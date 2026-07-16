Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov

Slovenski pevec Dominik Kozarič , ki je v 90. letih zaslovel z uspešnicami, kot sta Reka luči in Ljubi jo nežno, je že večkrat dokazal, da mu zdrav življenjski slog pomeni veliko. Del svojega življenja je preživel tudi v tujini, kjer je nadaljeval svojo glasbeno pot in ostal zvest aktivnemu življenjskemu slogu. Na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz vsakdanjega življenja in treningov. Tokrat je pozornost pritegnil z objavo fotografije, na kateri je pokazal zavidljivo telesno pripravljenost pri 60 letih, ob tem pa razkril, da za njegovo formo ne stojijo hormonske terapije ali čudežni pripravki, temveč predvsem disciplina, redna vadba in zdrav življenjski slog.

"Danes, neposredno po treningu. Nobenega TRT-ja, brez peptidov. Da skrajšam – nič, z izjemo kreatina," je zapisal.

Ob tem je dodal, da tudi kreatin ni čudežna rešitev. Po njegovih besedah pri približno 40 odstotkih ljudi nima opaznega učinka, precej pomembnejši pa so trening, prehrana in počitek.

"Prehranski dodatki? Brez pravilnega treninga, discipline, pravilnega prehranjevanja in nenazadnje počitka so prehranski dodatki po mojem mnenju praktično brez učinka."

Kozarič je izpostavil tudi svoje mnenje o hitrih shujševalnih dietah. Prepričan je, da z njimi ni mogoče doseči trajnih rezultatov. "S shujševalnimi kurami se ne doseže nič trajno koristnega za zdravo telo in dobro počutje, temveč ravno nasprotno."

Objavo je zaključil z besedami: "Ja. In 60 jih imam na grbi."

Njegova objava je naletela na številne odzive, saj je pevec že večkrat dokazal, da prisega na naraven pristop k telesni pripravljenosti. V preteklosti je razkril, da je pred leti temeljito spremenil življenjski slog, izgubil odvečne kilograme in z redno vadbo odpravil tudi težave z bolečinami v križu in kolenih.