Arhiv člankov
Telovadba
Želite izboljšati spanec? Potem bi se morali ukvarjati s to vadboUtrujeni in neprespani? Nova raziskava nakazuje, da je lahko ena redna in kratka vadba ključ do boljšega spanca.
Telovadba
3 raztezne vaje za sprostitev in boljši spanecIzvajajte jih vsak večer in nedvomno boste spali trdno kot dojenček.
Šport
Tek: Kako začeti in ostati motiviran?Večina od nas si vsako leto reče, da bo začela več migati, a med načrtom in dejanji pogosto zmanjka tisti glavni korak. Tek je ena najlažjih in najbolj učinkovitih oblik rekreacije, s katero lahko začnete kjerkoli in kadarkoli. Ne potrebujete fitnes kartice ali drage opreme, le dobre športne copate in nekaj volje.
Telovadba
Kdaj je najboljši čas za vadbo – zjutraj, popoldne ali zvečer?Čas vadbe lahko pomembno vpliva na vašo učinkovitost in rezultate. Čeprav je pomembno najti čas, ki vam ustreza in se ga lahko dosledno držite, so lahko določeni časi dneva bolj primerni za določene vrste vadbe.
Fit
Kaj jesti po vadbi za hitrejšo regeneracijo in več energije?To, kar jeste po vadbi, lahko močno vpliva na vaše rezultate. Idealen obrok po vadbi naj bi vseboval beljakovine za obnovo mišic, ogljikove hidrate za obnavljanje energije in zdrave maščobe za podporo okrevanju.
Telovadba
Kako ohraniti motivacijo in preteči maraton?Kako ohraniti motivacijo za treninge tudi, ko vam ni do tega? Kaj je tisto, kar loči uspešne maratonske tekače od neuspešnih? V uredništvu smo za vas pripravili praktične nasvete, h katerim zaprisegajo športni psihologi.
Telovadba
Tekaške poškodbe: Kako jih prepoznati, zdraviti in preprečiti?V nadaljevanju izveste, kako prepoznati, zdraviti in preprečiti najpogostejše težave pri teku.
Znanost
Znanstveniki razrešili skrivnost: Zato po vadbi manj jemoPoleg kurjenja kalorij vadba spodbuja proizvodnjo specifične molekule, ki zmanjšuje lakoto in bi lahko postala osnova za inovativne načine zdravljenja za uravnavanje telesne teže.
Kolesarstvo
Kolesarjenje: 5 presenetljivih koristi za telo in umOdkrijte pet manj znanih, a pomembnih prednosti rednega kolesarjenja, ki presegajo samo fizično kondicijo.
Telovadba
6 najboljših vaj za noge, ki jih lahko izvajate tudi doma, brez opremeTek ni edini način za močne in tonirane noge. Obstaja več učinkovitih vaj, ki aktivirajo vse mišice spodnjega dela telesa, in jih lahko izvajate doma, brez dodatne opreme.
Šport
Kako izbrati prave tekaške copate?Pripravili smo vodič za supinatorje, pronatorje in vse vmes.
