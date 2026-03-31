Izziv, ki je postal svetovni hit

Če ste v zadnjih letih preživeli vsaj malo časa na TikToku, Instagramu ali Redditu, ste gotovo naleteli na ljudi, ki 75 dni zapored delajo po dva treninga na dan, pijejo skoraj štiri litre vode in objavljajo fotke svojega napredka. Izziv 75 Hard je postal globalna senzacija, nekakšen 'dokaz moškosti' in disciplina v ekstremu. A kot poroča CNN, se danes vse bolj uveljavlja nova filozofija: soft wellness, nežen, realen, vzdržen pristop k zdravju, ki odgovarja na trend izgorelosti in preobremenjenosti zadnjih let. Eden glavnih predstavnikov tega vala je 75 Soft. Ta izziv ponuja podobno strukturo, a veliko bolj življenjski ritem, zaradi katerega ga lahko ljudje dejansko dokončajo. Kaj torej izbrati? Spodaj povzemamo razlike, prednosti in pasti obeh izzivov, ter dodajamo pogled na to, kateri pristop se bolje obnese v resničnem življenju sodobnega moškega.

75 Hard: izziv, ki od tebe zahteva vse

75 Hard je zasnoval Andy Frisella kot program 'mentalne trdnosti', ne zgolj fitnes izziv. Cilj je jasen: zgraditi neomajno disciplino, in to brez izgovorov. Pravila so preprosta, izvajanje pa nič kaj. Vsak dan moraš opraviti:

- dve 45 minutni vadbi, pri čemer mora biti ena obvezno zunaj,

- nič alkohola in nobenih 'pregrešnih' obrokov,

- približno 3,7 litra vode na dan,

- prebrati 10 strani nefikcijskega branja,

- dnevno fotografijo napredka. Če ti en dan spodleti le ena naloga, začneš znova. To je tisto, kar program naredi tako priljubljenega in istočasno tako brutalnega. Strokovnjaki, na katere se sklicuje PureWow, poudarjajo, da program zahteva izjemno strukturiran urnik ter veliko odpovedovanja, kar lahko pri mnogih vodi v izčrpanost, stres in preobremenjenost. Podobno opozarja tudi trenerka Robyn Provencal, ki opisuje, da tak izziv pogosto pritegne moške, ki iščejo popoln nadzor ali hiter reset, a se kasneje soočijo z izgorevanjem ali prenehanjem zaradi strogega režima. Komu je namenjen 75 Hard? Moškim, ki ljubijo ekstrem, ki želijo izzvati svoje meje ali dokazati, da zmorejo neizvedljivo. Če imaš prilagodljiv urnik, visoko motivacijo in rad živiš po strogi rutini, je to izziv, ki te lahko preoblikuje.

75 Soft: bolj življenjska verzija za 'normalne smrtnike'

75 Soft je odgovor na spoznanje, da večina izmed nas nima luksuza dveh treningov dnevno in neomejenega časa. Po poročanju AskMen izziv vključuje:

- eno 45-minutno vadbo na dan,

- en dan aktivnega počitka na teden,

- približno 3 litre vode dnevno,

- 10 strani poljubne knjige,

- uravnoteženo prehrano, alkohol le ob družabnih priložnostih. In najpomembnejše: če kak dan zmanjka časa, nadaljuješ. Ni resetiranja, ni kaznovanja, ni občutka neuspeha. Kot poudarja Today.com, je prav zaradi svoje prilagodljivosti 75 Soft postal priljubljen pri ljudeh, ki si želijo spremembe, ne pa popolnega preobrata. Mnogi program celo ponavljajo letno, ker je preprosto izvedljiv in prinaša rezultate brez ekstremov. Komu je namenjen 75 Soft? Moškim z urnikom, kot ga ima večina: služba, partnerka, otroci, včasih pivo s prijatelji. Vsem, ki si želijo izboljšati kondicijo, fokus in rutino, brez prevelikega odpovedovanja.

Kako izbrati pravi izziv zase?

Izberi 75 Hard, če:

- želiš dokazati, da lahko 75 dni živiš brez kompromisov,

- imaš natančen urnik in visoko samodisciplino,

- te motivira intenzivnost in struktura Izberi 75 Soft, če:

- želiš izboljšati zdravje in rutino brez pretiranega stresa,

- potrebuješ izziv, ki ga lahko uskladiš s službo, otroki, družino,

- želiš napredek, ne pa popolnosti.

Biti močan ne pomeni biti izčrpan

Ne glede na to, kateri izziv izberete, je najpomembnejše, da ostanete zvesti sebi in svojemu življenju. Moč ni v ekstremu, moč je v dolgoročni konsistenci. Če vas skrajni izzivi motivirajo, pojdite na Hard. Če pa želite zdravo, vzdržno in normalno življenje, ni nič narobe, če si izberete Soft.

