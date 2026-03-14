Trenerji opozarjajo: 'Pred vadbo morate nujno storiti to!'

Številni vložijo veliko truda v pripravo na vadbo. Toda po mnenju strokovnjakov obstaja ena pogosta napaka, ki lahko resno ogrozi kakovost vadbe in poveča tveganje za poškodbe. Čeprav se pogosto spregleda, je prav ta korak ključnega pomena za varno in učinkovito vadbo. "Ogrevanje je koristno, ker pripravi telo na vadbo, poveča pretok krvi v mišice, pospeši srčni utrip in pomaga preprečevati poškodbe," za Parade pove osebni trener Stephen Sheehan. Vendar pa on in drugi strokovnjaki opozarjajo, da mnogi ljudje izpustijo dinamično raztezanje, kar je največja napaka pri ogrevanju.

Preberi še Kako se pravilno ogreti?

"Izpuščanje dinamičnega raztezanja poveča tveganje za natege, poškodbe sklepov in zmanjšano zmogljivost," dodaja Sheehan. Študije iz let 2024 in 2025 prav tako potrjujejo, da lahko dinamično raztezanje znatno izboljša zmogljivost in zmanjša verjetnost poškodb. "Z boljšim nadzorom gibanja in boljšo izvedbo boste dolgoročno videli boljše rezultate," pojasnjuje trenerka Denise Chakoian. Brez dinamičnega raztezanja mišice ostanejo "hladne in toge", gibi pa postanejo togi in omejeni. To zmanjša moč, hitrost in ravnotežje ter poveča tveganje za kompenzacijske gibe, ki lahko obremenijo kolena, boke ali spodnji del hrbta. "Prvih nekaj serij je tako ali tako le ogrevanje, ta utrujen začetek pa lahko privede do slabe forme," pravi.

Preberi še Zakaj vadba ne prinaša rezultatov?

Fizioterapevt Aaron Loynes doda tekmovalno noto: "Najhuje je, da lahko izgubite boj proti prijateljem, če niste pravilno ogreti." Dinamično raztezanje vključuje gibanje celotnega telesa in se razlikuje od statičnega raztezanja, ki se izvaja po vadbi. Strokovnjaki priporočajo vsaj pet do deset minut tovrstnega ogrevanja pred vadbo.

Preberi še 10 razlogov, zaradi katerih izgubljate mišično maso

Nekaj najpogostejših primerov vključuje: kroženje z rokami (20–30 sekund), kroženje z nogami (10–15 na nogo), šprinti (2 seriji po 40–60 metrov) in izpadni koraki z dvigovanjem rok (skupaj 10–12). Kot zaključuje trenerka in svetovalka za prehrano dr. Brooke Bussard: "Dinamično raztezanje je naložba – z boljšim nadzorom gibanja in kakovostno izvedbo boste dolgoročno videli boljše rezultate."

