7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost

V uredništvu smo zato zbrali 7 prehranjevalnih navad, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost vaših semenčic.

Prehrana kot ključni dejavnik plodnosti

Semenčice so izjemno občutljive. Proces njihovega nastajanja, imenovan spermatogeneza, traja približno dva do tri mesece. To pomeni, da lahko spremembe v prehrani in življenjskem slogu že v relativno kratkem času vplivajo na kakovost novih semenčic. Čeprav prehrana ni edini dejavnik plodnosti, pa je eden redkih, na katerega lahko moški dejansko neposredno vpliva. Dolga leta je veljalo prepričanje, da je moška plodnost razmeroma nespremenljiva in da na kakovost semenčic življenjski slog nima večjega vpliva. Danes pa, skladno z napredkom znanosti, vemo, da to ne drži. Semenčice se stalno obnavljajo, zaradi česar lahko že nekaj tednov boljših prehranskih navad bistveno vpliva na njihove parametre.

Omega-3 maščobne kisline, ki jih najdemo v mastnih ribah, lanenih semenih in oreščkih.

V številnih raziskavah so znanstveniki preučevali vpliv prehranskih vzorcev na koncentracijo, gibljivost, obliko in celo genetsko integriteto semenčic. Ugotovitve so jasne: tisto, kar jemo, se neposredno odraža v plodnosti. Če spremenite teh 7 prehranjevalnih navad, boste na kakovost semenčic lahko vplivali že danes:

1. Antioksidanti kot ščit za semenčice

Antioksidanti so snovi v hrani, ki pomagajo varovati semenčice pred poškodbami. Semenčice so zelo občutljive, zato lahko stres in škodljive snovi v telesu poškodujejo njihove celice in vplivajo na njihovo gibljivost ter možnost oploditve. Hrana, bogata z antioksidanti (sadje, zelenjava, oreščki in semena), vsebuje vitamine C, E in beta-karoten. Gre za koristne snovi v hrani, ki pomagajo zaščititi semenčice in izboljšujejo njihovo kakovost. Redno uživanje hrane, ki je bogata z antioksidanti, lahko izboljša gibljivost in koncentracijo semenčic, hkrati pa koristi tudi celotnemu organizmu in hormonom.

2. Do hormonskega ravnovesja s cinkom

Cink je eden najpomembnejših mineralov za moško reproduktivno zdravje. Sodeluje pri tvorbi testosterona, vpliva na razvoj semenčic in je nujen za delovanje številnih encimov. Pomanjkanje cinka je povezano z nižjo koncentracijo semenčic in njihovo slabšo gibljivostjo, kar lahko negativno vpliva na plodnost. Ravno zato je pomembno, da v prehrano vključimo dobre vire cinka. Ta se najpogosteje nahaja v rdečem mesu, jajcih, bučnih semenih, stročnicah in morskih sadežih.

3. Zdrave maščobe in omega-3

Ko je govora o maščobah, imajo te pogosto negativen prizvok. A pomembno se je zavedati, da niso vse maščobe enako škodljive in da so nekatere izmed njih pomemben gradnik za zdravje semenčic. Ene izmed njih so omega-3 maščobne kisline, ki jih najdemo v mastnih ribah, lanenih semenih in oreščkih. Te so ključne za zdravo strukturo semenčic, saj pomagajo ohranjati elastičnost celičnih membran in izboljšujejo gibljivost semenčic, kar je hkrati tudi ključen parameter plodnosti. Ravno nasprotno pa lahko prekomerno uživanje nasičenih maščob, ki jih pogosto vsebuje procesirana hrana, negativno vpliva na kakovost semenčic. Takšna prehrana spodbuja hormonska neravnovesja, ki obremenjujejo reproduktivni sistem. Rezultat je nižja prožnost in koncentracija semenčic, kar negativno vpliva na vašo plodnost.

Omejite vnos predelanih sladkorjev.

4. Omejite vnos predelanih sladkorjev

Večina izmed nas vsaj občasno uživa v sladkih pregrehah. Ob tem pa se je pomembno zavedati, da prekomerno uživanje predelanih sladkorjev in hitrih ogljikovih hidratov negativno vpliva na hormonsko ravnovesje in celotno presnovo. Prehrana, ki je bogata s sladkorjem, pogosto vodi v povečanje telesne teže, insulinsko rezistenco in zmanjšane ravni testosterona – vse to pa neposredno negativno vpliva na kakovost semenčic. Namesto tega strokovnjaki priporočajo, da vire predelanega sladkorja in hitrih ogljikovih hidratov zamenjate s polnozrnatimi žiti, stročnicami in zelenjavo, ki pomagajo ohranjati stabilno raven energije in pozitivno vplivajo na reproduktivni sistem.

5. Vpliv B-vitaminov na genetiko

Vitamini iz skupine B, predvsem B12 in folna kislina, igrajo veliko vlogo pri nastajanju DNK in delitvi celic. Če teh vitaminov primanjkuje, se lahko poškoduje genetski material v semenčicah, kar lahko zmanjša možnosti za oploditev ali poveča tveganje za genske nepravilnosti. Dobra novica je, da ni težko poskrbeti za zadosten vnos teh vitaminov. Naravni viri vitaminov iz skupine B so na voljo v vsakdanji prehrani, kot so meso, jajca, listnata zelenjava, stročnice in polnozrnata žita. Redno uživanje teh živil lahko pomaga ohranjati zdravje semenčic in s tem tudi večje možnosti za uspešno zanositev. Poleg tega vitamini B podpirajo tudi energijo, delovanje živčnega sistema in splošno vitalnost, kar pomeni, da z zadostnim vnosom poskrbimo za telo na več ravneh hkrati.

Alkohol vpliva na kakovost semenčic na več ravneh.

6. Alkohol kot strup za telo

Alkohol vpliva na kakovost semenčic na več ravneh. Namreč dolgotrajno in prekomerno uživanje alkohola pomembno zmanjša raven testosterona, poveča oksidativni stres in posledično poškoduje semenčice. Strokovnjaki zato poudarjajo, da je za izboljšanje kakovosti semenčic ključno, da alkohol uživate zmerno ali pa ga popolnoma izločite. Zmerno uživanje alkohola običajno ne vpliva na plodnost izrazito, a strokovnjaki močno priporočajo popolno opustitev uživanja alkoholnih pijač.

7. Manj procesirane hrane, več svežih živil

Sodobna prehrana je pogosto bogata s procesirano hrano, ki vsebuje veliko soli, sladkorja, nasičenih maščob in aditivov. Takšna prehrana je povezana s slabšo kakovostjo semenčic in njihovo zmanjšano gibljivostjo. Nasprotno pa prehrana, bogata s svežo zelenjavo, sadjem, polnozrnatimi žiti, oreščki in kakovostnimi beljakovinami, podpira reproduktivno zdravje. Mediteranski prehranski vzorec je na primer v številnih raziskavah povezan z boljšo kakovostjo semenčic in stabilnejšim hormonskim ravnovesjem.

Kakovost semenčic kot ogledalo življenjskega sloga

Kakovost semenčic ni odvisna le od prehrane. Na njihovo kakovost pomembno vplivajo tudi drugi elementi življenjskega sloga, kot so stres, količina spanca, telesna dejavnost in hormonsko ravnovesje. Ob tem je prehrana eden redkih dejavnikov, na katerega lahko moški neposredno vpliva in ga nadzoruje. Zanimivo je namreč ravno dejstvo, da prehranske navade, ki izboljšujejo kakovost semenčic, hkrati izboljšujejo tudi splošno zdravje. Uravnotežena prehrana pomaga stabilizirati hormone, izboljšuje presnovo in krepi odpornost proti vnetjem. Čeprav spremembe v prehrani niso čudežna rešitev, lahko že majhne, a dosledne spremembe v nekaj mesecih občutno vplivajo na kakovost semenčic in reproduktivno zdravje moškega.