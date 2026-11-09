Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira

Bruce Willis naj bi doživel veliko duševno poslabšanje

Nove informacije o zdravstvenem stanju zvezdnika filmov Umri pokončno in Šesti čut so znova vzbudile pozornost javnosti. Po poročanju britanskega Daily Maila naj bi Bruce Willis v zadnjem obdobju doživel izrazito duševno poslabšanje. Neimenovani vir, ki naj bi poznal njegovo trenutno stanje, je opisal, da igralec vse pogosteje deluje odmaknjen od okolice in živi v svojem svetu. Njegovo vedenje naj bi bilo precej drugačno od tistega, po katerem so ga poznali oboževalci in sodelavci. Vir je njegovo odzivanje na okolico primerjal z otroško radovednostjo. Po njegovih besedah naj bi se igralec včasih zazrl v predmet, kot da ga prvič odkriva, in ga zgolj opazoval. Ob tem naj bi bil na videz še vedno telesno dobro ohranjen, zato ljudje, ki ga ne poznajo od blizu, morda ne bi takoj opazili resnosti njegovega zdravstvenega stanja. Pomembno je poudariti, da gre za navedbe neimenovanega vira, ne za uradno zdravstveno poročilo ali neposredno izjavo družine.

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Zvezdnik se že več let spopada s frontotemporalno demenco

Willisova družina je marca 2022 sporočila, da se igralec umika iz igralskega poklica zaradi afazije, motnje, ki vpliva na sposobnost govora in razumevanja jezika. Februarja 2023 je družina razkrila natančnejšo diagnozo: frontotemporalno demenco oziroma bolezen, ki prizadene predvsem čelne in senčne režnje možganov. Gre za napredujočo nevrodegenerativno bolezen, ki lahko vpliva na govor, vedenje, osebnost, čustvovanje in gibanje. Pri posameznikih se lahko kaže zelo različno, odvisno od tega, kateri deli možganov so najbolj prizadeti. Willisova žena Emma Heming Willis je v pogovorih za javnost večkrat pojasnila, da je bolezen močno spremenila njihovo družinsko življenje. Posebej zahtevno je bilo sprejeti dejstvo, da se stanje postopoma spreminja in da bolezni trenutno ni mogoče pozdraviti.

Žena Emma Heming razkrila, kako se družina spopada z boleznijo

Emma Heming Willis je v zadnjih mesecih večkrat spregovorila o življenju z možem, ki ima frontotemporalno demenco. V intervjuju za francoski časopis Le Monde septembra 2026 je opisala zahtevno pot sprejemanja bolezni in svojo vlogo skrbnice. Priznala je, da je morala opustiti zanikanje in se naučiti prilagajati novim okoliščinam. Bolezen namreč ne vpliva samo na bolnika, temveč tudi na njegove najbližje, ki se morajo postopoma navaditi na spremembe v odnosu. Ob tem je v pogovoru za oddajo Because We Care poudarila, da je Bruce še vedno zelo prisoten v njihovem družinskem življenju. Kljub težki diagnozi še vedno doživljajo lepe trenutke povezanosti, veselja in bližine. Emma je opozorila tudi na to, da javnost demenco pogosto razume preveč enostransko. Po njenem mnenju je pomembno govoriti tudi o trenutkih, ki jih družine kljub bolezni še vedno lahko doživljajo skupaj.

icon-expand Emma Heming Willis in Bruce Willis FOTO: Profimedia

Njegova družina ostaja ob njem

Bruce Willis ima pet hčera. Dve, Mabel in Evelyn, ima z ženo Emmo, tri, Rumer, Scout in Tallulah, pa iz zakona z igralko Demi Moore. Družina je tudi po njegovi diagnozi ostala povezana. Njegova najstarejša hči Rumer Willis je maja letos v pogovoru za AARP spregovorila o očetovem stanju in poudarila, da je kljub vsem spremembam vesela vsakega skupnega trenutka. Pojasnila je, da njun odnos ni več takšen, kot je bil nekoč, vendar še vedno uživa v obiskih in času, ki ga lahko preživi z njim. Ob tem je izpostavila tudi povezanost družine, ki si prizadeva ostati ob igralcu. Emma je že pred časom razkrila, da je družina sprejela tudi težko odločitev o prilagoditvi življenjskih razmer. Bruce namreč živi v ločenem domu, kjer ima zagotovljeno stalno strokovno oskrbo, kar družini omogoča, da mu zagotovi ustrezno podporo, hkrati pa ohranja čim bolj običajno okolje za njuni mlajši hčerki.

Bolezen spreminja življenje, vendar bližina ostaja

Frontotemporalna demenca je ena najtežjih oblik demence, saj lahko postopoma spremeni način, kako posameznik komunicira, razume okolico in se odziva na ljudi okoli sebe. Prav zato je skrb za bolnika pogosto dolgotrajna in čustveno izčrpavajoča. Bruce Willis, ki je desetletja veljal za enega najbolj prepoznavnih hollywoodskih akcijskih igralcev, danes živi povsem drugačno življenje. Njegova družina si prizadeva, da bi mu kljub napredovanju bolezni zagotovila čim več bližine, varnosti in prijetnih trenutkov. Najnovejše navedbe o njegovem stanju so sicer zaskrbljujoče, vendar jih je treba razumeti v kontekstu nepreverjenih izjav anonimnih virov. Njegova žena in hčerke medtem poudarjajo predvsem pomen družinske povezanosti in trenutkov, ki jih lahko še vedno preživijo skupaj.

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