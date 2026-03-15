7-minutni trening, ki ga lahko izvedete kjerkoli in kadarkoli

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Če nimate časa za obisk fitnesa in dolgotrajne vadbene rutine, pa bi vendarle radi nekaj storili za zdravje, vam ponujamo nekajminutni trening, ki vam bo pomagal ostati v formi, če boste vadbeno rutino ponavljali vsak dan.

Trening vam bo vzel vsega sedem minut, zato vam bo pomagal ostati aktiven in zdrav. Vsako vajo ponavljajte 30 sekund, med vajami pa si privoščite 10 sekund počitka.

Počep je ena bolj pomembnih vaj, ki zaradi svoje učinkovitosti spada domala v vsako vadbeno rutino. FOTO: Shutterstock

Poskok jumping jack – 30 sekund

Stojte z nogami skupaj in rokami ob telesu, nato pa naredite poskok z razširjenimi nogami in dvignjenimi rokami nad glavo ter mehko pristanite v začetnem položaju. 10-sekundni odmor

Sedenje ob steni (Wall sits) – 30 sekund

Izometrična vaja, pri kateri se s hrbtom naslonite na zid in počepnete, kot da bi želeli sesti na stol. 10-sekundni odmor

Sklece – 30 sekund

Več o sklecah si lahko preberite TU. 10-sekundni odmor

Trebušnjaki – 30 sekund

Več o trebušnjakih si lahko preberete TU.

10-sekundni odmor

Trebušnjaki so vaja, ki jo lahko izvaja vsak. FOTO: Aljoša Kravanja

Step-ups – 30 sekund

To vajo lahko izvajate na klopi ali stopnicah oz. katerikoli drugi dvignjeni površini. 10-sekundni odmor

Počepi – 30 sekund

Več o počepih si lahko preberete TU.

10-sekundni odmor

Sklece na stolu (Chair dips) – 30 sekund

To vajo za moč, ki krepi prsne mišice, tricepse ter celotno telo, izvajate s pomočjo stola, in sicer se z dlanmi primite roba stola in iztegnite roke, noge pa naj bodo malce pokrčene. Nato se spustite proti tlom, pri čemer naj bo telo ves čas mirno in naj delajo samo roke. Hrbet mora biti raven. 10-sekundni odmor Deska (plank) – 30 sekund Uležete se na tla, iztegnete telo, se oprete s komolci na tla v širini ramen in se s konicami prstov na nogi dotikate tal. Več o deski si lahko preberete TU.

10-sekundni odmor

Tek na mestu – 30 sekund

10-sekundni odmor

Izpadni korak – 30 sekund

Stojte vzravnano, dlani oprite ob boke in napravite korak naprej, in sicer kolikor mogoče daleč, pri čemer naj koleno ne sega preko stopala. V tej poziciji v skoku zamenjajte nogi. 10-sekundni odmor

Sklece z rotacijo – 30 sekund

Ta vaja velja za zelo učinkovito predvsem zato, ker jo krasi bolj pester obseg gibanja. Pri tej vrsti sklec se dvignemo od tal in se v začetnem položaju zasukamo navzven oz. zarotiramo trup navzgor, se vrnemo v začetni položaj, naredimo skleco in ponovimo z drugo roko. 10-sekundni odmor

Stranski plank – 30 sekund

Pri tej vrsti deske se upremo na podlaht in stranski del stopala. Desno roko položite na tla in jo potisnite proč od sebe, pri čemer dvignete boke v zrak.