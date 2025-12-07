Ne bodite lenoba: 5 športov za aktivno jesen in zimo

Ne pustite, da vas hladni meseci zaustavijo! Odkrijte pet odličnih športnih aktivnosti, ki vam bodo pomagale ostati v formi, ohranjati dobro počutje in uživati v gibanju skozi jesen in zimo, tudi ko motivacija upade. Poiščite svoje najljubše v vodi, v naravi ali v telovadnici.

Jesen je tu, bliža se zima, motivacije, da bi svoje telo spravili v pogon, pa je s tem nenadoma pomembno manj. Sivina, oblaki in mraz kar kličejo na kavč in pred ekran. Če se impulzu podredimo, zapravimo odlično priložnost. Jesen je namreč idealen čas za bogat nabor raznolikih športov. Temperature so prijetne, sonce ne uničuje naše kože, narava pa praviloma ni polna turistov, ki bi kvarili izkušnjo. Pripravili smo seznam petih športov, s katerimi svoje telo lahko takoj spravimo v pogon (in preprečimo nabiranje jesenskih kilogramov).

1. Tek

Jesen je popoln letni čas za tek; temperature so nižje, jesenske barve pomirijo dušo, ker večina domačinov in turistov poležava doma, pa so poti praviloma bolj prazne kot poleti. Ljubljanskega maratona je konec, a to ni razlog, da bi tek kar odpisali. Najbolj vzdržen razlog za treninge tako ali tako ni uvrstitev na tekaškem dogodku, ampak nori občutki, s katerimi nas telo nagradi vsakič, ko ga resnično spravimo v pogon. Začeti s tekom je nekaj najenostavnejšega, potrebujemo samo solidne tekaške copate. Trikrat na teden po dvajset minut bo za začetnika vrh glave. Če vsak dan več kot eno uro gledate televizijo ali brezciljno visite na telefonu, nimate izgovorov – za tek imate dovolj časa.

icon-expand Jesen je popoln letni čas za tek. FOTO: Shutterstock

2. Fitnes

Jesen je odličen čas, da začnete hoditi v fitnes. Večina ljudi pod uteži navali po novem letu, medtem ko je marsikateri fitnes po poletju precej bolj prazen. Če se prvič odpravljate dvigovati uteži, je to super novica. Po eni strani ne boste imeli izgovora, da je fitnes nabasan in zato "ne morete na trening". Hkrati pa lahko pričakujete tudi manj zvedavih oči, ki bi vas pahnile v sram pred neizkušenostjo. Začeti s fitnesom je res lahko zoprno. Ko pa enkrat imamo rutino, se je ni težko držati. Ne morete se zgovarjati na dež, temo in mraz, hkrati pa hitri rezultati, ki so jih deležni začetniki, služijo kot odlična motivacija za nadaljevanje te dobre rutine.

3. Ekipni športi

Nogomet, košarka ali padel so odlična možnost za tiste, ki jim iskanje motivacije za gibanje ne gre najbolje od rok. Ljudje so se vrnili na delo ali v šole, kar pomeni, da je krožkov in ekip, ki se jim lahko pridružimo, res malo morje. Tudi največji začetniki bomo brez težav našli tim, ki nas bo motiviral, da dejansko odidemo na trening. Socialni aspekt ekipnih športov je lahko tisto ključno gorivo oz. motivacija, ki nas spravi iz kavča. Ne gre za lovljenje vrhunskih rezultatov in zmagovanje na tekmah, bolj gre za povezavo športa s smehom in uživanjem, kar je v sivih jesenskih mesecih lahko še kako dobrodošel dodatek.

4. Pohodništvo

Da ne bo pomote, ne govorimo o visokogorju, kjer so temperature že pasje nizke, vremenske razmere pa resnično nevarne. Brez prave opreme in izkušenj se tja niti pred "tapravo" zimo ne splača riniti. Po drugi strani pa so slovenski grički, kot je Šmarna gora ali Tošč, odlična možnost za jesensko aktivnost. Barve narave nas bodo motivirale celo pot, temperatura pa bo ravno pravšnja, da ne bomo zaradi sončnega udara pristali na urgenci (kar bi se brez težav lahko zgodilo še pred enim mesecem). Nedvomno večji izziv kot sprehod po ravnem, a hkrati tudi veliko večji užitek, ko premagamo vzpon in nas na vrhu nagradi lep razgled.

5. Plavanje

Plavanje je jeseni pravi hit. Gre za šport, s katerim lahko začne praktično vsak. Tudi če nimamo pojma o pravilni tehniki, se bomo v bazenu težko poškodovali, voda in gibanje v njej pa sta (za razliko od večine ostalih športov) odlična za naše sklepe in okostje nasploh. Prav tako pokriti bazeni obratujejo v vsakem vremenu in tudi v zimski temi, če ne drugega pa nas cena sezonske vstopnice motivira, da res izkoristimo svojo naložbo. Plavanje kljub temu pristane na zadnjem mestu naše lestvice, saj se je glas o tem športu že pred leti dodobra razširil med vse jesenske rekreativce. Iskanje prazne proge v bazenih v večjih mestih je torej postalo kar konkreten izziv.

