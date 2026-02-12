Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost

Študija, nedavno objavljena v reviji Cell Metabolism, prinaša zaskrbljujoče ugotovitve o vplivu ultra predelane hrane na zdravje moških. Raziskava opozarja, da takšna prehrana ne vpliva le na telesno težo in srčno-žilni sistem, temveč tudi na reproduktivni sistem.
Hitri učinki ultra predelane hrane
Znanstveniki so spremljali 43 moških, starih od 20 do 35 let, ki so se v različnih obdobjih prehranjevali z ultra predelano hrano in nepredelano hrano. Rezultati so pokazali:
- Povečanje telesne teže in maščobnega tkiva.
- Višjo raven holesterola.
- Zmanjšanje testosterona in hormonov, ključnih za proizvodnjo sperme.
- Povišano raven ftalatov, snovi iz plastike, ki lahko motijo hormone.
Kljub temu da so 'testni osebki' zaužili enako število kalorij kot tisti pri nepredelani prehrani, so bili učinki na zdravje bistveno slabši. To poudarja, da ni pomembno le število kalorij, temveč tudi njihov izvor.
Negativni vplivi na plodnost
Raziskava je pokazala trend zmanjševanja kakovosti sperme pri moških, ki so uživali ultra predelano hrano. Čeprav je študija trajala le tri tedne, rezultati kažejo, da se moški reproduktivni sistem zelo hitro odzove na nezdravo prehrano.
Dodatna težava so kemikalije iz plastične embalaže, v kateri so pogosto pakirana ultra predelana živila. Te lahko delujejo kot endokrini motilci, kar moti delovanje hormonov, ključnih za moško plodnost.
Veliko kalorij – malo hranil
Po podatkih CDC-ja ultra predelana živila predstavljajo več kot 50 % vseh kalorij, ki jih zaužijejo Američani. Takšna živila so običajno:
- visoko energijska,
- imajo nizko vsebnost vlaknin,
- bogata so s soljo, sladkorjem in nezdravimi maščobami.
Študije so povezale uživanje ultra predelane hrane s povečanim tveganjem za debelost, sladkorno bolezen tipa 2, srčne bolezni, možgansko kap in kognitivni upad. Ena raziskava iz leta 2025 je povezala takšno prehrano z več kot 120.000 preprečljivimi smrtnimi primeri v ZDA v dveh letih.
Priporočila strokovnjakov za zdravje moških
Strokovnjaki opozarjajo, da zdrave življenjske navade pomembno vplivajo na plodnost in kakovost sperme. Priporočajo:
Uravnoteženo prehrano z veliko sadja, zelenjave, polnozrnatih žit in zdravih maščob.
Redno telesno dejavnost.
Ohranjanje zdrave telesne teže.
Zadosten spanec.
Obvladovanje stresa.
Izogibanje alkoholu in tobaku.
Zmerno uporabo savn in toplote, ki lahko začasno vplivajo na spermo.
Vir: Cell Metabolism; Krenizdravo.dnevnik.hr
