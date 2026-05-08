Ali sramne dlake rastejo hitreje kot lasje?

"Sramne dlake rastejo približno enako hitro kot dlake na glavi," pravi Chris Bustamante, medicinski brat na estetski kliniki in ustanovitelj Lushful Aesthetics v New Yorku. "Izbira načina britja pa lahko vpliva na to, kako ponovno zrastejo in koliko boste njihovo rast opazili – kar lahko daje vtis, da rastejo hitreje," dodaja. Debelejše in bolj grobe dlake lahko povzročijo vraščenost in draženje med britjem, medtem ko lahko striženje, voskanje in laserji ob tem povzročijo manjše draženje. "Če ste nagnjeni k aknam ali imate zelo skodrane lase, boste morda opazili več izboklin in vraščenih dlak kot drugi," dodaja dr. Amy Huang, dermatologinja s certifikatom odbora pri Medical Offices of Manhattan in sodelavka LabFinderja. "To lahko privede do bolečih točk na tem območju. Kljub temu pa je urejanje sramnih dlak za moške povsem varno," poudarja in dodaja, da je tudi zelo pogosto. Raziskave kažejo, da več kot 50 odstotkov moških poroča, da si redno negujejo sramni predel. "To je izključno odločitev, ki se vrti okoli estetskih želja posameznika," pravi Bustamante. "Nobenega zdravstvenega razloga ni, da bi si morali posebej urejati spodnji predel, v kolikor tam izvajajo ustrezno higiena. Moški bi torej morali svoj sramni predel urejati tako, da bi izbrani način ustrezal potrebam njihove estetike." Vseeno pa metoda odstranjevanja dlak, ki jo uporabljate, lahko vpliva na zaznavanje hitrosti ponovne rasti.

Kako se sramne dlake razlikujejo od ostalih?

icon-expand Sramne dlake so običajno debelejše od dlak na drugih delih telesa. FOTO: Shutterstock

"Sramne dlake so običajno debelejše od dlak na drugih delih telesa," pravi dr. Huang. Pojasnjuje, da je to posledica debelejše povrhnjice, ki vsebuje številne prekrivajoče se luske in služi kot zaščitna plast lasu. "Tudi lasni mešički imajo na tem delu bolj nepravilno obliko kot drugje, zaradi česar so lasje, ki rastejo iz njih, bolj kodrasti," pojasnjuje Bustamante.

Ali res rastejo hitreje?

Morda se zdi, da vam sramne dlake zrastejo bliskovito hitro in da se morate nenehno briti oziroma depilirati. "Toda to je pravzaprav nekakšna optična prevara," pravi dr. Alexes Hazen, rekonstruktivni in kozmetični plastični kirurg na NYU Langone Health. "Ljudje, ki si strižejo ali brijejo sramne dlake, pogosto mislijo, da jim rastejo hitreje kot ostale dlake in predvsem hitreje kot lasje na glavi, vendar temu ni tako," poudarja. "Enostavno rast in hitrost las najbolj opazimo pri krajših dlakah ali krajši pričeski." Vsi lasje, ne glede na lokacijo, sledijo ciklu: rast, regresija, počitek in izpadanje. Del zaznavanja, da vam sramne dlake rastejo veliko hitreje kot lasje na glavi, je morda posledica cikla rasti, ki mu sledijo. "Sramne dlake namreč v povprečju zrastejo približno tri milimetre na teden, vendar celoten proces traja približno mesec dni," pravi dr. Huang. To pomeni, da bodo tiste sramne dlake, ki so začele rasti, odpadle v približno mesecu do mesecu in pol. "Lasje na vaši glavi sledijo veliko bolj daljšemu procesu," pravi dr. Hazen. Pravzaprav lahko rastejo do šest let, preden izpadejo. Posledica tega je, da lasje na vaši glavi zrastejo na veliko večjo dolžino, kot jo lahko dosežejo vaše dlake spodaj. "Ta razlika prispeva k občutku, da se zdi, da vaše sramne dlake hitro rastejo," pravi dr. Hazen. Torej, če ste jih spodaj pobrili, boste veliko hitreje opazili ponovno rast, ker jih preprosto ni veliko. Kako različne metode odstranjevanja vplivajo na ponovno rast dlak? Obstaja več načinov za odstranjevanje ali urejanje sramnih dlak in vsak lahko vpliva na hitrost ponovne rasti. Kako?

Britje

icon-expand voskanje FOTO: iStockphoto

Bustamante pravi, da je prepričanje, da zaradi britja lasje in dlake nazaj zrastejo hitreje in gosteje, mit. Drži pa, da bodo v primerjavi z drugimi metodami odstranjevanja dlak, začele ponovno rasti precej hitreje. "Poleg tega pa obstaja večja verjetnost, da bo britje povzročilo vraščenost dlak in draženje, ko bodo ponovno zrasle," pravi. "To še posebej velja, če ste v splošnem nagnjeni k vraščanju dlak ali imate občutljivo kožo," dodaja dr. Huang. Striženje ali britje z električnim brivnikom lahko zmanjša tveganje za draženje in vraščene dlake, pravi Bustamante.

Voskanje

Bustamante pravi, da se pri voskanju dlake iztrgajo iz lasnega mešička pod kožo, zato "se mora oblikovati popolnoma nova lasna čebulica." To upočasni ponovno rast, saj se začne iz nič. "Zato se zdi, da sramne dlake zaradi voskanja rastejo počasneje," pravi dr. Huang. Depilacija z voskom pa lahko tudi tako poškoduje nekatere lasne mešičke, da le-ti morda ne bodo ponovno zrasli, pravi Bustamante.

Preberi še Zakaj bi se morali moški briti pod pazduho?

Lasersko odstranjevanje dlak

icon-expand Lasersko odstranjevanje dlak. FOTO: Shutterstock

Lasersko odstranjevanje dlak trajno uniči dlačne mešičke, vendar to ne pomeni nujno, da bo trajno odstranilo vaše sramne dlake. "Zdravi posamezniki lahko namreč vedno ustvarijo nove lasne mešičke," poudarja Bustamante. "Mlajši moški z višjo ravnjo testosterona lahko opazijo najvišjo stopnjo ponovne rasti foliklov," dodaja. "Normalno je, da stalen razvoj lasnih mešičkov poteka do 40. leta, potem pa lahko začnete opažati padanje ravni testosterona." Nižji delež testosterona v telesu lahko zmanjša poraščenost. Ampak, če če se poslužujete nadomestnega zdravljenje s testosteronom, Bustamante pravi, se bo razvoj lasnih mešičkov nadaljeval. "Na splošno lahko moški opazijo približno 90-odstotno zmanjšanje sramnih dlak na račun laserskega odstranjevanja dlak, vendar bodo običajno potrebovali ponoviti poseg tri do štirikrat na leto," pojasnjuje. "Z laserskim odstranjevanjem dlak, te običajno zrastejo nazaj tanjše in svetlejše barve," pravi dr. Huang. Nekaterim ljudem pa dlake deloma ali v celoti ne bodo zrasle nikoli več.

Drugi dejavniki, ki vplivajo na ponovno rast las

"Poleg metode odstranjevanja dlak lahko tudi uporaba nekaterih zdravil vplivajo na stopnjo rasti in moč dlak," pravi dr. Hazen. Pri tem je ciljal na zdravila, ki lahko povečajo pretok krvi v lasne mešičke in tako omogočijo rast dlak, oziroma tiste, ki uravnavajo hormone in lahko tako vplivajo na lasne mešičke ter povzročijo izpadanje las. "Zlasti androgeni hormoni – kot sta testosteron in dihidrotestosteron – lahko prav tako igrajo pomembno vlogo," poudarja dr. Hazen. Manjše količine androgenov ali težave s hormonskim ravnovesjem lahko povzročijo izpadanje las in so eden največjih dejavnikov za moško plešavost.

Preberi še Nasveti in triki za nego brade

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.