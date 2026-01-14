Ali mraz povzroča prehlad?

Zdravi in v formi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Bi bil radi zdravi in fit? Naročite se na naše e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Ko se začne sezona mraza, marsikdo domneva, da je za kašelj, zamašen nos in praskanje v grlu krivo predolgo zadrževanje na mrzlem zraku. A znanost kaže drugačno sliko. Profesor imunologije John Tregoning z Imperial College London pojasnjuje, da je povezava med mrazom in prehladom predvsem naključna. Kot pravi: "Prehladi so pogostejši pozimi, vendar gre skoraj zagotovo za korelacijo, ne za vzročno zvezo."

Zakaj virusi pozimi lažje krožijo?

Eden od manjših dejavnikov je vpliv sončne svetlobe. Poleti UV-žarki hitreje deaktivirajo virusne delce v zraku, hkrati pa se kapljice zaradi toplote hitreje izsušijo. Pozimi pa je ključni razlog za širjenje virusov naše vedenje. Ljudje več časa preživimo v zaprtih prostorih, kjer je prezračevanje slabše, stik med ljudmi pa tesnejši – idealni pogoji za širjenje okužb. Tregoning poudarja, da imajo različni virusi svoje sezonske vrhunce: "Rinovirus se pogosto razširi, ko se otroci vrnejo v šolo, medtem ko RSV doseže vrhunec okoli novega leta."

Kaj smo se naučili iz pandemije koronavirusa?

Pandemija covida-19 je jasno pokazala, kako pomemben je človeški stik pri širjenju okužb. Ko so bili ljudje med zaprtji izolirani, so številni drugi virusi skoraj izginili iz populacije. Nekateri sevi gripe so celo prenehali krožiti, ker niso imeli možnosti preskakovati med ljudmi.

Ali mraz vseeno vpliva na našo odpornost?

Čeprav nizke temperature same po sebi ne povzročijo prehlada, lahko vplivajo na dovzetnost za okužbe. Tregoning pojasnjuje, da dolgotrajna izpostavljenost mrazu oslabi telo: "Če vas ves čas zebe, izgubljate energijo in ste izčrpani, ste bolj nagnjeni k okužbam." Nekatere raziskave kažejo tudi, da se rinovirusi hitreje razmnožujejo pri nižjih temperaturah, medtem ko je imunski odziv v hladnem zraku nekoliko manj učinkovit.

Najboljša zaščita v sezoni virusov

Strokovnjaki se strinjajo, da je cepljenje najzanesljivejši način za zmanjšanje tveganja okužb z zimskimi virusi, kot sta gripa in RSV. Tregoning poudarja, da imajo cepiva širše koristi: "Cepiva ne le preprečujejo okužbe – zmanjšujejo tudi tveganje za zaplete, kot so srčni napadi."

Zakaj torej pozimi pogosteje zbolimo?

Prehladi pozimi niso posledica mraza, temveč kombinacije vedenjskih vzorcev, slabšega prezračevanja in sezonskega kroženja virusov. Čeprav hladno vreme lahko nekoliko oslabi našo odpornost, je ključna zaščita še vedno dobra higiena, prezračevanje prostorov in cepljenje proti najpogostejšim zimskim virusom.

