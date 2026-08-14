Voznik avtobusa shujšal za 57 kilogramov, zdaj ga čaka 250 kilometrov čez Saharo

Kilogrami so se kopičili za volanom 39-letni Geoff Stockley iz Poolea v Angliji je približno 18 let delal kot voznik avtobusa. Dolge izmene, veliko sedenja in hitra hrana so postopoma postali njegov vsakdan. Kot je povedal za The Mirror, je imel nezdravo hrano med službenimi odmori praktično ves čas pri roki. Na jedilniku so bili pogosto sendviči, slanina, pecivo, bagete, ocvrta hrana in druga hitra hrana. "Nikoli nisem dajal prednosti telesni dejavnosti in vedno sem imel prekomerno telesno težo. Kot voznik avtobusa sem imel slabo hrano zlahka dostopno, kilogrami pa so se samo nabirali, ne da bi se tega zares zavedal."

Tehtnica je pokazala približno 150 kilogramov

Njegova teža je sčasoma narasla na približno 150 kilogramov. Preobrat je prišel po zdravstvenem opozorilu zaradi visokega krvnega tlaka. Takrat se je odločil, da ne bo več čakal na pravi trenutek. Začel je postopoma spreminjati prehrano in v svoje življenje vključevati gibanje. Rezultat je bil velik: izgubil je približno 57 kilogramov. Pri tem ni ostal pri kratkotrajni dieti. Po lastnih besedah je spremembo gradil okoli vzdržnih navad, teka in telesne vadbe.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Od kavča do maratonov

Najbolj zanimiv del njegove zgodbe je, kaj je sledilo hujšanju. Stockley je začel teči in se postopoma lotil vse zahtevnejših preizkušenj. V svoji aktualni predstavitvi navaja, da je med drugim že opravil več maratonov in ultramaraton, letos pa je celo zmagal v svoji kategoriji na tekmovanju King and Queen of the South v dvigovanju uteži. Njegov cilj zato ni več samo ohraniti izgubljene kilograme. Zdaj želi svoje telo preizkusiti na enem najzahtevnejših tekaških izzivov na svetu.

Čaka ga 250 kilometrov čez Saharo

Aprila 2027 tako namerava nastopiti na Marathon des Sables, večdnevni preizkušnji po Sahari, dolgi približno 250 kilometrov. Tekmovanje poteka v etapah, tekmovalci pa morajo s seboj nositi opremo, ki jo potrebujejo za preživetje med preizkušnjo. Temperature lahko presežejo 40 stopinj Celzija. Stockley je v svoji predstavitvi zapisal, da bo to največji izziv njegovega življenja. Prav tako želi z njim pokazati, da lahko tudi ljudje, ki delajo dolge izmene in večino dneva preživijo za volanom, naredijo velike spremembe v svojem življenju.

Kako se lotiti izgube kilogramov, da bo rezultat trajen?