zaspan moški
Fit

Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga

E.R.
04. 01. 2026 03.00
0

Strokovnjaki razkrivajo šest strategij, s katerimi boste pregnali zaspanost po jedi.

Hrana je gorivo za naše telo, a marsikdo se po obroku sooči z nenadno utrujenostjo in željo po počitku. Ta pojav ima tudi znanstveno ime – postprandialna zaspanost, pogosto imenovana koma zaradi hrane.

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je razlogov več: prebava zahteva veliko energije, zato se pretok krvi preusmeri iz možganov v prebavni sistem, kar povzroči občutek prazne baterije. Poleg tega prehranjevanje sproži parasimpatični živčni sistem, ki telesu sporoča, da se sprosti.

Dobra novica pa je, da obstajajo preproste strategije, s katerimi lahko zmanjšamo zaspanost po obroku.

6 strategij za več energije po jedi

1. Ustvarite uravnotežen krožnik

"Živila z veliko ogljikovimi hidrati pogosteje povzročajo zaspanost," opozarja dietetičarka Amy Woodman. Rafinirani ogljikovi hidrati povzročijo hiter dvig sladkorja v krvi, ki mu sledi padec energije. Rešitev je uravnotežen obrok, ki vključuje beljakovine, zdrave maščobe in vlaknine.

2. Poskrbite za hidracijo

Utrujenost je lahko znak blage dehidracije. "Začnite jutro s kozarcem vode ali toplo limonino vodo," svetuje Jasmine Jafferali, MPH, saj to pomaga rehidrirati telo po spanju. Priporočen dnevni vnos vode za odrasle je med 2,7 in 3,7 litra.

3. Dober spanec je ključ

Če ponoči ne spite dovolj, se poveča verjetnost zaspanosti po obroku. "Slab spanec poveča odpornost na inzulin in utrujenost po obroku," opozarja Jafferali. Priporoča 7–9 ur kakovostnega spanca ter prigrizke z magnezijem (mandlji, bučna semena), ki pomagajo pri sprostitvi in spanju.

4. Kratek sprehod po obroku

"Že 10 minut hoje lahko naredi čudeže za raven energije," pravi dietetičarka Juliana Chakrabarti. Gibanje pospeši pretok krvi, sproži endorfine in pomaga stabilizirati krvni sladkor.

5. Izpostavljenost soncu

Sprehod na prostem je še učinkovitejši. Sončna svetloba uravnava cirkadiani ritem in povečuje budnost. Če sonca ni dovolj, lahko pomaga tudi svetlobna terapija.

6. Jejte manjše obroke

Veliki obroki pogosto povzročijo prehransko komo. "Poskusite jesti manjše, pogostejše obroke in se izogibajte dolgim obdobjem brez hrane," svetuje Woodmanova.

Vir: EatingWell

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zdravje

Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč

