralec vrste raka ni razkril. Kot je poudaril v pogovoru, o natančni diagnozi ne želi javno govoriti.

Campbell je za svojo bolezen prvič javno spregovoril marca letos. Takrat je razkril, da ima raka, ki ga zdravniki lahko za določen čas obvladujejo, vendar ga trenutno ni mogoče popolnoma pozdraviti.

Takrat je zaradi zdravljenja odpovedal nekatere načrtovane nastope in se za določen čas umaknil od dela.