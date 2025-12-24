Moskisvet.com
osebni trener, fitnes
Telovadba

Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?

E.R.
24. 12. 2025 04.00
0

Umetna inteligenca spreminja svet fitnesa in ponuja dostopno, prilagodljivo in cenovno ugodno alternativo tradicionalnemu osebnemu trenerstvu. Pa ga lahko nadomesti?

Še pred nekaj leti je bil osebni trener sinonim za ure v telovadnici, usklajevanje urnikov in upanje, da se boste ujeli z njegovim pristopom. Danes pa se je fitnes preselil v naše žepe. Mobilne aplikacije, ki jih poganja umetna inteligenca, postajajo nova generacija "trenerjev", ki obljubljajo popolnoma prilagojene vadbe brez visokih stroškov in brez človeškega faktorja, poroča The Manual.

Kot osebni trener je imel moški priložnost preizkusiti več teh platform in celo sodelovati pri preverjanju njihovih algoritmov. Zato dobro razume, zakaj se mnogi sprašujejo: ali lahko umetna inteligenca res nadomesti osebnega trenerja?

Kako AI spreminja način, kako vadimo?

Fitnes aplikacije, ki temeljijo na umetni inteligenci, so zasnovane tako, da se prilagajajo posamezniku. Programi, kot sta Fitbod in Freeletics, analizirajo:

- vaše pretekle vadbe,

- razpoložljivo opremo,

- cilje,

- stopnjo utrujenosti,

- podatke iz nosljivih naprav (Apple Watch, WHOOP itd.).

Na tej osnovi ustvarijo vadbeni načrt, ki se spreminja iz dneva v dan. To pomeni, da ne dobite statičnega programa, temveč sistem, ki se uči skupaj z vami.

Za mnoge je to prvič, da lahko trenirajo brez pritiska okolice, brez urnih postavk in brez logističnih težav. Fitnes postaja bolj digitalen, bolj individualiziran in manj odvisen od fizične prisotnosti trenerja.

Prednosti vadbe z umetno inteligenco

AI trenerji ponujajo tri ključne prednosti, zaradi katerih so postali tako priljubljeni:

1. Popolna personalizacija

Vadbe se prilagajajo v realnem času. Če ste utrujeni, aplikacija zmanjša intenzivnost. Če ste napredovali, poveča obremenitev. To je raven prilagodljivosti, ki je bila nekoč rezervirana za drage osebne trenerje.

2. Neomajna doslednost

Algoritem ne pozabi vaše zadnje vadbe, ne odpove termina in ne izgubi motivacije. Za začetnike je to izjemno koristno, saj zmanjša psihološke ovire pri vzpostavljanju rutine.

3. Ugodna cena

Večina AI aplikacij stane manj kot ena ura osebnega trenerja. Za ljudi, ki želijo strukturo in odgovornost, ne da bi porabili veliko denarja, je to zelo privlačna možnost.

Omejitve, ki jih ne smete spregledati

Čeprav so AI trenerji impresivni, imajo tudi pomembne pomanjkljivosti.

1. Ne vidijo vaše tehnike

Algoritmi ne morejo v realnem času popraviti vaše drže, globine počepa ali položaja hrbta. To povečuje tveganje za poškodbe, zlasti pri začetnikih ali pri kompleksnih vajah.

2. Ne prepoznajo vašega počutja

Človeški trener opazi, kdaj ste utrujeni, frustrirani ali preobremenjeni. Aplikacija vidi le številke, ki jih vnesete.

3. Odvisnost od natančnih podatkov

Če vadbe ne beležite pravilno ali preskočite vnose, bo algoritem ustvaril napačen načrt. AI je le tako dober, kot so dobri podatki, ki jih prejme.

4. Motivacija ni enaka

Aplikacija vas lahko opomni, da je čas za vadbo, ne more pa vas spodbuditi tako kot trener, ki stoji ob vas in vas potiska čez zadnjo ponovitev.

Najboljši pristop: kombinacija AI in človeškega trenerja

Namesto da izbirate med enim ali drugim, je pogosto najboljša rešitev kombinacija obeh. AI aplikacije so odlične za:

- vsakodnevno strukturiranje vadb,

- spremljanje napredka,

- prilagajanje intenzivnosti,

- motivacijo pri rutini.

Človeški trener pa je nepogrešljiv pri:

- učenju pravilne tehnike,

- postavljanju dolgoročnih ciljev,

- odpravljanju napak,

- zagotavljanju varnosti,

- dodatni motivaciji.

Kot pravi Ash James iz CSP:

"AI orodja so izjemno uporabna, vendar nimajo klinične presoje in izkušenj, ki jih ima strokovnjak."

Kdo je idealen kandidat za AI trenerja?

AI trener je odlična izbira, če:

- ste samodisciplinirani,

- imate omejen proračun,

- želite izboljšati splošno kondicijo,

- trenirate doma ali v nerednih urah.

Človeški trener pa je boljša izbira, če:

- se učite zahtevnih vaj,

- imate specifične cilje (npr. dvigovanje uteži, rehabilitacija),

- potrebujete dodatno motivacijo,

- ste nagnjeni k poškodbam.

Vir: The Manual

Fit

