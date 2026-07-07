Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Bryan Johnson
Zdravje

Milijone vlaga v to, da bi živel do 160 let, zdaj pa ga je doletela redka bolezen

B.R.
07. 07. 2026 14.44
0

Ameriški podjetnik in bioheker Bryan Johnson, ki je po svetu zaslovel z večmilijonskimi vlaganji v upočasnjevanje staranja in podaljševanje življenjske dobe, je razkril, da so mu zdravniki diagnosticirali redko avtoimunsko bolezen.

Zdravniki so mu odkrili avtoimunski gastritis

Bryanu Johnsonu so diagnosticirali avtoimunski gastritis, kronično bolezen, pri kateri imunski sistem napada celice želodčne sluznice. Zaradi tega se zmanjša nastajanje želodčne kisline in tako oteži vsrkavanje pomembnih hranil, predvsem vitamina B12 in železa.

Kot poroča People, je Johnson do diagnoze prišel po številnih laboratorijskih preiskavah, endoskopiji in biopsiji želodca. Dodal je, da so težave iskali več mesecev, preden so ugotovili pravi vzrok njegovih zdravstvenih težav.

Njegov cilj je čim bolj upočasniti staranje ter dočakati starost 160 let.
Njegov cilj je čim bolj upočasniti staranje ter dočakati starost 160 let. FOTO: Profimedia

Bolezen pogosto dolgo ne povzroča očitnih znakov

Avtoimunski gastritis velja za redko bolezen, ki jo je pogosto težko prepoznati. V zgodnjih fazah lahko poteka skoraj brez simptomov, zato jo zdravniki velikokrat odkrijejo šele ob preiskavah zaradi slabokrvnosti ali pomanjkanja vitamina B12.

Po navedbah strokovnjakov, ki jih povzema India Today Health, lahko bolezen dolgoročno povzroči slabokrvnost, pomanjkanje hranil in druge zaplete, zato je zgodnje odkrivanje zelo pomembno. Tudi Channel NewsAsia opozarja, da številni bolniki za bolezen izvedo šele po več letih.

Bolezen pogosto dolgo ne povzroča očitnih znakov

Svoje izkušnje želi deliti z javnostjo
Vnetje želodčne sluznice, ki je povezano z bakterijo H. pylori
Preberi še
Vnetje želodčne sluznice, ki je povezano z bakterijo H. pylori

Svoje izkušnje želi deliti z javnostjo

Johnson je napovedal, da bo tudi tokrat podrobno spremljal potek bolezni in o ugotovitvah obveščal javnost. Prepričan je, da lahko s svojim primerom pomaga izboljšati razumevanje avtoimunskega gastritisa ter spodbuditi nadaljnje raziskave.

Kot poroča NDTV, bo skupaj z zdravniško ekipo spremljal razvoj bolezni in iskal načine, kako čim bolje obvladovati njene posledice.

Moški, ki želi živeti večno: dnevno pogoltne 80 tablet in ne namerava umreti
Preberi še
Moški, ki želi živeti večno: dnevno pogoltne 80 tablet in ne namerava umreti
'Star sem 31 let in so mi diagnosticirali raka želodca': simptom, ki ga je leta ignoriral
Preberi še
'Star sem 31 let in so mi diagnosticirali raka želodca': simptom, ki ga je leta ignoriral

Viri: People, NDTV, The Times of India, Moneycontrol

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Bryan Johnson biohacking avtoimunski gastritis Blueprint dolgoživost zdravje
Zdravje

'Star sem 31 let in diagnosticirali so mi raka želodca': simptom, ki ga je leta ignoriral

24ur.com Zgodba 72-letnega Tomaža Gržiniča: kako je živeti z demenco?
Vizita.si Maksim Osipov - Zlati terapevt, ki nas z bioenergijo pospremi do samozdravljenja
Vizita.si 9 navodil za življenje, ki se jih lahko naučimo od 100-letnikov z vsega sveta
24ur.com Kako pretentati staranje?
24ur.com Karolina za razvoj genske terapije potrebuje dva milijona evrov
24ur.com Znanstvenik, ki namerava na dnu Atlantskega oceana preživeti 100 dni
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1760