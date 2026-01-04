Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga

Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com.

Hrana je gorivo za naše telo, a marsikdo se po obroku sooči z nenadno utrujenostjo in željo po počitku. Ta pojav ima tudi znanstveno ime – postprandialna zaspanost, pogosto imenovana koma zaradi hrane.

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je razlogov več: prebava zahteva veliko energije, zato se pretok krvi preusmeri iz možganov v prebavni sistem, kar povzroči občutek prazne baterije. Poleg tega prehranjevanje sproži parasimpatični živčni sistem, ki telesu sporoča, da se sprosti.

Dobra novica pa je, da obstajajo preproste strategije, s katerimi lahko zmanjšamo zaspanost po obroku.