akne
Zdravje

Brazgotine po aknah: zakaj nastanejo in kako jih lahko obvladujemo?

E.R.
15. 12. 2025 03.00
0

Brazgotine po aknah so lahko trdovratne, vendar obstajajo različni načini za izboljšanje videza kože. Spoznajte vrste brazgotin in splošne pristope, ki jih ljudje uporabljajo za njihovo obvladovanje.

Akne so za mnoge del odraščanja – neprijetna faza, ki sčasoma izzveni. A medtem ko se pri nekaterih koža po puberteti umiri brez večjih posledic, drugi ostanejo z vidnimi brazgotinami, ki lahko vplivajo na samozavest in počutje še dolgo v odraslost. Brazgotine po aknah so lahko trdovratne, zato je razumevanje njihovih oblik in možnosti obravnave prvi korak k izboljšanju videza kože.

Zakaj nastanejo brazgotine po aknah?

Ko se koža vname, telo sproži proces celjenja. Če je vnetje globlje ali dolgotrajno, lahko pride do sprememb v pigmentu ali strukturi kože. Te spremembe se kažejo kot:

temni madeži (postinflamatorna hiperpigmentacija),

rdečina (postinflamatorni eritem),

vdolbine ali jamice,

dvignjene, zadebeljene brazgotine.

Vsaka vrsta brazgotine ima svoje značilnosti in zahteva drugačen pristop.

Blage pigmentne spremembe: ko koža potemni ali pordeči

Pri blažjih posledicah aken gre pogosto za spremembe v barvi kože, ne za dejanske brazgotine. Te se lahko sčasoma omilijo same, vendar lahko splošni pristopi za nego kože pomagajo pospešiti proces.

Pogoste sestavine v izdelkih, ki se uporabljajo pri pigmentnih spremembah

Retinoidi – spodbujajo obnovo kože.

Vitamin C – pomaga pri enakomernem tenu kože.

Niacinamid – podpira kožno bariero in lahko zmanjša videz pigmentacije.

AHA in BHA kisline – nežno luščijo kožo in izboljšujejo teksturo.

Azelaična kislina – pogosto uporabljena pri rdečici in razbarvanju.

Te sestavine so del številnih kozmetičnih izdelkov, ki so na voljo brez recepta. Čeprav lahko pomagajo izboljšati videz kože, se odziv razlikuje od osebe do osebe.

Lahko preprečiš brazgotine od aken?

Ko so brazgotine globlje: jamice in vdolbine

Pri nekaterih ljudeh akne pustijo za sabo atrofične brazgotine, ki so videti kot vdolbine v koži. Te se lahko razlikujejo po obliki. Za takšne brazgotine se pogosto uporabljajo strokovni postopki, ki jih izvajajo dermatologi. Ti lahko vključujejo različne tehnike, ki ciljajo na obnovo kolagena in izboljšanje teksture kože.

Rdečina po aknah: ko koža ostane občutljiva

Postinflamatorni eritem je pogost pri svetlejši koži in se kaže kot vztrajna rdečina. Gre za posledico novih krvnih žil, ki nastanejo po vnetju. Pri tej vrsti sprememb se pogosto uporabljajo postopki, ki ciljajo na žilne strukture v koži.

Keloidi: ko koža tvori preveč tkiva

Pri nekaterih ljudeh se lahko pojavijo keloidi – dvignjene, zadebeljene brazgotine, ki nastanejo zaradi prekomerne tvorbe kolagena. Najpogosteje se pojavijo na prsih, hrbtu, ramenih ali čeljustnici. Za njihovo obravnavo se pogosto uporabljajo strokovne metode, ki pomagajo zmanjšati njihovo vidnost.

Vzroki in rešitve za akne, ki se pojavljajo na čelu

Kako začeti, če imate brazgotine po aknah?

Čeprav je na spletu veliko informacij, je lahko izbira pravega pristopa zahtevna. Splošni koraki, ki jih ljudje pogosto upoštevajo, vključujejo:

1. Ocenite, za kakšno vrsto brazgotin gre

Različne brazgotine zahtevajo različne pristope. Prepoznavanje vrste je prvi korak.

2. Uvedite rutino nege kože

Pri blažjih pigmentnih spremembah lahko pomagajo izdelki, ki vsebujejo zgoraj omenjene sestavine.

3. Pri globljih brazgotinah se ljudje pogosto obrnejo na dermatologa

Strokovnjak lahko oceni stanje kože in predlaga postopke, ki so primerni za posamezno vrsto brazgotin.

Vir: The Manual

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
akne brazgotine po aknah zdravje koža nega kože stil izgled lepota
Prehrana

Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj

Prehrana

Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

