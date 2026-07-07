Milijone vlaga v to, da bi živel do 160 let, zdaj pa ga je doletela redka bolezen

Zdravniki so mu odkrili avtoimunski gastritis

Bryanu Johnsonu so diagnosticirali avtoimunski gastritis, kronično bolezen, pri kateri imunski sistem napada celice želodčne sluznice. Zaradi tega se zmanjša nastajanje želodčne kisline in tako oteži vsrkavanje pomembnih hranil, predvsem vitamina B12 in železa. Kot poroča People, je Johnson do diagnoze prišel po številnih laboratorijskih preiskavah, endoskopiji in biopsiji želodca. Dodal je, da so težave iskali več mesecev, preden so ugotovili pravi vzrok njegovih zdravstvenih težav.

icon-expand Njegov cilj je čim bolj upočasniti staranje ter dočakati starost 160 let. FOTO: Profimedia

Bolezen pogosto dolgo ne povzroča očitnih znakov

Avtoimunski gastritis velja za redko bolezen, ki jo je pogosto težko prepoznati. V zgodnjih fazah lahko poteka skoraj brez simptomov, zato jo zdravniki velikokrat odkrijejo šele ob preiskavah zaradi slabokrvnosti ali pomanjkanja vitamina B12. Po navedbah strokovnjakov, ki jih povzema India Today Health, lahko bolezen dolgoročno povzroči slabokrvnost, pomanjkanje hranil in druge zaplete, zato je zgodnje odkrivanje zelo pomembno. Tudi Channel NewsAsia opozarja, da številni bolniki za bolezen izvedo šele po več letih.

Bolezen pogosto dolgo ne povzroča očitnih znakov

Svoje izkušnje želi deliti z javnostjo

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Svoje izkušnje želi deliti z javnostjo

Johnson je napovedal, da bo tudi tokrat podrobno spremljal potek bolezni in o ugotovitvah obveščal javnost. Prepričan je, da lahko s svojim primerom pomaga izboljšati razumevanje avtoimunskega gastritisa ter spodbuditi nadaljnje raziskave. Kot poroča NDTV, bo skupaj z zdravniško ekipo spremljal razvoj bolezni in iskal načine, kako čim bolje obvladovati njene posledice.

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