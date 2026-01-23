Trening, ki res deluje: vzel vam bo samo pol ure

Ko znana imena iz sveta filma in športa pohvalijo določen trening, marsikdo najprej pomisli, da gre zgolj za še en modni trend. A obstajajo izjeme. Ena takšnih je vadba, ki se je v zadnjih letih razširila po svetu in jo danes priporočajo tudi strokovnjaki je t.i. norveški intervalni trening 4x4. Kot poroča portal ScienceAlert, ne gre le za zvezdniško muho, ampak za način vadbe, ki ima resno znanstveno podlago in dokazano pozitivno vpliva na telesno pripravljenost ter zdravje srca.

Kaj je Norveški 4x4 trening?

Gre za visoko intenzivni intervalni trening (HIIT), razvit na Norveški univerzi za znanost in tehnologijo (NTNU). Sestavljen je iz štirih ponovitev intenzivnega gibanja, ki trajajo štiri minute, vmes pa sledijo krajši odmori. Poenostavljeno:

- 4 minute se gibate zelo intenzivno,

- nato 3 minute počasnejšega tempa za umiritev,

- celoten cikel ponovite 4-krat. Skupaj z ogrevanjem in zaključkom trening traja približno 35 minut. Metoda so razvili norveški športni strokovnjaki, ki so iskali učinkovit način, kako v razmeroma kratkem času izboljšati telesno vzdržljivost, ne samo pri športnikih, temveč tudi pri običajnih ljudeh.

icon-expand Norveški intervalni trening je v zadnjem času postal popularen tudi zato, ker ga uporabljajo številni znani obrazi. FOTO: iStock

Zakaj je ta trening tako učinkovit?

Kot piše ScienceAlert je ključ v tem, da telo za kratek čas spravite blizu svojih zmogljivosti. Takrat se mora srce bolj potruditi, pljuča delajo s polno paro, mišice pa porabijo več energije kot pri počasnem teku ali hoji. Raziskave kažejo, da lahko takšen način vadbe:

- okrepi srce,

- izboljša splošno kondicijo,

- poveča vzdržljivost,

- pomaga pri porabi maščob,

- pozitivno vpliva na krvni tlak in krvni sladkor.

Zakaj je postal priljubljen tudi med zvezdniki?

Norveški intervalni trening je v zadnjem času postal popularen tudi zato, ker ga uporabljajo številni znani obrazi. Med njimi je tudi igralka Jessica Biel, ki je v intervjuju omenila, da ji takšna vadba pomaga ohranjati kondicijo brez večurnega treninga. Kot pišejo tuji mediji, je ravno časovna učinkovitost eden glavnih razlogov, zakaj se zanj odločajo zaposleni ljudje. Tako v manj kot eni uri opravite trening, ki ima učinek klasičnega kardio treninga, ki bi sicer trajal bistveno dlje.

Je takšen trening primeren za vsakogar?

Čeprav je učinkovit, strokovnjaki opozarjajo, da ni za popolne začetnike brez osnovne kondicije. Zaradi visoke intenzivnosti je priporočljivo:

- začeti postopoma,

- najprej preizkusiti krajše ali manj intenzivne intervale,

- poslušati telo in ne pretiravati. Pomembno je poudariti, da tudi norveški 4x4 trening ni čarobna formula. Najboljše rezultate vedno mogoče doseči z redno vadbo, raznolikim gibanjem, uravnoteženo prehrano in dovolj počitka.

