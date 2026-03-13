Temni način
Vadba fitnes
Telovadba

Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?

13. 03. 2026 04.00
1

Vas zanima, koliko sklec morate narediti za vidne rezultate? Od začetniških 5 do naprednih 20+, redna vadba prinaša opazne spremembe že v enem mesecu.

Sklece so ena najpreprostejših in najučinkovitejših vaj za zgornji del telesa. Za njihovo izvajanje ne potrebujete opreme, lahko jih izvajate kjer koli, obenem pa krepijo prsne mišice, ramena, roke in trup. Vendar pa mnoge muči eno vprašanje: koliko jih morate narediti na dan, da opazite rezultate?

Število sklec, ki jih boste naredili, je odvisno od vaše trenutne telesne pripravljenosti, ciljev in tehnike. Nekaterim bo 10 navadnih sklec na dan velik izziv, medtem ko jih bodo drugi brez težav lahko naredili 50 ali 100. Ključno je, da število ponovitev prilagodite svojim zmožnostim, hkrati pa jih tudi postopoma povečujete.

Sklece FOTO: Dreamstime

Priporočila za začetnike

Če šele začenjate, je pomembno, da obvladate pravilno tehniko.

Začnite s 5 do 10 sklecami na dan.

Delajte jih v sklopih (na primer 3 x 5).

Ko začutite, da postaja lažje, povečajte število ponovitev ali serij.

Če so vam klasični skleci pretežki, lahko začnete s sklecami na dvignjenem predmetu ali s počivanjem na kolenih.

Priporočila za bolje pripravljene

Če ste že v dobri formi, si prizadevajte za 20-40 sklec v eni seriji.

3 do 4 serije na dan dajejo odlične rezultate za moč in vzdržljivost.

Za še večji izziv vključite različice, kot so sklece z dvigovanjem nog ali vmesnim ploskanjem.

Kdaj boste videli rezultate?

Prvih nekaj tednov – opazili boste boljši nadzor nad telesom in manjšo utrujenost.

Po enem mesecu – zgornji del telesa postane močnejši, mišice rok in prsnega koša pa vidno bolj čvrste.

Po treh mesecih so rezultati jasni: boljša definicija prsnega koša, ramen in rok ter večja vzdržljivost.

Primer dnevnega načrta za sklece

Začetniki: 3 x 8 sklec (s 60-sekundnim odmorom).

Srednja stopnja: 4 x 15 sklec.

Napredna stopnja: 5 x 20 ali več sklec, s težjimi različicami.

Pomembno je, da vadite redno in da število ponovitev narašča postopoma.

Ni pomembno točno število sklec, temveč doslednost in napredovanje. Začnite s številom, ki je zahtevno, a izvedljivo, in ga počasi povečujte. Samo 10 minut na dan s to preprosto gibalno tehniko lahko bistveno vpliva na moč in videz zgornjega dela telesa.

sklece trening zgornjega dela telesa fitnes mišična moč vadba telovadba fit zdravje
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

asdfghjklč 13. 03. 2026 21.53
jaz jih vsak dan naredim 1x po 50 že več let. Lahko jih tudi krepko več naredim, ampak mi ni potrebe. Nekako s tem držim svoje telo v stalni odlični pripravljenosti, hkrati pa se ne rabim napumpati do te mere, da bi izgledal kot bodibilder, saj mi je pomembno, da sem zraven še vedno zelo gibčen. Isto delam počepe in trebušnjake. Pri počepih edino pazim, da ne pretiravam, ker kolena pa res ni vredno preobremenjevati. Treba je še poudariti, da od kar delam vsak dan take vaje (včasih kakšen dan v tednu izpustim vaje), da me sploh križ več ne boli. Prej sem imel stalno bolečine v križu.
