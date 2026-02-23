Moskisvet.com
Zdravje

5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu

L.G.
23. 02. 2026 03.15
0

Ko nastopi sezona prehladov, večina ljudi najprej poseže po tabletah, a raziskave kažejo, da lahko tudi preprosti napitki pomembno pomagajo pri lajšanju simptomov. Za katere napitke gre? Preverite v nadaljevanju.

Čeprav prehlada topli napitki ne morejo pozdraviti, lahko poskrbijo za hidracijo, pomirijo grlo in telesu zagotovijo hranila, ki podpirajo imunski odziv. Kot poročajo prehranski strokovnjaki s portala EatingWell, ima pravilna izbira tekočin vpliv na hitrost okrevanja in počutje med boleznijo.

Topla jušna osnova (kostna ali piščančja juha)

Topla juha ni le tradicionalno domače zdravilo, temveč tudi praktična pomoč, ko se ne počutimo najbolje. Kot poroča EatingWell, vsebuje elektrolite in aminokisline, ki pomagajo ohranjati hidracijo, hkrati pa lahko pomirijo boleče grlo in olajšajo zamašen nos. Toplota tekočine dodatno redči sluz in olajša dihanje, zato je občutek zamašenosti pogosto manj izrazit.

Zeleni čaj

Zeleni čaj je cenjen predvsem zaradi bogate vsebnosti polifenolov. Kot poroča EatingWell, ti antioksidanti podpirajo zdravje črevesja in imunskega sistema, medtem ko topel napitek pomaga ohranjati hidracijo. Raziskave dodatno kažejo, da redno uživanje zelenega čaja lahko zmanjša vnetne markerje v telesu in tako podpira obrambni odziv organizma.

Zeleni čaj je cenjen predvsem zaradi bogate vsebnosti polifenolov. FOTO: Adobe Stock

Kamilični čaj

Ko iščemo nekaj pomirjujočega, je kamilični čaj preprosta in prijetna izbira. Kot piše Medical News Today, lahko topli napitki, tudi kamilica, pomagajo ublažiti boleče grlo in prispevajo k zadostnemu vnosu tekočine. Raziskave kažejo, da kamilica vsebuje protivnetne in antioksidativne spojine, ki lahko ublažijo simptome prehlada, kot je draženje dihal, obenem pa njen blag učinek spodbuja sprostitev.

100-odstotni sadni sokovi (pomaranča ali brusnica)

Sadni sokovi lahko predstavljajo hiter vir hranil, še posebej vitamina C. Kot poroča EatingWell, pomarančni sok vsebuje vitamin C in karotenoide, obogatene različice pa tudi vitamin D, ki podpira obrambne mehanizme telesa. Brusnični sok po navedbah istega vira zagotavlja antioksidante, ki pomagajo zaščititi celice pred oksidativnim stresom in prispevajo k imunskemu ravnovesju.

Ingverjev čaj z limono in medom

Kombinacija ingverja, limone in medu velja za eno najbolj raziskanih domačih rešitev. Kot piše Healthline, ima ingver antioksidativne in protivnetne učinke ter lahko ublaži bolečine in slabost, med pa deluje protimikrobno in pomirja grlo. Po navedbah klinike Mayo lahko žlica medu zmanjša kašelj in včasih deluje učinkoviteje kot nekatera zdravila brez recepta, saj obloži receptorje v grlu, ki sprožajo kašelj. Skupaj z ingverjem pomaga razredčiti sluz, zmanjšati vnetje dihalnih poti in podpreti imunski odziv.

Čeprav noben napitek ne more nadomestiti počitka ali zdravniške oskrbe, lahko prava izbira tekočin občutno olajša simptome prehlada.

Vir: Medical News Today, Healthline, EatingWell, Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
