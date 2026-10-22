Skoraj 181 kilogramov, alkohol in samouničevalne navade: zvezdnik razkril, kaj ga je rešilo

John Goodman je izgubil 91 kilogramov: prelomnica je bila odvisnost od alkohola

John Goodman, ki ga gledalci poznajo predvsem iz humoristične serije Roseanne in filma Veliki Lebowski, je v zadnjih letih pritegnil pozornost z veliko spremembo telesnega videza. Njegova pot do boljšega zdravja pa je bila precej zahtevnejša, kot bi lahko sklepali samo iz fotografij pred preobrazbo in po njej. V pogovoru za ameriško revijo The New Yorker je igralec odkrito spregovoril o dolgoletnih težavah z alkoholom in prehranjevanjem. Pojasnil je, da je alkohol opustil leta 2007, ko je bil star 55 let. Takrat je spoznal, da ga dotedanji način življenja izčrpava in da mora nekaj spremeniti, če želi ohraniti zdravje. Goodman je opisal začarani krog, v katerem so kratkotrajnemu zadovoljstvu sledile vse hujše posledice. Zaradi pitja je imel tudi telesne težave, med drugim tresenje, ki ga je skušal ublažiti z nadaljnjim uživanjem alkohola. Sčasoma se je odločil, da tako ne želi več živeti.

icon-expand Po opustitvi alkohola se je začel spopadati s prenajedanjem. FOTO: Profimedia

Po opustitvi alkohola se je začel spopadati s prenajedanjem

Odpoved alkoholu je bila pomemben korak, vendar ni samodejno rešila vseh njegovih težav. Goodman je priznal, da je po opustitvi pitja tolažbo začel iskati v hrani. Njegova telesna teža se je zato še naprej povečevala in na najvišji točki dosegla skoraj 181 kilogramov. Podobno je igralec težave opisal že v prejšnjih intervjujih. Za revijo Men's Health je leta 2010 povedal, da je v preteklosti poskušal shujšati v kratkem času, nato pa se je hitro vrnil k starim navadam. Izgubil je tudi več deset kilogramov, vendar se je teža znova vrnila. Takšen vzorec je bil zanj izčrpavajoč. Namesto da bi se osredotočil na kratkotrajne rezultate, je začel iskati način, kako bi spremembe ohranil tudi dolgoročno. Njegova izkušnja kaže, da se težave s telesno težo lahko prepletajo z drugimi navadami in da zgolj odločitev, da človek nečesa ne bo več počel, ne odpravi nujno vzrokov, zaradi katerih je do težav prišlo.

Počasi, z gibanjem in vztrajnostjo do drugačnega življenja

Zvezdnik je večkrat poudaril, da si tokrat ni želel hitre rešitve. V intervjuju za ABC News leta 2016 je pojasnil, da se je odločil za postopnejše hujšanje, več gibanja in redno telesno dejavnost. Zavedal se je, da s staranjem ne more več preprosto prezreti svojega zdravja in pričakovati, da se ne bo nič spremenilo. Pomemben del njegovega pristopa je bila tudi pomoč strokovnjaka za telesno pripravljenost. Danes igralec v svoji vadbeni rutini daje poudarek krepitvi mišic trupa, ravnotežju in moči. Kot je povedal v nedavnem pogovoru za The New Yorker, mu pri tem pomaga osebni trener, veliko pa mu pomeni tudi hoja na prostem. Takšen pristop je še posebej pomemben v zrelejših letih, ko je treba poleg telesne teže skrbeti tudi za mišično moč, gibljivost in stabilnost. Pri hujšanju namreč ni pomembna samo številka na tehtnici, temveč tudi sposobnost, da človek ohranja telesno pripravljenost in lahko brez večjih težav opravlja vsakodnevne dejavnosti.

icon-expand Goodman je večkrat poudaril, da si tokrat ni želel hitre rešitve. FOTO: Profimedia

Izgubil je veliko kilogramov, vendar preobrazba ni minila brez posledic

Igralec je razkril tudi manj prijetno plat svoje telesne preobrazbe. Povedal je, da je prestal operacijo želodca, vendar ni navedel, za kakšen poseg je šlo. Po operaciji se je spopadel tudi s slabokrvnostjo, zaradi izgube podkožnega maščevja pa ga pogosto zebe. Njegova izkušnja je pomemben opomnik, da velika izguba telesne teže ni vedno brez zapletov. Operativni posegi za zmanjšanje telesne teže so lahko pri ustrezno izbranih posameznikih koristni, vendar zahtevajo zdravniško presojo, spremljanje in skrb za zadosten vnos hranil. Slabokrvnost ima lahko različne vzroke, zato je ob takšnih težavah pomembno poiskati zdravniško pomoč.

Največja sprememba ni bila samo telesna

Čeprav je izguba približno 91 kilogramov najbolj opazen del igralčeve preobrazbe, igralec poudarja tudi pomen spremembe odnosa do življenja. Opustitev alkohola mu je omogočila, da je začel drugače gledati na svoje navade, odnose in načine, s katerimi se je prej spoprijemal z neprijetnimi občutki. V preteklosti je skušal notranjo praznino zapolniti s hrano ali alkoholom. Sčasoma je začel prepoznavati, da takšne rešitve prinesejo le kratkotrajno olajšanje, ne odpravijo pa težav v ozadju. Prav zato njegova zgodba ni zgolj pripoved o hujšanju, temveč tudi o osebni rasti in iskanju bolj zdravega načina življenja. Pri 74 letih Goodman še naprej skrbi za telesno pripravljenost in se prilagaja svojim trenutnim zmožnostim. Njegova pot ni bila hitra in ni potekala brez težav, vendar dokazuje, da so spremembe mogoče tudi po več desetletjih nezdravih navad. Najpomembnejši korak je bil, da je prepoznal, da mora nekaj spremeniti, nato pa začel vztrajati pri odločitvah, ki so mu pomagale živeti bolj zdravo.

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