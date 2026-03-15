7-minutni trening, ki ga lahko izvedete kjerkoli in kadarkoli

Če nimate časa za obisk fitnesa in dolgotrajne vadbene rutine, pa bi vendarle radi nekaj storili za zdravje, vam ponujamo nekajminutni trening, ki vam bo pomagal ostati v formi, če boste vadbeno rutino ponavljali vsak dan.
Trening vam bo vzel vsega sedem minut, zato vam bo pomagal ostati aktiven in zdrav. Vsako vajo ponavljajte 30 sekund, med vajami pa si privoščite 10 sekund počitka.
Poskok jumping jack – 30 sekund
Stojte z nogami skupaj in rokami ob telesu, nato pa naredite poskok z razširjenimi nogami in dvignjenimi rokami nad glavo ter mehko pristanite v začetnem položaju.
10-sekundni odmor
Sedenje ob steni (Wall sits) – 30 sekund
Izometrična vaja, pri kateri se s hrbtom naslonite na zid in počepnete, kot da bi želeli sesti na stol.
10-sekundni odmor
Sklece – 30 sekund
Več o sklecah si lahko preberite TU.
10-sekundni odmor
Trebušnjaki – 30 sekund
Več o trebušnjakih si lahko preberete TU.
10-sekundni odmor
Step-ups – 30 sekund
To vajo lahko izvajate na klopi ali stopnicah oz. katerikoli drugi dvignjeni površini.
10-sekundni odmor
Počepi – 30 sekund
Več o počepih si lahko preberete TU.
10-sekundni odmor
Sklece na stolu (Chair dips) – 30 sekund
To vajo za moč, ki krepi prsne mišice, tricepse ter celotno telo, izvajate s pomočjo stola, in sicer se z dlanmi primite roba stola in iztegnite roke, noge pa naj bodo malce pokrčene. Nato se spustite proti tlom, pri čemer naj bo telo ves čas mirno in naj delajo samo roke. Hrbet mora biti raven.
10-sekundni odmor
Deska (plank) – 30 sekund
Uležete se na tla, iztegnete telo, se oprete s komolci na tla v širini ramen in se s konicami prstov na nogi dotikate tal. Več o deski si lahko preberete TU.
10-sekundni odmor
Tek na mestu – 30 sekund
10-sekundni odmor
Izpadni korak – 30 sekund
Stojte vzravnano, dlani oprite ob boke in napravite korak naprej, in sicer kolikor mogoče daleč, pri čemer naj koleno ne sega preko stopala. V tej poziciji v skoku zamenjajte nogi.
10-sekundni odmor
Sklece z rotacijo – 30 sekund
Ta vaja velja za zelo učinkovito predvsem zato, ker jo krasi bolj pester obseg gibanja. Pri tej vrsti sklec se dvignemo od tal in se v začetnem položaju zasukamo navzven oz. zarotiramo trup navzgor, se vrnemo v začetni položaj, naredimo skleco in ponovimo z drugo roko.
10-sekundni odmor
Stranski plank – 30 sekund
Pri tej vrsti deske se upremo na podlaht in stranski del stopala. Desno roko položite na tla in jo potisnite proč od sebe, pri čemer dvignete boke v zrak.
