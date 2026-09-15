Slavni pevec umrl med kontroverznim posegom

Giorgos Mazonakis, eden najbolj prepoznavnih grških pevcev, je 9. septembra odšel v zasebno zdravstveno ustanovo v atenskem Kolonakiju, kjer je bil načrtovan poseg s plazmaferezo. Med postopkom je doživel srčni zastoj. Prepeljali so ga v bolnišnico Elpis, vendar ga zdravnikom ni uspelo oživiti.

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Kaj je plazmafereza?

Plazmafereza je medicinski postopek, pri katerem se iz krvi odstrani plazma in jo nadomestijo z ustrezno tekočino oziroma drugo plazmo. Uporablja se pri določenih resnih bolezenskih stanjih, med drugim pri nekaterih avtoimunskih in nevroloških boleznih. Kot pojasnjuje grški časnik To Vima, postopek omogoča odstranjevanje določenih škodljivih snovi iz krvi, vendar ni brez tveganj. Med možnimi zapleti so padec krvnega tlaka, alergijske reakcije in druge resne zdravstvene komplikacije. V zadnjih letih se je plazmafereza pojavila tudi na področju tako imenovane medicine dolgoživosti, kjer jo nekateri ponudniki predstavljajo kot del pristopov za izboljšanje počutja ali upočasnjevanje znakov staranja. Znanstvenih dokazov, da bi takšni postopki pri zdravih ljudeh dokazano podaljševali življenje, pa ni.

icon-expand Plazmafereza je medicinski postopek, ki vključuje ločevanje in odstranjevanje plazme iz krvi. FOTO: Shutterstock

Klinika naj ne bi imela dovoljenja za takšen poseg

Eden ključnih delov preiskave je vprašanje, ali je bila klinika sploh ustrezno registrirana za izvajanje plazmafereze. Po poročanju Cyprus Maila so policija, tožilstvo in Atensko zdravniško združenje pregledali zasebno ordinacijo. Predmet preverjanja je bilo tudi, ali je imela ustrezno dovoljenje za izvajanje postopka. Grško zdravniško združenje je pozneje opozorilo, da naj bi bila ustanova registrirana kot patološka ordinacija in ne kot ustanova, ki bi smela izvajati takšen zahteven medicinski poseg.

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