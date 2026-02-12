Moskisvet.com
ultraprocesirana hrana
Zdravje

Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost

12. 02. 2026 04.00
12. 02. 2026 04.00
0

Nova študija prinaša zaskrbljujoče ugotovitve o vplivih ultra predelane hrane na reproduktivno zdravje moških.

Študija, nedavno objavljena v reviji Cell Metabolism, prinaša zaskrbljujoče ugotovitve o vplivu ultra predelane hrane na zdravje moških. Raziskava opozarja, da takšna prehrana ne vpliva le na telesno težo in srčno-žilni sistem, temveč tudi na reproduktivni sistem.

Hitri učinki ultra predelane hrane

Znanstveniki so spremljali 43 moških, starih od 20 do 35 let, ki so se v različnih obdobjih prehranjevali z ultra predelano hrano in nepredelano hrano. Rezultati so pokazali:

- Povečanje telesne teže in maščobnega tkiva.

- Višjo raven holesterola.

- Zmanjšanje testosterona in hormonov, ključnih za proizvodnjo sperme.

- Povišano raven ftalatov, snovi iz plastike, ki lahko motijo hormone.

Kljub temu da so 'testni osebki' zaužili enako število kalorij kot tisti pri nepredelani prehrani, so bili učinki na zdravje bistveno slabši. To poudarja, da ni pomembno le število kalorij, temveč tudi njihov izvor.

Hitra in ultra predelana hrana ne vpliva le na telesno težo in srčno-žilni sistem, temveč tudi na reproduktivni sistem.
Hitra in ultra predelana hrana ne vpliva le na telesno težo in srčno-žilni sistem, temveč tudi na reproduktivni sistem. FOTO: Profimedia

Negativni vplivi na plodnost

Raziskava je pokazala trend zmanjševanja kakovosti sperme pri moških, ki so uživali ultra predelano hrano. Čeprav je študija trajala le tri tedne, rezultati kažejo, da se moški reproduktivni sistem zelo hitro odzove na nezdravo prehrano.

Dodatna težava so kemikalije iz plastične embalaže, v kateri so pogosto pakirana ultra predelana živila. Te lahko delujejo kot endokrini motilci, kar moti delovanje hormonov, ključnih za moško plodnost.

Veliko kalorij – malo hranil

Po podatkih CDC-ja ultra predelana živila predstavljajo več kot 50 % vseh kalorij, ki jih zaužijejo Američani. Takšna živila so običajno:

- visoko energijska,

- imajo nizko vsebnost vlaknin,

- bogata so s soljo, sladkorjem in nezdravimi maščobami.

Študije so povezale uživanje ultra predelane hrane s povečanim tveganjem za debelost, sladkorno bolezen tipa 2, srčne bolezni, možgansko kap in kognitivni upad. Ena raziskava iz leta 2025 je povezala takšno prehrano z več kot 120.000 preprečljivimi smrtnimi primeri v ZDA v dveh letih.

Zdrava izbira živil je ključna.
Zdrava izbira živil je ključna. FOTO: Shutterstock

Priporočila strokovnjakov za zdravje moških

Strokovnjaki opozarjajo, da zdrave življenjske navade pomembno vplivajo na plodnost in kakovost sperme. Priporočajo:

Uravnoteženo prehrano z veliko sadja, zelenjave, polnozrnatih žit in zdravih maščob.

Redno telesno dejavnost.

Ohranjanje zdrave telesne teže.

Zadosten spanec.

Obvladovanje stresa.

Izogibanje alkoholu in tobaku.

Zmerno uporabo savn in toplote, ki lahko začasno vplivajo na spermo.

Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Cell Metabolism; Krenizdravo.dnevnik.hr

neplodnost moško zdravje zdravje fit raziskava študija ultraprocesirana hrana ultrapredelana hrana posledice uživanja ultraprocesirane hrane moška neplodnost neplodnost pri moških sperma očetovstvo
Zdravje

Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih

