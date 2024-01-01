Film/tv
Arhiv člankov
Zdravje
Brazgotine po aknah: zakaj nastanejo in kako jih lahko obvladujemo?Brazgotine po aknah so lahko trdovratne, vendar obstajajo različni načini za izboljšanje videza kože. Spoznajte vrste brazgotin in splošne pristope, ki jih ljudje uporabljajo za njihovo obvladovanje.
Prehrana
Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganihPoglejte, kako dieta z občasnim omejevanjem kalorij v slogu posta vpliva na črevesje, možgane in samo hujšanje.
Odnosi
Spolna anhedonija: ko orgazem ne prinese užitkaNezmožnost doživljanja užitka med orgazmom, znana kot spolna anhedonija, vpliva na samozavest in odnose. Stanje ima lahko psihološke ali fizične korenine in zahteva prilagojeno zdravljenje, vključno s terapijo ali spremembami življenjskega sloga.
Zdravje
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladiVrsta raka, ki je do zdaj večinoma prizadela starejše, se vse pogosteje pojavlja med mlajšimi odraslimi, ugotavlja nova raziskava.
Prehrana
Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?Primerjali smo trdo kuhana jajca in zrnati sir. Poglejte, kako so prehranski strokovnjaki odgovorili na vprašanje, kateri prigrizek predstavlja bolj zdravo izbiro za malico.
Fit
To morate storiti, če se vsako noč zbudite ob 3. zjutrajSte že slišali za pravilo 3-2-1? Gre za trik, ki ga je razkril zdravnik, prinaša pa boljši spanec brez prebujanja ponoči.
Prehrana
Dieta, ki lahko v enem mesecu zniža holesterol za 35 odstotkovSte že slišali za portfolio dieto? Študija razkriva njene neverjetne učinke na holesterol.
Zdravje
To je krivo, da imate zjutraj visok pritiskSte vedeli, da je ena navada ključna za zdravje srca in stabilen krvni tlak? Katera točno, lahko izveste spodaj.
Fit
Pozor: Ta prehranska dopolnila lahko ogrozijo zdravje jeterNekatera prehranska dopolnila, ki jih pogosto jemljemo za izboljšanje zdravja, lahko v visokih odmerkih resno obremenijo vaša jetra. Izpostavljamo šest najbolj problematičnih in znake, na katere morate biti pozorni, da preprečite resne zdravstvene težave.
Fit
Zakaj ste vedno lačni? Strokovnjaki razkrivajo presenetljive razlogeRegistrirani dietetiki so razkrili glavne razloge, zakaj nam možgani pošiljajo signale za lakoto, čeprav se najemo, ter ponudili znanstveno podprte nasvete, kako se počutiti bolj siti.
Prehrana
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sokStrokovnjaki so naredili raziskavo, v kateri so udeleženci 60 dni vsak dan pili pomarančni sok. Poglejte, kaj so ugotovili.
