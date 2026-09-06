Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'

Bruce Campbell ima po zdravniški prognozi še približno pet let življenja
Bruce Campbell je v začetku septembra spregovoril o svojem zdravstvenem stanju in prvič razkril, kako resna je njegova trenutna prognoza. V pogovoru za oddajo The Adam Carolla Show je povedal, da je glede na vrsto raka, ki ga ima, trenutno v tako imenovani petletni prognozi.
Ko ga je voditelj Adam Carolla neposredno vprašal, ali to pomeni približno pet let življenja, je 68-letni igralec odgovoril, da gre za oceno približno oziroma z nekaj odstopanja.
Igralec vrste raka ni razkril. Kot je poudaril v pogovoru, o natančni diagnozi ne želi javno govoriti.
Campbell je za svojo bolezen prvič javno spregovoril marca letos. Takrat je razkril, da ima raka, ki ga zdravniki lahko za določen čas obvladujejo, vendar ga trenutno ni mogoče popolnoma pozdraviti.
Takrat je zaradi zdravljenja odpovedal nekatere načrtovane nastope in se za določen čas umaknil od dela.
Bruce Campbell ne želi, da bi rak določal njegovo življenje
Kljub težki diagnozi zvezdnik ne namerava preostanka svojega življenja posvetiti izključno bolezni. V pogovoru je jasno povedal, da se je odločil živeti z rakom, ne pa živeti samo zaradi njega.
Kot poroča Entertainment Weekly, igralec zavestno ne želi preživljati preveč časa z iskanjem informacij o svoji bolezni in izkušnjah drugih bolnikov. Meni, da lahko človeka takšno iskanje hitro potegne v neskončno raziskovanje bolezni in strahu pred njo.
Njegov pristop je zato precej drugačen. Campbell želi nadaljevati delo, kolikor mu zdravstveno stanje dopušča, in se osredotočiti tudi na projekte, ki jih je ustvarjal v času pred diagnozo.
Še vedno promovira svoj novi film
Pomemben del njegovega trenutnega življenja je tudi film Ernie & Emma. Campbell je pri filmu sodeloval kot igralec, scenarist, režiser in producent, zgodba pa se ukvarja z izgubo, spomini in soočanjem s smrtjo.
Prav zaradi svoje bolezni je projekt dobil zanj še posebno oseben pomen. Po podatkih revije People je Campbell že ob prvem razkritju bolezni načrtoval, da bo po zdravljenju poskušal nadaljevati promocijo filma.
Kljub zahtevnemu zdravljenju tako ostaja aktiven tudi poklicno. Njegov cilj ni, da bi se zaradi diagnoze popolnoma umaknil iz javnosti, temveč da bi svoje delo prilagodil trenutnim zdravstvenim zmožnostim.
Bruce Campbell je najbolj znan kot Ash iz Evil Dead
Igralec je svetovno slavo dosegel z vlogo Asha Williamsa v filmski seriji Evil Dead, ki jo je ustvaril skupaj z režiserjem Samom Raimijem in producentom Robertom Tapertom.
Lik Asha je postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti grozljivk, Campbell pa je vlogo pozneje ponovil tudi v televizijski seriji Ash vs Evil Dead. Nastopal je še v drugih filmih in televizijskih serijah, med drugim v trilogiji Spider-Man režiserja Sama Raimija in seriji Burn Notice.
Njegova dolgoletna povezanost z žanrom grozljivk je zato eden od razlogov, da je novica o njegovi bolezni močno odmevala med oboževalci po vsem svetu.
Viri: The Adam Carolla Show, ABC News, People, Entertainment Weekly, The Guardian
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