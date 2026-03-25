6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme

Čeprav so manjša nihanja v telesni teži nekaj povsem običajnega in niso nujno povezana z našo prehrano, pa mnoge velikokrat negativno preseneti številka na tehtnici. Če ste nenadoma pridobili kar nekaj kilogramov in se sprašujete, kje tiči razlog, izveste v nadaljevanju.

Preberi še Bomo lahko že kmalu živeli 200 let?

Kdaj je znak za alarm? Če ste v nekaj tednih pridobili več kot dva kilograma, je to znak, da se nekaj dogaja, čeravno je takšno nihanje v teži pri ženskah nekaj običajnega. Pri moških pač ne, še posebej, če ste imeli isto telesno težo več mesecev ali celo let.

Preberi še Laura iz Sanjskega moškega se je ''prepolovila''

Uživate preveč soli

Konzumiranje natrija – gre za primarni elektrolit, ki v telesu uravnava raven tekočine zunaj celice – povzroča zadrževanje vode v telesu (nase veže vodo in jo tako zadržuje v telesu), kar pomeni dodatno težo. Če uživate zelo slano hrano več dni zapored, lahko začnete kopičiti odvečne kilograme. Hrana v restavracijah je še posebej bogata s soljo, prav tako številna procesirana živila, ki jih hranite doma.

Ne uživate dovolj kalcija

Če je treba omejiti vnos natrija, pa to ni edini mineral, ki igra pomembno vlogo v boju z vodo v telesu in posledično s kilogrami. Kalcij igra protiutež presežku natrija v celicah, ki v njih zadržuje vodo. Če slednji ohranja tekočino okoli celic, kalcij kot blagi diuretik pomaga ohranjati ravnotežje kroženja vode v telesu, pomaga pa tudi pri delovanju mišic in uravnava krvni pritisk. Minerala gresta z roko v roki, in če je enega preveč oz. premalo, se v telesu poruši ravnovesje. Strokovnjaki priporočajo, da dnevno zaužijemo 3.400 miligramov kalcija.

Jemanje novih zdravil

Obstaja veliko zdravil, katerih stranski učinek je pridobivanje telesne teže. Kot navaja Men's Health, so za kar 15 odstotkov debelosti kriva zdravila. Največji krivci so zdravila za depresijo in zdravila za zdravljenje bolezni srca (beta zaviralci), povsem nedolžni pa niso niti antihistaminiki (zdravila proti alergijam), zdravila proti bolečinam, za lažji spanec in zdravila za dvig testosterona, ki vplivajo na hormonsko ''sliko''.

Pojeste več, kot mislite, da pojeste

Če je osnova hujšanja energijsko neravnovesje oz. kalorični deficit, v primeru pridobivanja kilogramov velja ravno obratno in torej zaužijemo več energije (kalorij), kot jih naše telo porabi. Marsikdo se sploh ne zaveda, da je povečal kalorični vnos – razlog je lahko tudi tako banalen kot ta, da ste kupili nov set krožnikov in zaradi različne dimenzije le-teh povečali svoje porcije, ne da bi se tega sploh zavedali.

Ščitnica

Pribl. vsak peti odrasel človek ima težave z delovanjem ščitnice, ki nastane, ko ta ne tvori dovolj hormonov (hipotiroidizem). Čeprav je tovrstna težava precej bolj pogosta za ženske, se s temi težavami soočajo tudi številni moški. Ta lahko povzroči nenaden porast teže. Podobne težave lahko povzroči tudi sicer manj verjeten Cushingov sindrom, ki je bolezen, ki nastane zaradi dolgotrajnega zdravljenja s kortikosteroidi ali tumorja v nadledvični žlezi. Poleg pridobivanja kilogramov tovrstne zdravstvene težave spremljajo tudi slabost, šibkost, glavoboli, težave z razmišljanjem, depresija, razdražljivost ipd.

Nedavno ste shujšali