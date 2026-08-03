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Alan Rickman
Zdravje

Nihče ni vedel za njegovo bolezen: javnost je resnico izvedela šele po smrti

B.R.
03. 08. 2026 03.22
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Bil je eden najbolj prepoznavnih britanskih igralcev svoje generacije. Občinstvo po vsem svetu ga je vzljubilo zaradi nepozabnih vlog, med drugim kot profesorja Severusa Snapea v filmih Harry Potter in kot nepozabnega negativca Hansa Gruberja v uspešnici Umri pokončno.

A za nasmehom in uspešno igralsko kariero se je v zadnjih mesecih njegovega življenja odvijala težka zasebna bitka, o kateri skoraj nihče ni vedel.

Alan Rickman je umrl januarja 2016 v starosti 69 let. Šele po njegovi smrti je javnost izvedela, da se je boril z rakom trebušne slinavke. Novica je šokirala oboževalce po svetu, saj igralec pred tem ni razkril, da ima resne zdravstvene težave.

Alan Rickman kot Robaus Raws v franšizi Harry Potter.
Alan Rickman kot Robaus Raws v franšizi Harry Potter. FOTO: Profimedia

Bolezen je skrival pred javnostjo

Igralec se je odločil, da bo svojo diagnozo ohranil zase. O bolezni je govoril le z najbližjimi, medtem ko je javnost še naprej spremljala njegovo delo in nastope, ne da bi vedela, skozi kaj je v resnici prestajal.

Po poročilih naj bi zdravniki bolezen odkrili po tem, ko je avgusta 2015 doživel manjšo možgansko kap. Takrat so preiskave pokazale, da ima raka trebušne slinavke.

Gre za eno najtežjih oblik raka, pri kateri so simptomi pogosto dolgo neopazni, zato se bolezen pri številnih bolnikih odkrije šele v poznejših fazah.

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Ob njem je bila ljubezen njegovega življenja

Alan Rickman in Rima Horton
Alan Rickman in Rima Horton FOTO: Profimedia

V najtežjih trenutkih mu je ves čas stala ob strani Rima Horton, njegova dolgoletna partnerica, s katero sta bila skupaj skoraj pol stoletja.

Spoznala sta se že v mladosti in skozi desetletja gradila odnos daleč stran od hollywoodskega blišča. Leta 2012 sta se po skoraj 50 letih zveze v intimnem krogu poročila v New Yorku.

Rickman je bil znan po tem, da je svoje zasebno življenje skrbno varoval pred javnostjo. Njuna ljubezenska zgodba je zato še danes ena bolj posebnih v svetu slavnih – dolgotrajna, mirna in brez nepotrebnega medijskega izpostavljanja.

"Lahko bi še toliko dal"

Po njegovi smrti je Rima Horton le redko govorila o njunem odnosu, a je ob neki priložnosti razkrila, kako zelo ga pogreša in kako težko se je sprijaznila z njegovo izgubo.

"Mogel bi še toliko dati. Bilo je še toliko stvari, ki bi jih lahko naredil. Največji problem je bil, da je bilo, ko so odkrili bolezen, že prepozno. Simptomi so bili že zelo hudi," je povedala.

Dodala je, da mu je zdravljenje s kemoterapijo življenje podaljšalo za približno šest mesecev.

Igralec, ki je pustil neizbrisen pečat

Zvezdnik je v svoji karieri ustvaril številne nepozabne like, a za milijone oboževalcev bo vedno ostal eden najbolj posebnih igralcev britanske kinematografije.

Njegova zgodba pa razkriva tudi drugo plat slave – da se lahko za svetovno znanimi obrazi pogosto skrivajo osebne preizkušnje, o katerih javnost ne ve ničesar.

Alan Rickman
Alan Rickman FOTO: Profimedia
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Viri: BBC, The Guardian, People, NHS

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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