Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Sklece so ena najpreprostejših in najučinkovitejših vaj za zgornji del telesa. Za njihovo izvajanje ne potrebujete opreme, lahko jih izvajate kjer koli, obenem pa krepijo prsne mišice, ramena, roke in trup. Vendar pa mnoge muči eno vprašanje: koliko jih morate narediti na dan, da opazite rezultate? Število sklec, ki jih boste naredili, je odvisno od vaše trenutne telesne pripravljenosti, ciljev in tehnike. Nekaterim bo 10 navadnih sklec na dan velik izziv, medtem ko jih bodo drugi brez težav lahko naredili 50 ali 100. Ključno je, da število ponovitev prilagodite svojim zmožnostim, hkrati pa jih tudi postopoma povečujete.

icon-expand Sklece FOTO: Dreamstime

Priporočila za začetnike

Če šele začenjate, je pomembno, da obvladate pravilno tehniko. Začnite s 5 do 10 sklecami na dan. Delajte jih v sklopih (na primer 3 x 5). Ko začutite, da postaja lažje, povečajte število ponovitev ali serij. Če so vam klasični skleci pretežki, lahko začnete s sklecami na dvignjenem predmetu ali s počivanjem na kolenih.

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock 1 / 2 moški telovadi na klopi v parku



Priporočila za bolje pripravljene

Če ste že v dobri formi, si prizadevajte za 20-40 sklec v eni seriji. 3 do 4 serije na dan dajejo odlične rezultate za moč in vzdržljivost. Za še večji izziv vključite različice, kot so sklece z dvigovanjem nog ali vmesnim ploskanjem.

Kdaj boste videli rezultate?

Prvih nekaj tednov – opazili boste boljši nadzor nad telesom in manjšo utrujenost. Po enem mesecu – zgornji del telesa postane močnejši, mišice rok in prsnega koša pa vidno bolj čvrste. Po treh mesecih so rezultati jasni: boljša definicija prsnega koša, ramen in rok ter večja vzdržljivost.

Primer dnevnega načrta za sklece

Začetniki: 3 x 8 sklec (s 60-sekundnim odmorom). Srednja stopnja: 4 x 15 sklec. Napredna stopnja: 5 x 20 ali več sklec, s težjimi različicami. Pomembno je, da vadite redno in da število ponovitev narašča postopoma. Ni pomembno točno število sklec, temveč doslednost in napredovanje. Začnite s številom, ki je zahtevno, a izvedljivo, in ga počasi povečujte. Samo 10 minut na dan s to preprosto gibalno tehniko lahko bistveno vpliva na moč in videz zgornjega dela telesa.