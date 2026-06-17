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Zdravje

Ignoriral je znak, ki ga večina spregleda: tudi 8 kav na dan ni ustavilo utrujenosti

B.R.
17. 06. 2026 02.23
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Kar se je začelo kot običajna utrujenost zaradi zgodnjih izmen in napornega delovnika, se je pri 26-letnem moškem iz New Jerseyja izkazalo za nekaj precej resnejšega.

Conor Mulvanerton iz New Jerseyja je sprva verjel, da gre le za posledico stresa, pomanjkanja spanca in preobremenjenosti – zato je posegal po vedno več kofeina, včasih tudi do osem espresso kav na dan.

A kljub temu ni bil nič bolj buden.

"Kava ni več delovala"

Kot je v intervjujih za ameriške medije povedal, je v obdobju najhujše utrujenosti pogosto spil več kav zapored, vendar ga je izčrpanost vseeno premagala.

"Čeprav se s tem ne ponosim, so bili dnevi, ko sem spil osem espresso kav, pa sem po službi vseeno lahko zaspal," je dejal.

Kot so zapisali pri PEOPLE, je sprva vse skupaj pripisoval stresu in delovnemu ritmu, kar je pogosta napaka pri mladih odraslih, ki delajo v hitrem tempu in ignorirajo dolgotrajne simptome.

Sprva vse skupaj pripisoval stresu in delovnemu ritmu.
Sprva vse skupaj pripisoval stresu in delovnemu ritmu. FOTO: Shutterstock

Znaki, ki jih je bilo lahko spregledati

Sčasoma se utrujenosti niso pridružili le dolgi delovni dnevi, ampak tudi drugi simptomi, ki jih je bilo enostavno pripisati vsakdanjim težavam – predvsem izčrpanost, ki ni izginila niti po počitku.

Kasneje se je stanje poslabševalo do točke, ko običajni stimulansi, kot je kofein, niso imeli več nobenega učinka.

Šokantna diagnoza

Prelomnica je prišla po zdravniških pregledih, kjer so odkrili povečane bezgavke. Nadaljnje preiskave so pokazale, da gre za Hodgkinov limfom, obliko raka limfnega sistema v stadiju II.

Diagnoza je popolnoma spremenila njegovo razumevanje simptomov, ki jih je sprva pripisoval stresu.

Conor je najprej prestal kemoterapijo, kasneje pa tudi presaditev matičnih celic. Po zahtevnem zdravljenju je bolezen danes v remisiji, njegovo življenje pa se počasi vrača v normalne tirnice.

Kaj nas uči njegova zgodba

Njegov primer je še eno opozorilo, da dolgotrajna in nepojasnjena utrujenost ni vedno posledica stresa ali slabega spanca. Zdravniki pogosto poudarjajo, da je prav kronična izčrpanost lahko eden prvih znakov resnejših bolezni, še posebej, če ne mine niti ob počitku.

Prav kronična izčrpanost lahko eden prvih znakov resnejših bolezni.
Prav kronična izčrpanost lahko eden prvih znakov resnejših bolezni. FOTO: Shutterstock

Kaj se zgodi, če spijemo preveč kave?

Čeprav je kava za večino ljudi varna v zmernih količinah, lahko pretiravanje prinese precej neprijetne učinke. Strokovnjaki za prehrano opozarjajo, da prekomeren vnos kofeina lahko povzroči:

- razbijanje srca in nervozo

- tesnobo in nemir

- težave s spanjem

- prebavne motnje

- "crash" utrujenost, ko učinek popusti

Na splošno velja, da je za zdrave odrasle priporočena zgornja meja približno 400 mg kofeina na dan (kar je približno 3–4 skodelice kave, odvisno od vrste).

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Boljše alternative za energijo

Če je cilj več energije čez dan, strokovnjaki pogosto priporočajo bolj stabilne rešitve kot dodatna kava:

- Voda – dehidracija je pogost razlog za utrujenost

- Kratki sprehodi ali raztezanje – hitro izboljšajo prekrvavitev in budnost

- Urejeno spanje – najmočnejši "naravni energizer"

- Zdravi prigrizki (oreščki, sadje) namesto sladkornih "boostov"

- Zeleni čaj – manj kofeina, bolj enakomeren učinek

- Dihalne vaje – kratkoročno dvignejo budnost brez stimulansov

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Viri: PEOPLE, AOL News, NHS, Mayo Clinic

Razlagalnik

Hodgkinov limfom je vrsta raka, ki se razvije v limfnem sistemu, pomembnem delu imunskega sistema, ki pomaga telesu pri boju proti okužbam. Bolezen se pojavi, ko se bele krvničke, imenovane limfociti, nenormalno razmnožujejo in kopičijo v bezgavkah ali drugih limfnih tkivih. To lahko povzroči otekanje bezgavk, pogosto na vratu, pod pazduhami ali v dimljah, ter sistemske simptome, kot so nepojasnjena utrujenost, vročina, nočno potenje in izguba telesne teže.

Bezgavke so majhni, fižolasti organi, razporejeni po vsem telesu in povezani z limfnimi žilami. Delujejo kot filtri za limfno tekočino, v katerih se zadržujejo in uničujejo škodljive snovi, kot so bakterije, virusi in nenormalne celice. Poleg tega so ključno zbirališče imunskih celic, kjer se te aktivirajo in pripravijo za obrambo telesa. Kadar se telo bori proti okužbi ali bolezni, se lahko bezgavke povečajo, kar je pogosto prvi znak, da imunski sistem intenzivno deluje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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