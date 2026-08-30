Igralka po operaciji možganov pokazala fotografije: odkrili so ji redek možganski tumor

Busy Philipps razkrila, kaj se je dogajalo v zadnjih šestih mesecih

47-letna igralka, znana po serijah Dawson's Creek, Freaks and Geeks in Cougar Town, je svojo zdravstveno zgodbo več mesecev skrivala pred javnostjo. Kot je 26. avgusta poročal PEOPLE, so ji februarja odkrili redko obliko možganskega tumorja, nato pa je prestala dve operaciji. Diagnozo so zdravniki postavili po preiskavi z magnetno resonanco celega telesa, ki jo je opravila 12. februarja. Philippsova pred tem ni imela značilnih simptomov možganskega tumorja, kot so epileptični napadi. Preiskava je pokazala spremembo v možganih, nadaljnji pregledi pa so potrdili, da gre za tumor, ki ga je treba odstraniti.

icon-expand Busy Philipps razkrila, kaj se je dogajalo v zadnjih šestih mesecih. FOTO: Profimedia

Redki tumor so odkrili po naključju

Pri Philippsovi so odkrili oligodendrogliom druge stopnje, redko in počasi rastočo obliko možganskega tumorja. Po podatkih, ki jih je za PEOPLE pojasnil njen zdravnik, je bil tumor velik približno 2,6 centimetra in se je nahajal v čelnem režnju. Igralka je priznala, da je za preiskavo izvedela prek družbenih omrežij in se zanjo odločila kljub temu, da ji je njen osebni zdravnik pred tem dejal, da zanjo ni nujna. Dan pred preiskavo je umrl njen nekdanji soigralec iz serije Dawson's Creek James Van Der Beek, ki je umrl zaradi raka debelega črevesa. Prav ta dogodek je vplival na njeno odločitev, da preiskave ne odpove.

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Prva operacija je trajala približno pet ur

Tumor so ji odstranili 2. marca. Operacija je trajala približno pet ur, Philippsova pa je po posegu presenetljivo hitro začela okrevati. Po poročanju TMZ je bila že naslednji dan na nogah in se je sprehajala po bolnišnici. Toda okrevanje ni potekalo povsem brez zapletov. Približno mesec dni pozneje se je na mestu operacije pojavila okužba z bakterijo stafilokok. Zaradi tega je morala aprila ponovno na operacijo, pri kateri so zdravniki očistili okuženo območje in odstranili enega od titanovih pritrdilnih elementov, ki so ga uporabili pri prvem posegu.

Pokazala fotografijo iz intenzivne nege

Po tem, ko je javnost izvedela za njeno diagnozo, je Philippsova na Instagramu objavila niz fotografij in videoposnetkov, ki prikazujejo različne faze njenega zdravljenja. Med njimi je tudi fotografija iz intenzivne nege po operaciji. Na drugih posnetkih je mogoče videti igralko z obrito oziroma povito glavo, posledice operacije ter njeno okrevanje doma. Pokazala je tudi trenutke, ko so ji prijatelji pomagali pri umivanju las, saj je morala paziti, da ne bi zmočila operacijskega mesta. O njeni objavi sta poročala tudi The Sun in UNILAD. Philippsova je ob tem želela predvsem preprečiti vtis, da je trenutno še vedno bolna. Oboževalcem je sporočila, da je že okrevala in da je popolnoma v redu. Pojasnila je, da so pravzaprav spremljali njeno okrevanje od marca, le da tega takrat niso vedeli.

icon-expand Po operaciji se je vrnila na delo. FOTO: Profimedia

Po operaciji se je vrnila na delo

Kljub zahtevnemu zdravljenju se igralka ni za dolgo umaknila od svojih poklicnih obveznosti. Po prvi operaciji se je vrnila k snemanju nove serije Cupertino, v kateri ima eno glavnih vlog. Kot je poročal Page Six, je na snemanje prišla že približno štiri tedne in pol po prvi operaciji. Pri tem je morala zaradi otekline na čelu med snemanjem uporabljati ledene obkladke. Danes dodatna kemoterapija ali obsevanje po razpoložljivih informacijah nista potrebna. Kljub temu jo čakajo redne kontrolne preiskave, s katerimi bodo zdravniki spremljali, ali se tumor morda ponovno pojavi.

'Možgani spet delujejo normalno'

Philippsova je v pogovoru za PEOPLE razkrila tudi nekaj bolj osebnega. Že več let je imela občutek, da z njenimi možgani nekaj ni v redu. Njena prijateljica in nekdanja soigralka Michelle Williams jo je spomnila, da je večkrat govorila, da se ji zdi, kot da so njeni možgani pokvarjeni. Igralka je opisovala tudi močne čustvene odzive, vendar njen nevrokirurg ni mogel potrditi, da jih je povzročal tumor. Po operaciji pa pravi, da se počuti drugače in bolj jasno. "Moji možgani spet delujejo normalno," je povedala v pogovoru za PEOPLE, ki je njeno zgodbo objavil ta teden.

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