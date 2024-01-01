Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj

Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj

Prehrana
0
Na domu so ga našli mrtvega
Film/tv

Na domu so ga našli mrtvega

1
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
Šport

Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila

3
Pred vsemi se je podelal v hlače
Zabava

Pred vsemi se je podelal v hlače

0
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Film/tv

Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali

0
Brazgotine po aknah: zakaj nastanejo in kako jih lahko obvladujemo?
Zdravje

Brazgotine po aknah: zakaj nastanejo in kako jih lahko obvladujemo?

Brazgotine po aknah so lahko trdovratne, vendar obstajajo različni načini za izboljšanje videza kože. Spoznajte vrste brazgotin in splošne pristope, ki jih ljudje uporabljajo za njihovo obvladovanje.
0
Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih
Prehrana

Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

Poglejte, kako dieta z občasnim omejevanjem kalorij v slogu posta vpliva na črevesje, možgane in samo hujšanje.
0
Spolna anhedonija: ko orgazem ne prinese užitka
Odnosi

Spolna anhedonija: ko orgazem ne prinese užitka

Nezmožnost doživljanja užitka med orgazmom, znana kot spolna anhedonija, vpliva na samozavest in odnose. Stanje ima lahko psihološke ali fizične korenine in zahteva prilagojeno zdravljenje, vključno s terapijo ali spremembami življenjskega sloga.
0
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Zdravje

Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi

Vrsta raka, ki je do zdaj večinoma prizadela starejše, se vse pogosteje pojavlja med mlajšimi odraslimi, ugotavlja nova raziskava.
0
Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?
Prehrana

Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?

Primerjali smo trdo kuhana jajca in zrnati sir. Poglejte, kako so prehranski strokovnjaki odgovorili na vprašanje, kateri prigrizek predstavlja bolj zdravo izbiro za malico.
0
To morate storiti, če se vsako noč zbudite ob 3. zjutraj
Fit

To morate storiti, če se vsako noč zbudite ob 3. zjutraj

Ste že slišali za pravilo 3-2-1? Gre za trik, ki ga je razkril zdravnik, prinaša pa boljši spanec brez prebujanja ponoči.
0
Dieta, ki lahko v enem mesecu zniža holesterol za 35 odstotkov
Prehrana

Dieta, ki lahko v enem mesecu zniža holesterol za 35 odstotkov

Ste že slišali za portfolio dieto? Študija razkriva njene neverjetne učinke na holesterol.
1
To je krivo, da imate zjutraj visok pritisk
Zdravje

To je krivo, da imate zjutraj visok pritisk

Ste vedeli, da je ena navada ključna za zdravje srca in stabilen krvni tlak? Katera točno, lahko izveste spodaj.
0
Pozor: Ta prehranska dopolnila lahko ogrozijo zdravje jeter
Fit

Pozor: Ta prehranska dopolnila lahko ogrozijo zdravje jeter

Nekatera prehranska dopolnila, ki jih pogosto jemljemo za izboljšanje zdravja, lahko v visokih odmerkih resno obremenijo vaša jetra. Izpostavljamo šest najbolj problematičnih in znake, na katere morate biti pozorni, da preprečite resne zdravstvene težave.
0
Zakaj ste vedno lačni? Strokovnjaki razkrivajo presenetljive razloge
Fit

Zakaj ste vedno lačni? Strokovnjaki razkrivajo presenetljive razloge

Registrirani dietetiki so razkrili glavne razloge, zakaj nam možgani pošiljajo signale za lakoto, čeprav se najemo, ter ponudili znanstveno podprte nasvete, kako se počutiti bolj siti.
0
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Prehrana

To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok

Strokovnjaki so naredili raziskavo, v kateri so udeleženci 60 dni vsak dan pili pomarančni sok. Poglejte, kaj so ugotovili.
0
Zdrava sladica brez sladkorja? V jogurt dodajte žličko tega
Prehrana

Zdrava sladica brez sladkorja? V jogurt dodajte žličko tega

Spoznajte presenetljive koristi okusnega dodatka, ki bo jogurt povzdignil na višjo raven. Dovolj je že ena čajna žlička!
0
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Kaj vam gre med prazniki najbolj na živce?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Golob: največ korupcije v zdravstvu, odpuščenih več deset ljudi
Golob: največ korupcije v zdravstvu, odpuščenih več deset ljudi
šport
Nora tekma na Old Traffordu: vrnitev Šeška, osem golov in miroljubni remi
Nora tekma na Old Traffordu: vrnitev Šeška, osem golov in miroljubni remi
popin
George Clooney se za potrebe filma ne bo več poljubljal s soigralkami
George Clooney se za potrebe filma ne bo več poljubljal s soigralkami
tv oddaje
Patricija in Dejan sta stkala najbolj romantično zgodbo te sezone Ljubezni po domače
Patricija in Dejan sta stkala najbolj romantično zgodbo te sezone Ljubezni po domače
Vizita.si
Kdaj glavobol ni več običajen: rdeči alarmi, ki jih ne smemo ignorirati
Kdaj glavobol ni več običajen: rdeči alarmi, ki jih ne smemo ignorirati
Okusno.je
Spekulaas piškoti: Praznična klasika z bogatim okusom
Spekulaas piškoti: Praznična klasika z bogatim okusom
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Bibaleze.si
Poljubi so zdaj prepovedani
Poljubi so zdaj prepovedani
Cekin.si
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Dominvrt.si
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Bibaleze.si
Večina ljudi ignorira ta znak – a bi morali vedeti!
Večina ljudi ignorira ta znak – a bi morali vedeti!
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356