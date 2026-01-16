Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe

Zdravi in v formi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Bi bil radi zdravi in fit? Naročite se na naše e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Zakaj je hujšanje pogosto videti bolj zapleteno, kot je v resnici?

Ko se odločimo, da želimo izgubiti nekaj kilogramov ali preprosto živeti bolj zdravo, se hitro znajdemo v poplavi nasvetov, diet in trendov. V resnici pa je osnovno načelo hujšanja precej preprosto – telo mora porabiti več energije, kot je dobi s hrano, poudarja Mirror. Gibanje lahko ta proces pospeši, vendar ni nujno, da gre za naporne vadbe ali dolge teke. Ena izmed tehnik, ki je v zadnjih letih postala izjemno priljubljena, je nordijska hoja.

Zakaj je hoja tako učinkovita?

Hoja je ena najbolj dostopnih oblik gibanja. Pomaga pri splošnem počutju, podpira zdravje srca in ožilja ter lahko prispeva k zmanjševanju telesne maščobe. Britanski zdravstveni organi priporočajo vsaj deset minut hitre hoje na dan, a če je cilj izguba teže, lahko izbira prave tehnike naredi veliko razliko.

Nordijska hoja – skandinavski trend, ki osvaja svet

Kaj jo loči od običajne hoje?

Nordijska hoja je posebna oblika hoje, pri kateri uporabljamo posebej zasnovane palice. Te omogočajo, da pri gibanju sodeluje večji del telesa. Zaradi tega je vadba intenzivnejša, a hkrati prijazna do sklepov. Raziskava Univerze v Veroni je pokazala, da je nordijska hoja lahko učinkovitejša od navadne hoje. V šestmesečni študiji so udeleženci, ki so uporabljali palice, zmanjšali obseg pasu in delež telesne maščobe za približno osem odstotkov. Britanska skupina za nordijsko hojo poudarja, da lahko s to tehniko porabimo "okoli 20 % več kalorij kot pri običajni hoji", hkrati pa razbremenimo vrat in ramena ter izboljšamo držo. Tudi nacionalni klub WALX navaja, da pri nordijski hoji deluje kar 90 % glavnih mišic, kar po njihovih besedah "pospeši presnovo in izboljša tonus celotnega telesa".

Kako poteka pravilna tehnika nordijske hoje?

Naravno gibanje, okrepljeno s palicami

Za nordijsko hojo so potrebne posebne palice, ki omogočajo potisk naprej pod določenim kotom. Tehnika temelji na naravnem koraku, ki ga palice le okrepijo. Inštruktor nordijske hoje Michael Stone opisuje gibanje kot tekoč, ritmičen vzorec, pri katerem se stopalo najprej dotakne tal s peto, nato pa se teža prenese naprej proti prstom. Palice se zapičijo v tla med korakom, kar omogoča dodatni potisk naprej. Pri tem je pomembno, da je telo rahlo nagnjeno naprej iz gležnjev, ramena pa ostanejo sproščena. Daljši, naravni koraki in enakomeren zamah rok ustvarijo gibanje, ki vključuje celotno telo. Ko se tehnika izboljša, se lahko poveča moč odriva in tempo zamaha, kar poveča intenzivnost vadbe.

Zakaj je nordijska hoja odlična izbira za vsakogar?

Nordijska hoja združuje prednosti hoje, vadbe za moč in aerobne aktivnosti. Primerna je za začetnike, starejše, rekreativce in vse, ki želijo učinkovito, a nežno obliko gibanja. Ker vključuje več mišic kot običajna hoja, lahko pripomore k hitrejšemu porabljanju energije, hkrati pa razbremeni sklepe in izboljša držo. Za mnoge je to idealna vadba, ker ne zahteva posebne telesne pripravljenosti, poteka lahko kjerkoli in ponuja občutek lahkotnega, a učinkovitega gibanja.

