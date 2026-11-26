30 minut hoje na dan: kaj se dogaja s srcem in ožiljem?

Hitra hoja je ena najpreprostejših oblik telesne dejavnosti, ki lahko dolgoročno izboljša delovanje srčno-žilnega sistema. Med hojo se pospešita srčni utrip in krvni obtok, srce pa se prilagaja večjim telesnim potrebam po kisiku. Z rednim gibanjem lahko pomagamo znižati krvni tlak in zmanjšati tveganje za bolezni srca in ožilja. Pregled raziskav, ki ga je objavila organizacija Cochrane, je pokazal, da hoja verjetno pomaga znižati predvsem sistolični krvni tlak. Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča od 150 do 300 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden. Če hodite 30 minut vsak dan, v enem tednu zberete 210 minut in tako dosežete priporočeno količino gibanja.

icon-expand Hitra hoja je ena najpreprostejših oblik telesne dejavnosti. FOTO: AdobeStock

Hoja pomaga uravnavati krvni sladkor in telesno težo

Redna hoja spodbuja mišice, da porabljajo energijo, kar je pomembno tudi za uravnavanje krvnega sladkorja. Med gibanjem mišice porabljajo glukozo, telo pa jo lahko učinkoviteje uporablja. Pol ure hoje na dan sicer samo po sebi ne zagotavlja izgube telesne teže, lahko pa prispeva k večji dnevni porabi energije. Če hojo združimo z uravnoteženo prehrano in dovolj spanja, je lažje vzdrževati zdravo telesno težo. Pomembna je tudi rednost. Bolje je hoditi vsak dan po pol ure kot se enkrat na teden izčrpati z naporno vadbo, preostale dni pa večinoma presedeti.

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Tudi možgani imajo koristi od vsakodnevnega sprehoda

Hoja ni koristna samo za mišice in srce. Redno gibanje je povezano tudi z boljšim duševnim počutjem, zmanjševanjem simptomov tesnobe in depresije ter boljšim spanjem. Med sprehodom se za nekaj časa odmaknemo od službenih obveznosti, zaslonov in vsakodnevnega hitenja. Če se odpravimo v naravo, nam lahko koristi tudi sprememba okolja. Tudi kratek sprehod med drevesi ali po mirni poti je lahko dobrodošel odmik od vsakodnevnega stresa. NHS med koristmi redne telesne dejavnosti izpostavlja izboljšanje razpoloženja, kakovosti spanja in ravni energije. Prav zato je hoja dobra navada tudi za tiste, ki sicer nimajo posebnih športnih ciljev.

icon-expand Prvih nekaj minut hodite počasneje, da se telo postopoma ogreje, nato lahko tempo povečate. FOTO: AdobeStock

Kaj se pozimi dogaja z mišicami in sklepi?

Zaradi hladnejših dni pogosto več časa preživimo sede, kar pomeni manj gibanja in več togosti. Redna hoja pomaga ohranjati gibljivost, aktivira mišice nog in zadnjice ter prispeva k vzdržljivosti. Posebej koristna je za ljudi, ki večino delovnega dne presedijo. Med hojo se aktivirajo mišične skupine, ki jih pri dolgotrajnem sedenju uporabljamo precej manj. Čeprav hoja ne nadomesti vadbe za moč, je dobra osnova za ohranjanje telesne pripravljenosti. Zlasti pri starejših je pomembno tudi redno gibanje, ki pomaga ohranjati ravnotežje in samostojnost.

Zakaj je zimski sprehod lahko dobra navada?

Pozimi se pogosto manj gibamo, dnevi so krajši, sončne svetlobe pa je manj. Prav zato je smiselno, da del dneva namenimo sprehodu na prostem, kadar vremenske razmere to dopuščajo. Dnevna svetloba pomaga uravnavati naš notranji biološki ritem, gibanje pa lahko izboljša razpoloženje in kakovost spanja. Zimski sprehod je zato dobra priložnost, da se razgibamo in vsaj za nekaj časa prekinemo bivanje v zaprtih prostorih. Pomembno pa je razumeti, da nizke temperature same po sebi ne pomenijo večjih zdravstvenih koristi. Glavna prednost je redna telesna dejavnost, ki jo lahko ohranimo tudi v hladnejšem delu leta.

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Kako hoditi pozimi, da bo sprehod varen?

Pred odhodom se primerno oblecite. Bolje je izbrati več tanjših plasti oblačil kot eno zelo debelo. Ne pozabite na rokavice, pokrivalo in obutev z dobrim oprijemom. Prvih nekaj minut hodite počasneje, da se telo postopoma ogreje, nato lahko tempo povečate. Primerna intenzivnost je takšna, da dihate nekoliko hitreje, vendar se med hojo še vedno lahko pogovarjate. Britanska zdravstvena služba NHS Inform posebej opozarja na nevarnost zdrsov na poledenelih površinah. Če so poti nevarne, je bolje izbrati varnejšo traso ali se odločiti za gibanje v zaprtih prostorih. Ljudje s srčno-žilnimi ali dihalnimi boleznimi morajo biti pri vadbi v zelo hladnem vremenu posebej previdni in se glede primerne obremenitve po potrebi posvetovati z zdravnikom. Pol ure hoje na dan se morda ne zdi veliko, vendar lahko prav ta navada dolgoročno naredi pomembno razliko. Ni treba čakati na pomlad, novoletne zaobljube ali boljše vreme. Tudi pozimi lahko z rednim gibanjem naredimo veliko za svoje zdravje. Najtežji je pogosto prvi korak skozi vrata.

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