Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate

John Cena si je zaradi presaditve las znova obril glavo

John Cena, nekdanji profesionalni rokoborec in hollywoodski igralec, je javno spregovoril o svoji drugi presaditvi las. Zaradi posega si je moral znova pobriti glavo, vendar pravi, da je z rezultati izjemno zadovoljen. Kot poroča revija People, je igralec o svojem novem videzu spregovoril na dogodku Comic-Con v San Diegu, kjer je razkril, da okrevanje po drugem posegu poteka odlično. Njegov cilj ni bila popolna sprememba videza, ampak predvsem večja gostota las in bolj naraven videz. "Želel sem doseči gostejše lase, moj zdravnik pa mi je svetoval, da je to najboljši način."

icon-expand John Cena si je zaradi presaditve las znova obril glavo FOTO: Profimedia

Dve operaciji, več kot 20 ur v operacijski sobi

Zvezdnik je razkril, da je bila prva presaditev las dolgotrajen poseg, ki je trajal približno 13 ur in pol. Druga operacija je trajala še dodatnih osem ur, skupaj pa je v operacijski sobi preživel več kot 20 ur. Pri drugem posegu se je odločil izboljšati še manjše območje, kjer prvi rezultat ni bil popoln. Kot je povedal, se je po uspehu prve presaditve znova obrnil na zdravnika in ga vprašal, ali lahko uredita še preostali del. Zdravnik mu je svetoval, naj si pred posegom pobrije glavo, saj tako lažje natančno presadi lasne mešičke in doseže boljši rezultat. Igralec je poudaril, da popolnoma zaupa postopku in zdravniku, saj meni, da je pri takšnih posegih ključna prav kombinacija strokovnega znanja, potrpežljivosti in realnih pričakovanj.

K izgubi las ga niso spodbudili le leta, ampak tudi komentarji oboževalcev

Cena je o težavah z izpadanjem las spregovoril že prej. Po njegovih besedah so ga k iskanju rešitev deloma spodbudili tudi oboževalci WWE, ki so ga pogosto opozarjali na spremembe njegovega videza. V intervjuju za People je povedal, da mu oboževalci niso pustili skrivati težave. Med rokoborskimi dogodki so se pojavljali tudi napisi, kot je bil "plešasti John Cena", kar ga je spodbudilo, da je začel raziskovati možnosti za izboljšanje stanja las in lasišča. "Ko sem poskušal skriti izgubo las, so jo oni vedno znova izpostavili. Prav zaradi tega sem začel raziskovati, kaj lahko naredim za zdravje lasišča, las in mešičkov," je povedal.

icon-expand Med rokoborskimi dogodki so se pojavljali tudi napisi, kot je bil "plešasti John Cena" FOTO: Profimedia

Presaditev las ni več tabu med moškimi

Igralec meni, da je največja težava pri izgubi las pogosto stigma, zaradi katere mnogi moški o tem ne govorijo. Sam priznava, da bi se za poseg odločil veliko prej, če bi bilo o tem pred desetletjem več odprtega govora. "Želim si, da bi to naredil že pred desetimi leti, vendar je takrat okoli tega obstajala velika stigma," je povedal za People. Pojasnil je tudi, da pri presaditvi ne gre za vstavljanje tujih las, temveč za premestitev lastnih lasnih mešičkov z enega dela glave na drugega. "To so še vedno moji lasje. Če jih na enem delu glave ne potrebujem več, zakaj jih ne bi prestavil tja, kjer jih potrebujem?" je dejal. Po podatkih strokovnjakov se vse več moških odloča za postopke obnove las, saj so sodobne metode manj invazivne in omogočajo naravnejše rezultate.

Kaj je metoda FUE, za katero se je odločil John Cena?

John Cena je opravil tako imenovano metodo FUE (Follicular Unit Extraction), pri kateri zdravniki posamezne lasne mešičke odvzamejo z območja, kjer so lasje odpornejši proti izpadanju, nato pa jih presadijo na redkejša območja. Prednost metode je predvsem v tem, da ne zahteva velikega kirurškega reza na zadnjem delu glave, okrevanje pa je običajno hitrejše kot pri starejših tehnikah. Strokovnjaki opozarjajo, da presaditev las ni čudežna rešitev za vsakogar. Rezultat je odvisen od kakovosti lasnih mešičkov, stopnje izpadanja las, genetike in pravilne izbire kandidata za poseg.

icon-expand Izpadanje las je pri moških zelo pogosto, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno ukrepati zgodaj. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko moški naredijo ob izpadanju las?

Izpadanje las je pri moških zelo pogosto, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno ukrepati zgodaj. Najpogostejši razlog za moško plešavost je androgena alopecija, pri kateri imajo lasni mešički zaradi genetike in delovanja hormona dihidrotestosterona (DHT) postopoma krajšo rastno fazo. Dermatologi iz Ameriške akademije za dermatologijo (American Academy of Dermatology) svetujejo, da moški ob prvih znakih redčenja las ne čakajo predolgo, ampak se posvetujejo s strokovnjakom. Zdravnik lahko oceni vzrok izpadanja in predlaga ustrezno zdravljenje. Med najbolj preverjenimi možnostmi je minoksidil, učinkovina, ki lahko pri nekaterih moških upočasni izpadanje las in spodbudi rast novih las. Druga možnost je finasterid, zdravilo na recept, ki zmanjšuje nastajanje hormona DHT in lahko pomaga upočasniti napredovanje moške plešavosti. Pri obeh možnostih je pomembno, da se uporabljata redno in pod ustreznim nadzorom. Strokovnjaki poudarjajo tudi pomen osnovne nege lasišča. Prehrana z dovolj beljakovinami, železom, cinkom in drugimi pomembnimi hranili lahko podpira zdravje las, vendar prehranska dopolnila sama po sebi ne morejo odpraviti genetskega izpadanja las, če za njihovo uporabo ni dejanske potrebe.

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