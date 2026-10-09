Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje

Kaj je emetofobija?

Emetofobija je močan in vztrajen strah pred bruhanjem. Človeka lahko skrbi, da bo bruhal sam, da bo bruhal nekdo v njegovi bližini ali da se bo znašel v okoliščinah, kjer bi do tega lahko prišlo. Oxford Health Specialist Psychological Intervention Centre jo opredeljuje kot specifičen strah pred bruhanjem, ki lahko vključuje tudi strah pred izgubo nadzora ali nezmožnostjo pobega iz določene situacije. Pomembno je razlikovati med običajnim odporom in fobijo. Marsikomu je bruhanje neprijetno, vendar zaradi tega ne spreminja svojega življenja. Pri emetofobiji pa strah pogosto vodi v izogibanje in različna vedenja, s katerimi človek poskuša preprečiti domnevno nevarnost.

Kateri so najpogostejši simptomi emetofobije?

Strah se lahko pojavi že ob sami misli na bruhanje. Človek lahko začne pretirano opazovati svoje telesne občutke in vsako slabost v želodcu razume kot znak, da bo zbolel. NHS med telesnimi znaki fobičnega odziva navaja pospešen srčni utrip, tresenje, omotico, občutek tesnobe, slabost in težave z dihanjem. Pri emetofobiji je posebej neprijetno to, da lahko prav strah povzroči slabost, ta pa nato še okrepi strah pred bruhanjem. Pogosta so tudi izogibanja. Nekdo lahko na primer preneha uživati določeno hrano, se izogiba restavracijam, potovanjem ali javnemu prevozu. Drugi pogosto preverjajo rok uporabnosti živil, iščejo informacije o morebitnih boleznih ali prosijo bližnje za zagotovila, da ne bodo zboleli.

icon-expand Strah se lahko pojavi že ob sami misli na bruhanje. FOTO: Shutterstock

Zakaj lahko strah začne omejevati življenje?

Težava pri emetofobiji ni samo v neprijetnem občutku strahu. Problem nastane, ko se človek zaradi njega začne odpovedovati običajnim dejavnostim. Lahko se izogiba druženjem, potovanjem ali dogodkom, kjer nima občutka, da lahko hitro zapusti prostor. Pri nekaterih se zaradi strahu spremeni tudi prehranjevanje. Pregled raziskav, objavljen v reviji Clinical Psychology Review, je pokazal, da so pri specifičnem strahu pred bruhanjem pomembni predvsem izogibanje, varovalna vedenja in strah pred posledicami bruhanja. Raziskovalci so obenem opozorili, da je bila motnja dolgo razmeroma slabo raziskana.

Emetofobija se lahko začne že v otroštvu

Novejša metaanaliza, objavljena leta 2025 in pripravljena na Univerzi v Regensburgu, je združila podatke iz 31 raziskovalnih poročil. Pri analiziranih osebah je bila povprečna starost začetka težav približno deset let, čeprav se lahko strah razvije tudi pozneje. Ista analiza je pokazala, da se emetofobija lahko povezuje tudi z drugimi težavami, med njimi s socialno tesnobo, depresijo in generalizirano anksioznostjo. Avtorji ob tem poudarjajo, da je raziskav o emetofobiji še vedno razmeroma malo in da podatki o njeni pogostosti niso dovolj zanesljivi za natančno oceno celotne populacije. Pri nastanku ni nujno prisotna ena sama izkušnja. Fobija se lahko razvije po neprijetnem dogodku, pomembno vlogo pa imajo lahko tudi tesnoba, način razlaganja telesnih občutkov in naučeni vzorci izogibanja.

icon-expand Strah lahko sprožijo tudi povsem običajne situacije. FOTO: Shutterstock

Strah lahko sprožijo tudi povsem običajne situacije

Za človeka z emetofobijo niso nujno problematični samo neposredni prizori bruhanja. Sprožilec je lahko občutek slabosti, vonj, pogovor o bolezni ali celo vožnja z avtomobilom, če se je človek nekoč med vožnjo počutil slabo. Nekateri se začnejo izogibati hrani, za katero menijo, da bi lahko povzročila slabost, drugi pa se bojijo biti v bližini ljudi, ki so bolni. Oxford Health opozarja tudi na pogosto preverjanje hrane, pretirano čiščenje in iskanje zagotovil pri drugih ljudeh. Takšno vedenje lahko kratkoročno zmanjša tesnobo, dolgoročno pa lahko strah še utrjuje.

Kako se emetofobija zdravi?

Zdravljenje je mogoče in običajno vključuje psihoterapevtski pristop. Posebno mesto ima kognitivno-vedenjska terapija, pri kateri posameznik prepoznava miselne in vedenjske vzorce, povezane s strahom, ter se jim postopoma uči drugače odzivati. Slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje med področji, pri katerih se uporablja kognitivno-vedenjska terapija, navaja tudi fobije in anksiozne težave. Pri vedenjskem delu se lahko uporablja postopno izpostavljanje, ki je prilagojeno posamezniku. Pri emetofobiji obstajajo tudi neposredni raziskovalni podatki. V manjši randomizirani raziskavi, objavljeni v PubMed, je bilo 24 udeležencev razporejenih v skupino s kognitivno-vedenjsko terapijo ali na čakalni seznam. Po 12 srečanjih so bili rezultati pri skupini s terapijo boljši, vendar je bila raziskava majhna, zato rezultatov ni mogoče posplošiti brez zadržkov. Novejši pregled zdravljenja iz leta 2026 je prav tako ugotovil, da je kognitivno-vedenjska terapija najpogosteje uporabljeni pristop pri zdravljenju emetofobije, vendar raziskovalci opozarjajo, da je področje še vedno omejeno z majhnim številom kakovostnih raziskav in majhnimi vzorci.

Kdaj je smiselno poiskati pomoč?

Če vas je bruhanja strah, to samo po sebi še ne pomeni, da imate emetofobijo. Pomembnejše vprašanje je, koliko strah vpliva na vaše življenje. Pomoč je smiselna, če zaradi strahu pogosto odpovedujete dejavnosti, omejujete prehrano, se izogibate potovanjem ali druženju, nenehno preverjate znake bolezni ali vas tesnoba pomembno ovira pri delu in odnosih. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da lahko anksiozne motnje pomembno vplivajo na vsakodnevno delovanje in da so mednje uvrščene tudi fobije. Pri obravnavi je pomembno tudi razlikovanje od drugih težav. Strah pred bruhanjem se lahko prepleta z napadi panike, zdravstveno tesnobo, obsesivno-kompulzivnimi težavami ali motnjami prehranjevanja, zato je za pravilno oceno pomemben pogovor z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

icon-expand Emetofobija ni nekaj, s čimer se mora človek preprosto sprijazniti. FOTO: Adobe Stock

Emetofobija ni nekaj, s čimer se mora človek preprosto sprijazniti

Močan strah pred bruhanjem lahko človeku postopoma zoži vsakdanji svet, vendar to ne pomeni, da bo tako ostalo. Sodobne raziskave kažejo, da je emetofobijo mogoče obravnavati, pri čemer ima pomembno vlogo kognitivno-vedenjska terapija. Če strah že določa, kaj jeste, kam greste, s kom se družite ali koliko časa namenjate preverjanju morebitnih nevarnosti, je to dober razlog, da poiščete strokovno pomoč. Cilj zdravljenja ni, da bi človek nenadoma vzljubil bruhanje, temveč da mu strah pred njim ne bi več narekoval vsakodnevnega življenja.

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