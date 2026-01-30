Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Prehrana ne vpliva le na zdravje srca in možganov, temveč ima pomembno vlogo tudi pri ohranjanju zdrave ustne votline. Sveže mednarodne raziskave kažejo, da lahko mediteranski način prehranjevanja pomembno zmanjša tveganje za bolezni dlesni in vnetne procese v telesu.

Preberi še Do boljše erekcije z mediteransko dieto

Raziskava, ki povezuje prehrano in zdravje dlesni

Skupina znanstvenikov z londonskega King's Collegea in Univerze v Cataniji je analizirala prehranske navade 195 odraslih, starih povprečno 49 let. Udeleženci so opravili zdravniške preglede in izpolnili podrobne vprašalnike o svoji prehrani. Rezultati so pokazali, da so imeli posamezniki, ki so se najbolj držali mediteranske prehrane, občutno manj težav z dlesnimi. Posebej izrazita je bila razlika pri tistih, ki so v prehrani omejevali rdeče meso. Pri teh udeležencih so raziskovalci zaznali tudi nižje ravni vnetnih markerjev v krvi, kar nakazuje manjši fizični stres in manj poškodb tkiva. Parodontolog Giuseppe Mainas je ob tem poudaril: "Naši rezultati kažejo, da lahko uravnotežena mediteranska prehrana potencialno zmanjša bolezni dlesni in sistemska vnetja."

icon-expand Mediteranska dieta FOTO: Shutterstock

Zakaj je mediteranska prehrana tako učinkovita?

Mediteranski način prehranjevanja temelji na obilici sadja, zelenjave, rib, stročnic in polnozrnatih žit, medtem ko omejuje rdeče meso, predelano hrano in večje količine mlečnih izdelkov. Znanstveniki menijo, da so ključnega pomena protivnetne spojine, ki jih najdemo v rastlinski hrani. Huda oblika bolezni dlesni je pogosto povezana z nabiranjem zobnih oblog, vendar pomembno vlogo igra tudi imunski odziv. Prav zato je prehrana, ki zmanjšuje vnetja, lahko pomemben zaščitni dejavnik. Mainas dodaja: "Opazili smo, da lahko obstaja povezava med resnostjo parodontalne bolezni, prehrano in vnetjem. Te vidike je treba pri ocenjevanju zdravljenja parodontitisa pri bolnikih upoštevati celostno."

Preberi še 9 razlogov za zobobol

Pomen raziskave in pogled naprej

Študija, objavljena v Journal of Periodontology, je bila opazovalne narave, kar pomeni, da je pokazala povezavo, ne pa neposrednega vzroka. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da so ugotovitve pomembne za razumevanje vpliva prehrane na ustno zdravje. Luigi Nibali iz King's Collegea zaključuje: "Naše raziskave kažejo na potencialni vpliv, ki ga ima lahko hranljiva prehrana na rastlinski osnovi na izboljšanje zdravja dlesni. Vendar pa so potrebne nadaljnje raziskave za razvoj prilagojenih pristopov, ki bi ljudem pomagali pri obvladovanju zdravja dlesni."

Zdravi in v formi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Bi bil radi zdravi in fit? Naročite se na naše e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.