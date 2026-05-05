Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
shutterstock 452230228
Zdravje

Ali je kava res škodljiva?

E.A.
05. 05. 2026 03.03
0

Kava je eden izmed najbolj razširjenih napitkov na svetu, a hkrati tudi eden najbolj dvoumno razumljenih. Velikokrat jo spremlja sloves jutranjega zaveznika, drugič pa se z veliko vnemo izpostavljajo svarila o tesnobi in obremenitvi srca. Ravno zato se veliko ljudi sprašuje, ali je kava dejansko škodljiva?

V nadaljevanju razkrivamo, kaj o škodljivosti kave menijo najnovejše raziskave in strokovnjaki.

Kava v preteklosti

Dolga desetletja je bila kava predstavljena kot razvada, ki draži želodec, škoduje srcu in draži živčevje. Danes vemo, da je slika precej bolj kompleksna. Zmerne količine kofeina lahko povečajo budnost, energijo in sposobnost koncentracije, številni pregledi raziskav pa kažejo, da zmerno pitje kave pri večini odraslih ni povezano z večjim tveganjem za bolezni srca ali raka. Nekatere raziskave ga celo povezujejo z nižjim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, jetrne bolezni in določene srčno-žilne izide.

To pa ne pomeni, da je kava vedno neproblematična. Njeni učinki so močno povezani s kofeinom, ta pa lahko pri višjih odmerkih povzroča nemir, razdražljivost, nespečnost in hitrejši srčni utrip. Prav zato je bolj koristno govoriti o pragu, toleranci in kontekstu kot pa o preprosti delitvi na zdravo in škodljivo.

Dolga desetletja je bila kava predstavljena kot razvada, ki draži želodec, škoduje srcu in draži živčevje.
Dolga desetletja je bila kava predstavljena kot razvada, ki draži želodec, škoduje srcu in draži živčevje. FOTO: Shutterstock

Dejstva, ki pomagajo razumeti, ali je kava res škodljiva:

Za večino zdravih odraslih zmerna količina kave ni problematična

Raziskave navajajo, da za večino odraslih okoli 400 mg kofeina na dan praviloma ni povezano z negativnimi učinki. To je približno dve do štiri skodelice kave, pri čemer pa je veliko odvisno od načina priprave in velikosti porcije. Težava je, da veliko ljudi ne spije le ene kave, ampak več velikih kav, energijske pijače ali še druge kofeinske izdelke.

Kava je lahko koristna, a to še ne pomeni, da je več vedno bolje

Del raziskav kaže, da je zmerno pitje kave povezano z nekaterimi ugodnimi zdravstvenimi izidi, pri čemer se kaže povezava z nižjim tveganjem za nastanek sladkorne bolezni tipa 2. To pa še ne pomeni, da bo šest ali sedem kav na dan samodejno bolj koristnih kot dve ali tri. Pri kavi se precej hitro pokaže, da koristi, ki jih prinaša zmernost, ne ostanejo, če s kavo pretiravamo.

Največ težav povzroča kofein, ne nujno kava sama

Ko ljudje pravijo, da jim kava škodi, pogosto opisujejo predvsem učinke kofeina. Med slednjimi pogosto zaznamo nemir, tresenje, razbijanje srca, tesnobo ali slab spanec. Nizki do zmerni odmerki kofeina lahko izboljšajo budnost, višji odmerki kofeina pa imajo pri občutljivejših ljudeh hitro obraten učinek. Če vam kava sproža napetost, to ne pomeni nujno, da je "nezdrava", ampak da je vaša toleranca na kofein preprosto nižja.

Ko ljudje pravijo, da jim kava škodi, pogosto opisujejo predvsem učinke kofeina.
Ko ljudje pravijo, da jim kava škodi, pogosto opisujejo predvsem učinke kofeina. FOTO: Shutterstock

Kava je težava predvsem, če vam uničuje kakovost spanca

Eden najpogostejših razlogov, da kava za nekoga ni dobra izbira, je vpliv na spanje. Veliko ljudi pije kavo pozno popoldne ali zvečer, potem pa slab spanec doživlja kot normalen del stresa. Če po kavi težje zaspite ali se zbujate utrujeni, je mogoče težava predvsem v času pitja zadnje kave.

Pri nekaterih ljudeh je smiselna večja previdnost

Kava ni enako primerna za vse. Strokovnjaki priporočajo, naj nosečnice omejijo vnos kofeina na 200 mg na dan. Previdnost je lahko smiselna tudi pri ljudeh, ki imajo izrazito tesnobo, težko nadzorujejo krvni tlak ali se zelo burno odzovejo na kofein.

Navade, ki spremljajo kavo

Včasih kava nima slabega ugleda zaradi samega napitka, temveč zaradi navad, ki jo spremljajo. V kavo namreč pogosto dodajamo veliko sladkorja, sirupov, smetane, velikokrat pa jo ljudje pijejo na prazen želodec. Takrat ni presenetljivo, da se človek počuti razdraženo ali brez prave energije. Težava pogosto ni skodelica kave, temveč način, kako jo vključimo v vsakdan.

Četudi ni škodljiva, še ne pomeni, da je za vsakogar tudi idealna

Čeprav se kava pogosto postavlja v črno-bel okvir, je resnica precej bolj zmerna. Za večino zdravih odraslih zmerno pitje kave ni škodljivo in je lahko del povsem običajne, celo zdrave rutine. To pa še ne pomeni, da jo vsi prenašajo enako dobro. Nekdo bo ob dveh skodelicah povsem miren, drugi pa bo že po eni občutil napetost ali razbijanje srca.

Zato vprašanje ni le, ali je kava res škodljiva, temveč predvsem, kako vpliva ravno na vas. Razumevanje lastne tolerance ni namenjeno zgolj odpovedovanju, temveč predvsem boljšemu ravnotežju med užitkom in tem, kar nam sporoča naše telo. Ko posameznik prepozna, koliko kave mu ustreza, kdaj mu koristi in kdaj mu začne jemati več, kot daje, lahko to navado uporablja precej bolj zavestno.

Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
Preberi še
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Preberi še
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Preberi še
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
kava kofein zdravje vpliv kave kofeinska toleranca prehrana energija nasveti življenjski slog
Fit

Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva

Vizita.si Je kava škodljiva za vaše zdravje?
Vizita.si Kdaj in komu lahko kava dejansko škodi?
Vizita.si Zakaj ima kava odvajalni učinek?
Vizita.si Kaj se zgodi, če pijete preveč kave?
Vizita.si Tega o kavi gotovo niste vedeli
24ur.com Vpliv kave: več gibanja, manj spanja, večje tveganje za motnjo srčnega ritma?
Vizita.si Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1683