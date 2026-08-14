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Geoff Stockley
Fit

Voznik avtobusa shujšal za 57 kilogramov, zdaj ga čaka 250 kilometrov čez Saharo

B.R.
14. 08. 2026 02.57
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Geoff Stockley je pred nekaj leti tehtal okoli 150 kilogramov in večino delovnega dneva preživel za volanom avtobusa. Danes je 57 kilogramov lažji, redno teče in se pripravlja na 250 kilometrov dolg tek čez Saharo.

Kilogrami so se kopičili za volanom

39-letni Geoff Stockley iz Poolea v Angliji je približno 18 let delal kot voznik avtobusa. Dolge izmene, veliko sedenja in hitra hrana so postopoma postali njegov vsakdan.

Kot je povedal za The Mirror, je imel nezdravo hrano med službenimi odmori praktično ves čas pri roki. Na jedilniku so bili pogosto sendviči, slanina, pecivo, bagete, ocvrta hrana in druga hitra hrana.

"Nikoli nisem dajal prednosti telesni dejavnosti in vedno sem imel prekomerno telesno težo. Kot voznik avtobusa sem imel slabo hrano zlahka dostopno, kilogrami pa so se samo nabirali, ne da bi se tega zares zavedal."

Tehtnica je pokazala približno 150 kilogramov

Njegova teža je sčasoma narasla na približno 150 kilogramov. Preobrat je prišel po zdravstvenem opozorilu zaradi visokega krvnega tlaka.

Takrat se je odločil, da ne bo več čakal na pravi trenutek. Začel je postopoma spreminjati prehrano in v svoje življenje vključevati gibanje. Rezultat je bil velik: izgubil je približno 57 kilogramov.

Pri tem ni ostal pri kratkotrajni dieti. Po lastnih besedah je spremembo gradil okoli vzdržnih navad, teka in telesne vadbe.

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Od kavča do maratonov

Najbolj zanimiv del njegove zgodbe je, kaj je sledilo hujšanju.

Stockley je začel teči in se postopoma lotil vse zahtevnejših preizkušenj. V svoji aktualni predstavitvi navaja, da je med drugim že opravil več maratonov in ultramaraton, letos pa je celo zmagal v svoji kategoriji na tekmovanju King and Queen of the South v dvigovanju uteži.

Njegov cilj zato ni več samo ohraniti izgubljene kilograme. Zdaj želi svoje telo preizkusiti na enem najzahtevnejših tekaških izzivov na svetu.

Čaka ga 250 kilometrov čez Saharo

Aprila 2027 tako namerava nastopiti na Marathon des Sables, večdnevni preizkušnji po Sahari, dolgi približno 250 kilometrov.

Tekmovanje poteka v etapah, tekmovalci pa morajo s seboj nositi opremo, ki jo potrebujejo za preživetje med preizkušnjo. Temperature lahko presežejo 40 stopinj Celzija.

Stockley je v svoji predstavitvi zapisal, da bo to največji izziv njegovega življenja. Prav tako želi z njim pokazati, da lahko tudi ljudje, ki delajo dolge izmene in večino dneva preživijo za volanom, naredijo velike spremembe v svojem življenju.

Kako se lotiti izgube kilogramov, da bo rezultat trajen?

Pri izgubi kilogramov je pomembneje, da spremembe lahko vzdržujemo, kot da so rezultati vidni čez noč. Strokovnjaki iz NHS priporočajo postopno izgubo približno 0,5 do 1 kilograma na teden, pri čemer naj bodo osnova uravnotežena prehrana, manj kalorična živila in redno gibanje. Namesto stroge diete je zato bolj smiselno začeti z nekaj konkretnimi spremembami: zmanjšati sladke pijače in hitro hrano, paziti na velikost porcij ter v obroke vključiti več zelenjave in virov beljakovin.

Pomembno je tudi, da človek ne poskuša spremeniti vsega naenkrat. Za začetek so dovolj dve ali tri izvedljive navade – denimo voda namesto sladkih pijač, desetminutni sprehod po kosilu in nekoliko manjša porcija pri večerji. Pomaga tudi načrtovanje obrokov vnaprej, saj je takrat manj možnosti, da bi zaradi lakote posegli po hitri hrani.

Pri gibanju ni treba takoj začeti z napornimi treningi. NIDDK svetuje, da manj aktivni začnejo postopoma in se sčasoma približajo vsaj 150 minutam zmerne telesne dejavnosti na teden. Dober začetek je lahko že vsakodnevna hoja, nato pa se čas in intenzivnost počasi povečujeta.

Napredek ni vedno viden samo na tehtnici. Boljša telesna pripravljenost, lažje gibanje, kakovostnejši spanec in manj zadihanosti so prav tako pomembni znaki, da se stvari premikajo v pravo smer. Če se teža kakšen teden ne spremeni, to še ne pomeni, da trud ni uspešen. Pri dolgoročnem hujšanju so vztrajnost, potrpežljivost in navade, ki jih lahko človek ohrani več mesecev in let, pomembnejše od popolnosti. Če je telesna teža zelo visoka, so prisotne kronične bolezni ali človek jemlje zdravila, pa je smiselno načrt hujšanja pred začetkom uskladiti z zdravnikom.

Psihološki del je pri tem pogosto prav tako pomemben kot prehrana in gibanje. Ne pričakujte popolnosti – kakšen slabši dan ali obrok ne pomeni, da ste pokvarili ves napredek. Pomembno je, da se naslednji dan preprosto vrnete k svojim navadam, namesto da bi zaradi enega spodrsljaja odnehali.

Viri: The Mirror, Yahoo News, GoFundMe

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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