Ne bodite lenoba: 5 športov za aktivno jesen in zimo

Ne bodite lenoba: 5 športov za aktivno jesen in zimo

Telovadba
0
Za njun umor so aretirali sina
Kriminalne zgodbe

Za njun umor so aretirali sina

0
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Film/tv

Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu

0
Pevec zbolel za rakom
Glasba

Pevec zbolel za rakom

0
Tako je, ko ženska ljubi žensko
Odnosi

Tako je, ko ženska ljubi žensko

0
Želite izboljšati spanec? Potem bi se morali ukvarjati s to vadbo
Telovadba

Želite izboljšati spanec? Potem bi se morali ukvarjati s to vadbo

Utrujeni in neprespani? Nova raziskava nakazuje, da je lahko ena redna in kratka vadba ključ do boljšega spanca.
0
3 raztezne vaje za sprostitev in boljši spanec
Telovadba

3 raztezne vaje za sprostitev in boljši spanec

Izvajajte jih vsak večer in nedvomno boste spali trdno kot dojenček.
0
Tek: Kako začeti in ostati motiviran?
Šport

Tek: Kako začeti in ostati motiviran?

Večina od nas si vsako leto reče, da bo začela več migati, a med načrtom in dejanji pogosto zmanjka tisti glavni korak. Tek je ena najlažjih in najbolj učinkovitih oblik rekreacije, s katero lahko začnete kjerkoli in kadarkoli. Ne potrebujete fitnes kartice ali drage opreme, le dobre športne copate in nekaj volje.
0
Kdaj je najboljši čas za vadbo – zjutraj, popoldne ali zvečer?
Telovadba

Kdaj je najboljši čas za vadbo – zjutraj, popoldne ali zvečer?

Čas vadbe lahko pomembno vpliva na vašo učinkovitost in rezultate. Čeprav je pomembno najti čas, ki vam ustreza in se ga lahko dosledno držite, so lahko določeni časi dneva bolj primerni za določene vrste vadbe.
0
Kaj jesti po vadbi za hitrejšo regeneracijo in več energije?
Fit

Kaj jesti po vadbi za hitrejšo regeneracijo in več energije?

To, kar jeste po vadbi, lahko močno vpliva na vaše rezultate. Idealen obrok po vadbi naj bi vseboval beljakovine za obnovo mišic, ogljikove hidrate za obnavljanje energije in zdrave maščobe za podporo okrevanju.
0
Kako ohraniti motivacijo in preteči maraton?
Telovadba

Kako ohraniti motivacijo in preteči maraton?

Kako ohraniti motivacijo za treninge tudi, ko vam ni do tega? Kaj je tisto, kar loči uspešne maratonske tekače od neuspešnih? V uredništvu smo za vas pripravili praktične nasvete, h katerim zaprisegajo športni psihologi.
0
Tekaške poškodbe: Kako jih prepoznati, zdraviti in preprečiti?
Telovadba

Tekaške poškodbe: Kako jih prepoznati, zdraviti in preprečiti?

V nadaljevanju izveste, kako prepoznati, zdraviti in preprečiti najpogostejše težave pri teku.
0
Znanstveniki razrešili skrivnost: Zato po vadbi manj jemo
Znanost

Znanstveniki razrešili skrivnost: Zato po vadbi manj jemo

Poleg kurjenja kalorij vadba spodbuja proizvodnjo specifične molekule, ki zmanjšuje lakoto in bi lahko postala osnova za inovativne načine zdravljenja za uravnavanje telesne teže.
0
Kolesarjenje: 5 presenetljivih koristi za telo in um
Kolesarstvo

Kolesarjenje: 5 presenetljivih koristi za telo in um

Odkrijte pet manj znanih, a pomembnih prednosti rednega kolesarjenja, ki presegajo samo fizično kondicijo.
0
6 najboljših vaj za noge, ki jih lahko izvajate tudi doma, brez opreme
Telovadba

6 najboljših vaj za noge, ki jih lahko izvajate tudi doma, brez opreme

Tek ni edini način za močne in tonirane noge. Obstaja več učinkovitih vaj, ki aktivirajo vse mišice spodnjega dela telesa, in jih lahko izvajate doma, brez dodatne opreme.
0
Kako izbrati prave tekaške copate?
Šport

Kako izbrati prave tekaške copate?

Pripravili smo vodič za supinatorje, pronatorje in vse vmes.
0
5 razlogov, zakaj je steper odlična kardio naprava za vas
Telovadba

5 razlogov, zakaj je steper odlična kardio naprava za vas

Če iščete vadbo, ki je primerna za začetnike in učinkovita za izgradnjo mišic in izgubo teže, je morda čas, da preizkusite steper. V nadaljevanju izveste, zakaj.
0
