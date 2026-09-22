Christina Applegate se je po dolgem molku pokazala v javnosti

Zvezdnica se je prvič pokazala po hospitalizaciji

54-letna Christina Applegate je na Instagramu objavila kratek videoposnetek, ki je hitro pritegnil pozornost njenih oboževalcev. To je bil njen prvi novi videoposnetek po večmesečnem bivanju v bolnišnici. V posnetku je igralka pokazala sveže pobarvane svetle lase in se pred kamero pojavila v precej sproščenem videzu. Kot je poročal People, se je ob objavi zahvalila svojemu frizerju Davu Stanwellu, ki ji je, kot je zapisala sama, polepšal nekoliko siv dan.

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Po več mesecih v bolnišnici se je vrnila domov

Nov videoposnetek prihaja nekaj tednov po tem, ko se je zvezdnica po dolgem bivanju v bolnišnici ponovno vrnila domov. Igralka je bila v Los Angelesu hospitalizirana od konca marca, bolnišnico pa je domnevno zapustila v začetku avgusta. Razlog njenega zdravljenja javnosti ni bil podrobno pojasnjen, a je bil povezan z njenimi dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami ter življenjem z multiplo sklerozo.

Christina Applegate živi z multiplo sklerozo

icon-expand Christina Applegate živi z multiplo sklerozo. FOTO: Profimeda

Applegatova je leta 2021 javno razkrila, da ima multiplo sklerozo, kronično bolezen osrednjega živčevja, ki lahko vpliva na gibanje, občutenje in številne druge telesne funkcije. O svojem zdravstvenem stanju je v zadnjih letih govorila zelo odkrito. V svojih zapisih in intervjujih je opisovala tudi dneve, ko jo bolezen močno omejuje, zaradi česar večino časa preživi doma. The Guardian je marca letos objavil obsežen zapis igralke ob izidu njenih spominov, v katerem je sama podrobno opisala življenje z multiplo sklerozo, bolečine, utrujenost in težave z gibanjem. Zvezdnica se je sicer svojim sledilcem oglasila že aprila, ko so se v javnosti pojavile informacije o njeni hospitalizaciji. Takrat je zapisala, da so zdravstvene težave stalnica v njenem življenju, vendar je obenem poudarila, da postaja močnejša in da se počuti bolje. Dodala je, da si želi vzeti nekaj časa za svoje zdravje.

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