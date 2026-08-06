Zvezdnik pri 62 letih pokazal telo pravega gladiatorja

Od gladiatorja do nesmrtnega bojevnika

Russell Crowe se vrača v akcijski žanr, kjer bo moral ponovno pokazati tudi fizično pripravljenost. V novi različici kultnega filma Highlander bo igral Juana Sáncheza-Villalobosa Ramíreza, mentorja glavnega junaka Connorja MacLeoda, ki ga bo upodobil Henry Cavill. Vlogo Ramíreza je v izvirnem filmu iz leta 1986 igral Sean Connery, zato je izbira Crowa pritegnila veliko pozornosti med ljubitelji filmske klasike. Kot poroča Variety, bo nova različica filma združila več velikih imen akcijskega žanra, režisersko taktirko pa bo prevzel Chad Stahelski, znan po uspešni franšizi John Wick.

Fotografije iz telovadnice razkrile novo podobo

Igralec je na družbenih omrežjih objavil fotografije iz telovadnice, na katerih je pokazal precej bolj izklesano postavo. Posnetki so hitro zaokrožili med oboževalci, saj je igralec kljub šestdesetim letom videti fizično pripravljen za zahtevno akcijsko vlogo. Za marsikoga je bila preobrazba presenetljiva, saj se je zvezdnik v zadnjih letih pojavljal v zelo različnih podobah, od bolj lahkotnih vlog do fizično zahtevnih projektov. Pri njem sprememba telesa nikoli ni bila naključna, ampak del priprave na vlogo.

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Razkril skrivnost svoje preobrazbe

Igralec je ob fotografiji z zvezdnikom WWE Drewom McIntyrom na Instagramu razkril tudi nekaj podrobnosti o svojem treningu in življenjskem slogu. "V telovadnici z Drewom McIntyrom. Dober človek. Človek, ki stoji trdno na tleh. Pravkar zaključujem snemanje filma The Last Druid. Od maja snemamo v Španiji. Dolgi, naporni dnevi pod čudovitim španskim soncem so bili odlična motivacija," je zapisal. Ob tem je dodal misel, ki po njegovem najbolje opisuje njegov pristop k telesni pripravljenosti: "Kot vedno pravim, gre za eno plast papirja naenkrat. Doslednost je vaš prijatelj."

icon-expand Russell Crowe pred novo preobrazbo. FOTO: Profimedia

Igralec, ki je zaradi vlog večkrat spremenil telo

Zvezdnik je eden izmed igralcev, ki je fizično pripravo vedno jemal resno. Za vlogo rimskega generala Maksima v filmu Gladiator iz leta 2000 je pridobil mišično maso in ustvaril podobo, ki je postala ena najbolj prepoznavnih v zgodovini sodobnega filma. Pozneje je zaradi drugih vlog spreminjal težo in videz, vendar se je vedno znova vračal k treningu. Kot poroča portal News.com.au, je igralec v zadnjih letih opazno izgubil telesno težo in nadaljeval z redno vadbo, kar se je pokazalo tudi pri pripravi na nove projekte.

Highlander združuje novo generacijo akcijskih zvezd

Film Highlander bo poleg Crowa in Cavilla predstavil še več znanih imen. V igralski zasedbi so tudi Dave Bautista, Karen Gillan in Drew McIntyre, ki je širši javnosti najbolj znan kot eden največjih zvezdnikov profesionalne rokoborbe. McIntyre se je na družbenih omrežjih že pojavil skupaj s Crowom, njuno skupno treniranje pa je dodatno povečalo zanimanje za film. Povezava med nekdanjim gladiatorjem in profesionalnim borcem je za številne oboževalce logična izbira za zgodbo, ki temelji na bojevnikih in nesmrtnosti.

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