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Alan Alda
Zdravje

Zvezdnik razkril nenavaden znak Parkinsonove bolezni: vse se je začelo ponoči

B.R.
07. 10. 2026 10.01
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Igralec Alan Alda, najbolj znan po vlogi v seriji M*A*S*H, je razkril nenavaden prvi znak svoje Parkinsonove bolezni. Pred diagnozo namreč ni imel značilnega tresenja ...

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Alan Alda je med spanjem začel uprizarjati sanje

Danes 90-letni igralec je v nedavnem pogovoru za CBS Sunday Morning povedal, da je bil njegov prvi nenavaden znak povezan s spanjem. Sanjalo se mu je, da ga nekdo napada, zato je v sanjah zgrabil vrečo krompirja in jo vrgel proti napadalcu. V resnici je vrgel blazino v svojo ženo Arlene.

Alda je povedal, da takrat ni imel drugih značilnih znakov bolezni, kot so tresenje, trzanje ali težave z glasom. O svoji izkušnji je spregovoril že prej, vendar je v aktualnem pogovoru ponovno pojasnil, kako nenavaden je bil začetek njegove poti do diagnoze.

Igralec Alan Alda, najbolj znan po vlogi v seriji MAS*H
Igralec Alan Alda, najbolj znan po vlogi v seriji MAS*H FOTO: Profimedia

Kaj je motnja vedenja v spanju REM?

Pri večini ljudi se med fazo spanja REM, ko so sanje najbolj izrazite, mišice začasno umirijo, zato sanj praviloma ne uprizarjamo z dejanskimi gibi. Pri motnji vedenja v spanju REM ta mehanizem ne deluje pravilno in človek lahko začne premikati roke in noge, govoriti, kričati ali izvajati druge gibe, povezane z vsebino sanj.

Mayo Clinic opozarja, da je lahko takšna motnja povezana z nekaterimi nevrološkimi boleznimi, med njimi tudi s Parkinsonovo boleznijo. Pomembno pa je, da samo uprizarjanje sanj ne pomeni, da ima človek Parkinsonovo bolezen.

Tudi Ameriška akademija za medicino spanja motnjo vedenja v spanju REM obravnava kot pomembno stanje, ki zahteva zdravniško oceno, saj je lahko povezano z nevrodegenerativnimi boleznimi.

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Alan Alda je diagnozo dobil pri 79 letih

Alda je Parkinsonovo bolezen odkril leta 2015, ko je bil star 79 let. Po lastnih besedah je želel zdravniško preverjanje tudi zato, ker je izvedel, da je uprizarjanje sanj lahko zgodnji znak bolezni. Tri leta pozneje je diagnozo javno razkril.

Danes o bolezni govori precej odprto. Kot piše AARP, mu vsakodnevna opravila včasih povzročajo težave, vendar Parkinsonove bolezni ne želi enačiti s svojo identiteto. Pri tem mu pomagata predvsem humor in pripravljenost, da se z boleznijo sooča brez olepševanja.

Alan Alda - eden najbolj znanih igralcev svoje generacije.
Alan Alda - eden najbolj znanih igralcev svoje generacije. FOTO: AP

Eden najbolj znanih igralcev svoje generacije

Alda je svetovno slavo dosegel kot Benjamin Franklin Hawkeye Pierce v seriji M*A*S*H, v kateri je igral, režiral in pisal scenarije. Za svoje delo je prejel pet nagrad emmy in bil nominiran kar 21-krat, navaja People.

Pozneje je nastopil tudi v filmih in serijah, med drugim v Aviatorju in Zahodnem krilu. Kljub Parkinsonovi bolezni je ostal aktiven in o svojem zdravstvenem stanju govori tudi zato, da bi ljudi spodbudil k večji pozornosti do manj znanih znakov bolezni.

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Viri: CBS, AARP, Mayo Clinic, American Academy of Sleep Medicine, People

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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