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Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase? Preverili smo, kaj je res

B.R.
05. 09. 2026 02.27
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Po družbenih omrežjih in spletnih forumih se občasno pojavi nenavadna trditev, da naj bi vožnja električnega avtomobila povzročala izpadanje las. Zveni dovolj bizarno, da pritegne pozornost, vendar za takšno povezavo ni znanstvenih dokazov.

Od kod sploh prihaja zgodba o izpadanju las?

Razlaga je običajno povezana z elektromagnetnimi polji, ki nastajajo pri delovanju električnega motorja, baterije in drugih električnih sistemov v avtomobilu. Iz tega nekateri naredijo precej velik preskok: če je v avtomobilu veliko elektrike, naj bi bila posledica tudi škoda za telo in lase.

Težava je, da sama prisotnost elektromagnetnega polja še ne pomeni nevarnosti za zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija pojasnjuje, da so elektromagnetna polja prisotna povsod, njihovi učinki pa so odvisni predvsem od vrste, frekvence in jakosti polja.

Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase?
Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase? FOTO: AP

Kaj se dogaja v električnem avtomobilu?

Električni avtomobil ima več virov elektromagnetnih polj, med drugim elektromotor, baterijski sistem, pretvornike in električne kable. Njihova jakost ni ves čas enaka, saj je odvisna tudi od delovanja vozila.

To pa še ne pomeni, da je potnik izpostavljen nevarnim ravnem. Raziskava, objavljena leta 2026 v reviji Measurement, je pri meritvah v električnih avtomobilih ugotovila, da so bile vrednosti električnega in magnetnega polja znotraj vozil med vožnjo pod mejnimi vrednostmi smernic Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočim sevanjem.

Podobne ugotovitve so pokazale tudi starejše meritve, objavljene v strokovni literaturi. Raziskovalci so pri električnih vozilih izmerili elektromagnetna polja, ki so bila precej pod takratnimi priporočenimi mejami za izpostavljenost prebivalstva.

Kaj pa lasje?

Izpadanje las ima številne druge, precej bolje raziskane vzroke.
Izpadanje las ima številne druge, precej bolje raziskane vzroke. FOTO: Shutterstock

Tu se zgodba o električnih avtomobilih preprosto ustavi. Ni dokazov, da bi elektromagnetna polja, ki jim je človek običajno izpostavljen v električnem avtomobilu, povzročala izpadanje las.

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija med potrjenimi učinki običajne izpostavljenosti nizkim ravnem elektromagnetnih polj ne navaja izpadanja las. Organizacija obenem poudarja, da dosedanje raziskave niso potrdile škodljivih zdravstvenih učinkov pri nizkih ravneh izpostavljenosti, čeprav se raziskave dolgoročnih učinkov nadaljujejo.

Izpadanje las ima medtem številne druge, precej bolje raziskane vzroke. Med njimi so dednost, staranje, hormonske spremembe, nekatera zdravila, bolezni in različna stanja, ki vplivajo na lasne mešičke.

Elektromagnetno ne pomeni radioaktivno

Pomembna je tudi razlika med elektromagnetnimi polji in ionizirajočim sevanjem.

Električni avtomobili ustvarjajo predvsem neionizirajoča elektromagnetna polja. Nemški Zvezni urad za varstvo pred sevanjem pojasnjuje, da pri neionizirajočem sevanju energija ni dovolj velika, da bi neposredno povzročala kemične spremembe v snovi na način, značilen za ionizirajoče sevanje.

Zato primerjanje električnega avtomobila z viri ionizirajočega sevanja nima prave strokovne podlage.

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Ali so električni avtomobili popolnoma brez elektromagnetnih polj?

Seveda ne. To tudi ni potrebno.

Vsaka naprava, skozi katero teče električni tok, ustvarja električna ali magnetna polja. Elektromagnetna polja najdemo tudi pri številnih napravah, ki jih uporabljamo vsak dan.

Evropska komisija je že pri evropskem projektu EM-SAFETY poročala, da so bile ugotovljene izpostavljenosti v električnih vozilih primerljive z razmerami v vozilih z običajnimi motorji z notranjim zgorevanjem. Novejše raziskave so področje dodatno preverjale tudi z meritvami različnih električnih vozil.

To seveda ne pomeni, da je vsako vprašanje o elektromagnetnih poljih nesmiselno. Znanost njihove morebitne dolgoročne učinke še naprej proučuje. Toda med "električno vozilo ustvarja elektromagnetno polje" in "zaradi njega boste izgubili lase" je ogromna razlika.

Če opažate nenadno, izrazito ali nepojasnjeno izpadanje las, je zato veliko bolj smiselno iskati dejanski vzrok pri zdravju, genetiki, hormonih, prehrani, zdravilih ali drugih dejavnikih, ne pa v avtomobilu, ki ga vozite.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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