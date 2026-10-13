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Zdravje

Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča

B.R.
13. 10. 2026 02.02
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Elektronske cigarete mnogi uporabljajo kot manj škodljivo alternativo kajenju, vendar nove raziskave kažejo, da tudi kratkotrajna izpostavljenost njihovim hlapom ni nedolžna. Znanstveniki so odkrili poškodbe občutljivih pljučnih celic in spremembe v obrambi pred virusi.

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Elektronske cigarete lahko poškodujejo pljuča že v nekaj dneh

Raziskovalci so preučevali, kako hlapi elektronskih cigaret vplivajo na najobčutljivejše dele pljuč. Posebno pozornost so namenili drobnim celicam globoko v pljučih, kjer kisik prehaja v krvni obtok.

Po ugotovitvah raziskovalne skupine, objavljenih v znanstveni reviji JCI Insight, so se spremembe pojavile že po 24 urah izpostavljenosti. Med njimi so bile poškodbe zaščitne pregrade pljučnega tkiva, moteno obnavljanje celic in povečano odmiranje celic.

Težava ni zgolj v neposredni poškodbi. Raziskovalci so ugotovili tudi spremembe v procesih, s katerimi celice odstranjujejo poškodovane sestavine in se obnavljajo. To bi lahko otežilo vzdrževanje zdravega pljučnega tkiva.

Elektronske cigarete lahko poškodujejo pljuča že v nekaj dneh.
Elektronske cigarete lahko poškodujejo pljuča že v nekaj dneh. FOTO: AdobeStock

Slabša obramba pred virusi tudi po koncu uporabe

Posebej zaskrbljujoča je ugotovitev, da posledice izpostavljenosti niso izginile takoj, ko so se poskusi končali.

V poskusih na hrčkih so raziskovalci zaznali znake celičnega stresa še deset dni po petdnevni izpostavljenosti hlapom elektronskih cigaret. Opazili so tudi spremembe v delovanju imunskega sistema in zmanjšano aktivnost nekaterih genov, pomembnih za protivirusno obrambo.

V nadaljnjih poskusih je predhodna izpostavljenost hlapom povečala količino virusa SARS-CoV-2 v organizmu živali po okužbi. To nakazuje, da bi lahko elektronske cigarete oslabile določene obrambne mehanizme pljuč pred okužbami dihal.

Kot opozarjajo raziskovalci iz ustanove National Jewish Health, bodo potrebne dodatne raziskave pri ljudeh, da bi ugotovili, kako se te spremembe odražajo v vsakdanjem življenju uporabnikov.

Elektronske cigarete mnogi uporabljajo kot manj škodljivo alternativo kajenju.
Elektronske cigarete mnogi uporabljajo kot manj škodljivo alternativo kajenju. FOTO: AdobeStock

Ali so elektronske cigarete res varnejše od običajnih?

Elektronske cigarete ne gorijo kot običajne cigarete, zato uporabnik ni izpostavljen enaki mešanici snovi, ki nastajajo pri zgorevanju tobaka. Toda to ne pomeni, da je vdihavanje njihovega aerosola brez tveganja.

Aerosol lahko vsebuje nikotin, drobne delce in različne kemične spojine. Njegova sestava je odvisna od naprave, tekočine in načina uporabe. Nikotin poleg tega povzroča zasvojenost.

Tudi pregled raziskav o vplivih elektronskih cigaret na dihala, objavljen v znanstveni literaturi, ugotavlja povezave med njihovo uporabo in različnimi težavami z dihali.

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Viri: National Jewish Health, JCI Insight, PubMed, American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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