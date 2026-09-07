Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju

Chuando Tan je pri 60 letih še vedno v izjemni formi

Chuando Tan je letos praznoval 60. rojstni dan. Fotografije, ki jih je ob tej priložnosti objavil na Instagramu, so znova zakrožile po svetovnem spletu, saj je njegov videz precej drugačen od predstav, ki jih ima večina ljudi o šestdesetletniku. O njegovem rojstnem dnevu sta poročala tudi singapurska CNA Lifestyle in South China Morning Post. Tan je ob fotografijah zapisal, da je čas edino pravo bogastvo, ter dodal, da želi več pozornosti namenjati naravi, sončni svetlobi in preprostejšemu načinu življenja. Njegove objave so znova sprožile množico komentarjev ljudi, ki težko verjamejo, da je star 60 let.

icon-expand Chuando Tan je pri 60 letih še vedno v izjemni formi. FOTO: Profimedia

Njegova zgodba se je začela že precej prej

Tan ni postal prepoznaven šele s fotografijami, ki jih danes objavlja na družbenih omrežjih. V osemdesetih in devetdesetih letih je delal kot model, pozneje pa se je preselil za fotografski objektiv in postal uspešen modni fotograf. Mednarodna pozornost je nanj posebej močno usmerila leta 2017, ko so po spletu začele krožiti njegove fotografije. Takrat je bil star 51 let, številni uporabniki družbenih omrežij pa so bili prepričani, da je precej mlajši. South China Morning Post je ob njegovem 60. rojstnem dnevu spomnil prav na ta trenutek, ki je Tanovo spletno prepoznavnost izstrelil v svet. Danes je poleg fotografa tudi vplivnež z veliko spletno bazo sledilcev. Njegov videz je postal skoraj tako prepoznaven kot njegovo delo za kamero.

Njegova skrivnost naj ne bi bila čudežni recept

Tan se je v preteklih intervjujih večkrat odzval na vprašanja o svojem videzu. Ena njegovih najbolj znanih razlag je precej preprosta: velik pomen pripisuje prehrani in redni telesni dejavnosti. V pogovoru, ki ga je povzel Hindustan Times, je svojo filozofijo opisal z razmerjem 70 odstotkov prehrane in 30 odstotkov vadbe. Njegov jedilnik temelji predvsem na beljakovinskih živilih, zelenjavi in manj predelanih živilih. Za zajtrk naj bi pogosto jedel šest jajc, vendar le dva rumenjaka, ob tem pa mleko in občasno avokado ali jagodičevje. Pri kosilu izbira preproste obroke, kot so piščanec z rižem, zelenjava in ribja juha. Podobne podatke o njegovih prehranjevalnih navadah navajata tudi Corriere dello Sport in Gazzetta dello Sport.

Trening je del njegovega življenja že desetletja

icon-expand Chuando Tan FOTO: Profimedia

Tanova telesna forma ni rezultat nekajmesečnega projekta. Kot je povedal za CNA Lifestyle, je z vadbo z utežmi začel že v svojih dvajsetih letih in takšen način življenja ohranja že desetletja. Njegova vadba vključuje trening moči, hojo oziroma drugo obliko vzdržljivostne vadbe ter plavanje. Po poročanju Hindustan Times trenira z utežmi večkrat na teden, ob tem pa v svojo rutino vključuje tudi kardio vadbo in plavanje. Pomembno je tudi, da Tan svoje telesne pripravljenosti ne predstavlja kot dokaz, da se staranju lahko preprosto izognemo. Že pred leti je za CNA Lifestyle poudaril, da se zaveda svojih let in da tudi sam normalno doživlja staranje. Njegov cilj je predvsem ostati zdrav in aktiven.

Ne gre za skrivno formulo

Prav tu je njegova zgodba precej bolj zanimiva od običajnih zgodb o večnem mladeniču. Tan ne trdi, da je odkril način, kako ustaviti staranje. Njegov pristop je precej bolj dolgočasen, vendar tudi bolj realističen: desetletja doslednosti pri prehrani, vadbi in življenjskem slogu. Njegov videz je seveda povezan tudi z genetiko, fotografijo in drugimi dejavniki, zato njegovega načina življenja ni mogoče predstaviti kot recept, ki bi vsem zagotovil enak rezultat. Tudi sam je v preteklosti priznal, da ima genetika svojo vlogo. Pri 60 letih pa je očitno, da mu je uspelo ohraniti telesno pripravljenost, zaradi katere je postal eden najbolj prepoznavnih primerov mladostnega videza na družbenih omrežjih. In glede na njegovo sporočilo ob letošnjem rojstnem dnevu se zdi, da ga pri tem bolj kot lovljenje mladosti zanima kakovost življenja.

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