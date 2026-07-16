Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov

Slovenski pevec Dominik Kozarič, ki je v 90. letih zaslovel z uspešnicami, kot sta Reka luči in Ljubi jo nežno, je že večkrat dokazal, da mu zdrav življenjski slog pomeni veliko. Del svojega življenja je preživel tudi v tujini, kjer je nadaljeval svojo glasbeno pot in ostal zvest aktivnemu življenjskemu slogu. Na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz vsakdanjega življenja in treningov. Tokrat je pozornost pritegnil z objavo fotografije, na kateri je pokazal zavidljivo telesno pripravljenost pri 60 letih, ob tem pa razkril, da za njegovo formo ne stojijo hormonske terapije ali čudežni pripravki, temveč predvsem disciplina, redna vadba in zdrav življenjski slog.
"Danes, neposredno po treningu. Nobenega TRT-ja, brez peptidov. Da skrajšam – nič, z izjemo kreatina," je zapisal.
Ob tem je dodal, da tudi kreatin ni čudežna rešitev. Po njegovih besedah pri približno 40 odstotkih ljudi nima opaznega učinka, precej pomembnejši pa so trening, prehrana in počitek.
"Prehranski dodatki? Brez pravilnega treninga, discipline, pravilnega prehranjevanja in nenazadnje počitka so prehranski dodatki po mojem mnenju praktično brez učinka."
Kozarič je izpostavil tudi svoje mnenje o hitrih shujševalnih dietah. Prepričan je, da z njimi ni mogoče doseči trajnih rezultatov. "S shujševalnimi kurami se ne doseže nič trajno koristnega za zdravo telo in dobro počutje, temveč ravno nasprotno."
Objavo je zaključil z besedami: "Ja. In 60 jih imam na grbi."
Njegova objava je naletela na številne odzive, saj je pevec že večkrat dokazal, da prisega na naraven pristop k telesni pripravljenosti. V preteklosti je razkril, da je pred leti temeljito spremenil življenjski slog, izgubil odvečne kilograme in z redno vadbo odpravil tudi težave z bolečinami v križu in kolenih.
Kako ostati fit tudi po 60. letu?
Da je mogoče tudi v zrelih letih ohraniti dobro telesno pripravljenost, potrjujejo tudi strokovne smernice. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja, da redna telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, nekatere vrste raka ter pomaga ohranjati gibljivost, ravnotežje in samostojnost v starosti.
Vadba za moč naj bo del tedenske rutine. WHO in American College of Sports Medicine priporočata, da starejši odrasli vsaj dvakrat tedensko izvajajo vaje za krepitev mišic. Po 50. letu namreč mišična masa začne postopoma upadati, vadba za moč pa pomaga ohranjati mišice, gostoto kosti in zmanjšuje tveganje za padce.
Ne pozabite na vsakodnevno gibanje. Priporočljivo je vsaj 150 do 300 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden. To so lahko hitra hoja, plavanje, kolesarjenje ali druge aktivnosti, pri katerih se nekoliko zadihate.
Poskrbite za dovolj beljakovin. Evropsko združenje za klinično prehrano in presnovo (ESPEN) opozarja, da starejši odrasli pogosto potrebujejo nekoliko več beljakovin za ohranjanje mišične mase. Dober vir predstavljajo ribe, jajca, mlečni izdelki, stročnice in pusto meso.
Pomemben je tudi spanec. Ameriški Nacionalni inštitut za staranje (NIA) poudarja, da kakovosten spanec omogoča obnovo mišic, podpira imunski sistem in prispeva k boljšemu okrevanju po telesni aktivnosti.
Ključ je v doslednosti. Največ koristi prinesejo navade, ki jih ohranjamo dolga leta. Redna zmerna vadba, uravnotežena prehrana in dovolj počitka so veliko učinkovitejši od hitrih diet ali občasnih intenzivnih treningov.
Tudi prehranska dopolnila imajo lahko svoje mesto, vendar predvsem takrat, ko z običajno prehrano ni mogoče zagotoviti vseh potrebnih hranil. Strokovnjaki poudarjajo, da noben dodatek ne more nadomestiti rednega gibanja, uravnotežene prehrane in zdravega življenjskega sloga. Prav te navade ostajajo najboljša naložba v dobro počutje in telesno pripravljenost – ne glede na leta.
TRT pomeni testosteronsko nadomestno terapijo (angl. Testosterone Replacement Therapy). Gre za medicinski postopek, pri katerem se moškim, ki imajo klinično dokazano prenizko raven naravnega testosterona, dodaja ta hormon v obliki gelov, injekcij ali obližev. Namen terapije je odpraviti simptome pomanjkanja, kot so utrujenost, zmanjšana mišična masa in upad libida, vendar se njena uporaba zunaj strogega zdravniškega nadzora za namene povečevanja mišične mase šteje za tvegano in neetično.
Peptidi so kratke verige aminokislin, ki v telesu delujejo kot gradniki beljakovin ali kot signalne molekule, ki uravnavajo številne biološke procese. V športu in fitnesu se nekateri sintetični peptidi uporabljajo za spodbujanje izločanja rastnega hormona, hitrejše okrevanje po poškodbah ali povečanje mišične mase. Vendar pa je njihova uporaba v profesionalnem športu pogosto prepovedana s strani protidopinških agencij, saj lahko povzročijo resne hormonske neravnovesja in druge zdravstvene zaplete.
Kreatin je ena najbolj raziskanih in varnih snovi za izboljšanje športnih zmogljivosti. V telesu se naravno nahaja v mišicah in pomaga pri hitri obnovi energije (ATP) med intenzivnimi, kratkotrajnimi obremenitvami, kot so dvigovanje uteži ali šprinti. Uporaba kreatina lahko poveča moč, eksplozivnost in mišično hidracijo, kar dolgoročno prispeva k večji mišični masi, vendar sam po sebi ne gradi mišic brez ustreznega treninga.
Sarkopenija je naraven proces izgubljanja mišične mase, moči in funkcije, ki se začne pojavljati po 40. ali 50. letu starosti. Ta proces vodi do šibkosti, povečanega tveganja za padce in zmanjšane samostojnosti v starosti. Redna vadba za moč je najučinkovitejši način za upočasnitev ali celo delno obrnitev sarkopenije, saj s stimulacijo mišičnih vlaken spodbuja sintezo beljakovin in ohranja živčno-mišično povezavo, kar telesu omogoča, da ostane funkcionalno tudi v visoki starosti.
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