Šport

Tek: Kako začeti in ostati motiviran?

Večina od nas si vsako leto reče, da bo začela več migati, a med načrtom in dejanji pogosto zmanjka tisti glavni korak. Tek je ena najlažjih in najbolj učinkovitih oblik rekreacije, s katero lahko začnete kjerkoli in kadarkoli. Ne potrebujete fitnes kartice ali drage opreme, le dobre športne copate in nekaj volje.