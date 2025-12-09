Moskisvet.com
zrnati sir in jajcA
Prehrana

Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?

E.R.
09. 12. 2025 04.00
0

Primerjali smo trdo kuhana jajca in zrnati sir. Poglejte, kako so prehranski strokovnjaki odgovorili na vprašanje, kateri prigrizek predstavlja bolj zdravo izbiro za malico.

Enega lahko prenašamo, drugi je TikTok zvezda – oba pa sta polna beljakovin. Govorimo o trdo kuhanih jajcih in zrnatem siru. Kateri je bolj zdrav prigrizek? Po mnenju registriranih dietetikov ni enega zmagovalca – oba sta hranljiva in se lahko vključita v uravnotežen prehranski načrt. Izbira je odvisna od vaših preferenc in zdravstvenih potreb.

Prednosti trdo kuhanih jajc

1. Visokokakovostne beljakovine

Eno veliko jajce vsebuje približno 6 g beljakovin. Jajca so vir aminokislin, ki podpirajo rast in obnovo mišic. Beljakovine v jajcih spodbujajo občutek sitosti, kar lahko pomaga pri uravnavanju telesne teže.

2. Rumenjak – prehranski zaklad

Rumenjaki vsebujejo vitamine D, E, A, folate, jod in holin – hranilo, ki podpira delovanje možganov in živcev. Eno jajce zagotovi kar 27 % priporočenega dnevnega vnosa holina.

3. Antioksidanti za oči

Rumenjak je bogat z luteinom in zeaksantinom, karotenoidi, ki ščitijo makulo v očesu. Raziskave kažejo, da uživanje 2–4 jajc na teden zmanjša tveganje za pozno starostno degeneracijo makule za skoraj 50 %.

Prednosti zrnatega sira

1. Beljakovine in kazein

Pol skodelice zrnatega sira vsebuje približno 12 g beljakovin. Posebnost je kazein – beljakovina, ki se počasi prebavlja in podaljša občutek sitosti.

2. Vitamini in minerali

Zrnati sir je bogat s kalcijem in fosforjem za zdrave kosti ter vitamini skupine B, ki pomagajo pretvoriti hrano v energijo.

3. Probiotiki

Nekatere vrste zrnatega sira vsebujejo dodane probiotike (npr. L. acidophilus), ki podpirajo zdravje črevesnega mikrobioma.

Kaj izbrati?

Ni treba izbrati samo enega. Obe živili sta hranljivi možnosti:

Trdo kuhano jajce kombinirajte s polnozrnatim toastom ali kosom sadja.

Zrnati sir obložite s svežimi jagodami, oreščki ali semeni.

Dodajanje obeh v tedensko prehrano zagotavlja raznolikost hranil in priročnost – jajca so enostavna za prenašanje, zrnati sir pa je na voljo v priročnih embalažah.

Opozorila

Laktoza v zrnatem siru: lahko povzroči napihnjenost pri občutljivih posameznikih.

Natrij v zrnatem siru: pol skodelice vsebuje približno 360 mg; izberite različice brez dodanega natrija.

Holesterol v jajcih: ni nujno škodljiv, a pri visokem LDL holesterolu se posvetujte z zdravnikom.

Maščobe v zrnatem siru: polnomasten zrnati sir lahko zviša raven holesterola; izberite nizko- ali brezmaščobne različice.

Kateri prigrizek potemtakem izbrati za malico?

Trdo kuhana jajca in skuta sta odlična prigrizka, bogata z beljakovinami, vitamini in minerali. Najboljša izbira je kombinacija obeh – tako boste poskrbeli za raznolikost, sitost in podporo zdravju.

Vir: EatingWell

Prehrana

Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

Prehrana

Dieta, ki lahko v enem mesecu zniža holesterol za 35 odstotkov

