Driska
Zdravje

Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti

B.R.
27. 05. 2026 02.07
Zaprtje, napihnjenost in občutek teže v trebuhu so pogoste prebavne težave, ki lahko hitro vplivajo na počutje in vsakdan. Strokovnjaki za prebavo poudarjajo, da obstajajo preprosti domači pristopi, ki lahko spodbudijo delovanje črevesja in olajšajo neprijetne simptome.

Kaj je zaprtje in zakaj nastane

FOTO: AdobeStock

Po pojasnilih strokovnjakov zaprtje pomeni redko ali oteženo odvajanje blata, običajno manj kot trikrat na teden, pogosto pa ga spremljata tudi trdo blato in občutek nepopolnega praznjenja.

Strokovnjaki še dodajajo, da so najpogostejši vzroki za zaprtje slaba prehrana z malo vlaknin, premalo tekočine in pomanjkanje telesne aktivnosti, kar je pri moški populaciji še posebej pogosto zaradi sedečega načina življenja.

Naravna pomoč pri zaprtju: masaža trebuha

Ena izmed enostavnih metod za spodbujanje prebave je nežna masaža trebuha, ki lahko pomaga aktivirati črevesne mišice in pospešiti premikanje vsebine skozi prebavni sistem.

Raziskave kažejo, da lahko redna masaža trebuha zmanjša napihnjenost, izboljša odvajanje in olajša občutek pritiska v trebuhu.

Kaj pravijo raziskave o učinkovitosti

Po podatkih raziskave iz leta 2020, ki jo navajajo strokovnjaki iz Journal of Gastrointestinal Nursing, je masaža trebuha pri ljudeh s počasnim delovanjem črevesja spodbudila premikanje vsebine skozi debelo črevo.

Druga študija iz istega leta, kot poroča PubMed Central, je primerjala masažo in uporabo odvajalnih sredstev ter ugotovila, da sta obe metodi prispevali k izboljšanju simptomov zaprtja.

Dodatne raziskave iz let 2015 in 2018, ki jih povzema Healthline, kažejo, da so udeleženci poročali o rednejšem odvajanju, manj napihnjenosti in boljšem splošnem počutju po redni uporabi trebušne masaže.

Kako pravilno izvajati masažo trebuha

Strokovnjaki poudarjajo, da mora biti masaža vedno nežna in sproščujoča, brez bolečine ali pretiranega pritiska.

Najbolje je, da ležite na hrbtu, pod kolena pa si namestite manjši vzglavnik, da se trebušne mišice sprostijo. Po potrebi lahko uporabite tudi olje ali kremo za lažje drsenje rok.

Osnovni gibi masaže

- Prvi korak je počasen gib navzgor po sredini trebuha, od spodnjega dela proti rebrom, ki ga ponovite večkrat, saj spodbuja naravno gibanje črevesja.

- Nato sledijo gibi po straneh trebuha, kjer z dlanmi nežno premikate tkivo proti spodnjemu delu trebuha, kar pomaga sprostiti napetost v spodnjem delu prebavil.

- Tretji gib vključuje kroženje v smeri, ki sledi naravni poti debelega črevesa, kar strokovnjaki iz Healthline opisujejo kot pomemben dejavnik pri spodbujanju peristaltike.

- Na koncu se izvaja nežno krožno pritiskanje po celotnem trebuhu, ki dodatno sprošča mišice in lahko zmanjša občutek napihnjenosti.

Kdaj je treba poiskati zdravniško pomoč

Po opozorilih strokovnjakov je pomembno, da se ob dolgotrajnem zaprtju, močnih bolečinah ali ponavljajočih se simptomih obišče zdravnika, saj lahko v nekaterih primerih gre za resnejše prebavne motnje.

Prav tako je pomembno, da masaža ostane dopolnilna metoda in ne nadomestilo za ustrezno prehrano, gibanje in zadosten vnos tekočine.

FOTO: Dreamstime
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
prebava masaža prebavila zaprtost napihnjenost pomoč zdravnik trdo blato vlaknine prehrana
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

