Ali se tuširate ob napačnem času? To pravijo strokovnjaki

Jutranje tuširanje: svež začetek dneva

Kot navajajo dermatologi, jutranje tuširanje pomaga telesu, da se hitreje prebudi. Topla voda spodbuja prekrvavitev, kar lahko poveča občutek budnosti in mentalne zbranosti na začetku dneva. Poleg tega jutranja prha odstrani znoj in bakterije, ki se na koži naberejo med spanjem. Kot poročajo strokovnjaki za higieno kože, je to še posebej pomembno pri ljudeh, ki se ponoči bolj potijo ali spijo v toplejših prostorih. Prednosti jutranjega tuširanja - občutek svežine in več energije - odstranjevanje nočnega potenja in bakterij - lažja priprava na dnevne aktivnosti Kot navajajo dermatološki viri, je jutranje tuširanje pogosto bolj primerno za ljudi z mastno kožo, saj pomaga odstraniti sebum (naravna mastna snov, ki jo izločajo lojnice in ščiti kožo), ki se nabere čez noč.

icon-expand Jutranje tuširanje pogosto bolj primerno za ljudi z mastno kožo. FOTO: Adobe Stock

Večerno tuširanje: čiščenje dneva pred spanjem

Po drugi strani večerno tuširanje odstrani umazanijo, prah, znoj in alergene, ki se čez dan naberejo na koži in laseh. Kot poročajo strokovni portali za zdravje, to pomaga zmanjšati prenos nečistoč v posteljo in lahko izboljša splošno higieno spanja. Poleg tega večerna prha pomaga telesu, da se umiri. Kot navajajo raziskave o spanju, padec telesne temperature po tuširanju signalizira telesu, da je čas za počitek, kar lahko pozitivno vpliva na kakovost spanja. Prednosti večernega tuširanja - odstranjevanje dnevne umazanije in alergenov - bolj sproščeno telo pred spanjem - čistejša posteljnina in manj draženja kože Kot poročajo dermatologi, je večerno tuširanje pogosto bolj priporočljivo za ljudi z občutljivo kožo ali alergijami, saj se tako zmanjša stik kože z dražilnimi delci ponoči.

icon-expand Večerno tuširanje je priporočljivo za ljudi z občutljivo kožo ali alergijami FOTO: Shutterstock

Kaj je torej boljše?

Kot navajajo strokovnjaki, univerzalnega odgovora ni. Vse je odvisno od življenjskega sloga in potreb posameznika. Če si fizično aktiven ali se čez dan močno potiš, je večerno tuširanje pogosto bolj smiselno. Če pa želiš zjutraj hitro osvežitev in več energije, je jutranja prha boljša izbira. Nekateri dermatologi celo poudarjajo, da kombinacija obeh pristopov – krajše jutranje tuširanje in temeljitejše večerno – predstavlja najbolj uravnoteženo rešitev.

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