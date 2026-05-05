V nadaljevanju razkrivamo, kaj o škodljivosti kave menijo najnovejše raziskave in strokovnjaki.

Kava v preteklosti

Dolga desetletja je bila kava predstavljena kot razvada, ki draži želodec, škoduje srcu in draži živčevje. Danes vemo, da je slika precej bolj kompleksna. Zmerne količine kofeina lahko povečajo budnost, energijo in sposobnost koncentracije, številni pregledi raziskav pa kažejo, da zmerno pitje kave pri večini odraslih ni povezano z večjim tveganjem za bolezni srca ali raka. Nekatere raziskave ga celo povezujejo z nižjim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, jetrne bolezni in določene srčno-žilne izide. To pa ne pomeni, da je kava vedno neproblematična. Njeni učinki so močno povezani s kofeinom, ta pa lahko pri višjih odmerkih povzroča nemir, razdražljivost, nespečnost in hitrejši srčni utrip. Prav zato je bolj koristno govoriti o pragu, toleranci in kontekstu kot pa o preprosti delitvi na zdravo in škodljivo.

icon-expand Dolga desetletja je bila kava predstavljena kot razvada, ki draži želodec, škoduje srcu in draži živčevje. FOTO: Shutterstock

Dejstva, ki pomagajo razumeti, ali je kava res škodljiva:

Za večino zdravih odraslih zmerna količina kave ni problematična Raziskave navajajo, da za večino odraslih okoli 400 mg kofeina na dan praviloma ni povezano z negativnimi učinki. To je približno dve do štiri skodelice kave, pri čemer pa je veliko odvisno od načina priprave in velikosti porcije. Težava je, da veliko ljudi ne spije le ene kave, ampak več velikih kav, energijske pijače ali še druge kofeinske izdelke. Kava je lahko koristna, a to še ne pomeni, da je več vedno bolje Del raziskav kaže, da je zmerno pitje kave povezano z nekaterimi ugodnimi zdravstvenimi izidi, pri čemer se kaže povezava z nižjim tveganjem za nastanek sladkorne bolezni tipa 2. To pa še ne pomeni, da bo šest ali sedem kav na dan samodejno bolj koristnih kot dve ali tri. Pri kavi se precej hitro pokaže, da koristi, ki jih prinaša zmernost, ne ostanejo, če s kavo pretiravamo. Največ težav povzroča kofein, ne nujno kava sama Ko ljudje pravijo, da jim kava škodi, pogosto opisujejo predvsem učinke kofeina. Med slednjimi pogosto zaznamo nemir, tresenje, razbijanje srca, tesnobo ali slab spanec. Nizki do zmerni odmerki kofeina lahko izboljšajo budnost, višji odmerki kofeina pa imajo pri občutljivejših ljudeh hitro obraten učinek. Če vam kava sproža napetost, to ne pomeni nujno, da je "nezdrava", ampak da je vaša toleranca na kofein preprosto nižja.

icon-expand Ko ljudje pravijo, da jim kava škodi, pogosto opisujejo predvsem učinke kofeina. FOTO: Shutterstock

Kava je težava predvsem, če vam uničuje kakovost spanca Eden najpogostejših razlogov, da kava za nekoga ni dobra izbira, je vpliv na spanje. Veliko ljudi pije kavo pozno popoldne ali zvečer, potem pa slab spanec doživlja kot normalen del stresa. Če po kavi težje zaspite ali se zbujate utrujeni, je mogoče težava predvsem v času pitja zadnje kave. Pri nekaterih ljudeh je smiselna večja previdnost Kava ni enako primerna za vse. Strokovnjaki priporočajo, naj nosečnice omejijo vnos kofeina na 200 mg na dan. Previdnost je lahko smiselna tudi pri ljudeh, ki imajo izrazito tesnobo, težko nadzorujejo krvni tlak ali se zelo burno odzovejo na kofein.

Navade, ki spremljajo kavo

Včasih kava nima slabega ugleda zaradi samega napitka, temveč zaradi navad, ki jo spremljajo. V kavo namreč pogosto dodajamo veliko sladkorja, sirupov, smetane, velikokrat pa jo ljudje pijejo na prazen želodec. Takrat ni presenetljivo, da se človek počuti razdraženo ali brez prave energije. Težava pogosto ni skodelica kave, temveč način, kako jo vključimo v vsakdan.

Četudi ni škodljiva, še ne pomeni, da je za vsakogar tudi idealna

Čeprav se kava pogosto postavlja v črno-bel okvir, je resnica precej bolj zmerna. Za večino zdravih odraslih zmerno pitje kave ni škodljivo in je lahko del povsem običajne, celo zdrave rutine. To pa še ne pomeni, da jo vsi prenašajo enako dobro. Nekdo bo ob dveh skodelicah povsem miren, drugi pa bo že po eni občutil napetost ali razbijanje srca. Zato vprašanje ni le, ali je kava res škodljiva, temveč predvsem, kako vpliva ravno na vas. Razumevanje lastne tolerance ni namenjeno zgolj odpovedovanju, temveč predvsem boljšemu ravnotežju med užitkom in tem, kar nam sporoča naše telo. Ko posameznik prepozna, koliko kave mu ustreza, kdaj mu koristi in kdaj mu začne jemati več, kot daje, lahko to navado uporablja precej bolj zavestno.

Preberi še Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite

Preberi še Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?

Preberi še Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu