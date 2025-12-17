Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
siri
Prehrana

9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija

E.R.
17. 12. 2025 02.00
0

Kalcij je ključen za zdrave kosti in mišice. Sir je odličen vir, saj telo kalcij iz njega dobro absorbira. Izvedite, katerih devet vrst sirov ponuja največ tega pomembnega minerala in kako jih vključiti v svojo prehrano za dnevni vnos okoli 1300 mg.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Kalcij je eden najpomembnejših mineralov v prehrani. Skrbi za močne kosti, zdrave mišice in splošno dobro počutje. Sir je pri tem lahko odličen zaveznik ne le zaradi okusa, temveč tudi zaradi visoke biološke razpoložljivosti kalcija, ki ga telo iz mlečnih izdelkov zelo učinkovito absorbira.

Ker naj bi odrasli dnevno zaužili približno 1300 mg kalcija, je sir lahko preprost način, da ta cilj dosežemo, poudarjajo na Eating Well. Spodaj najdete devet sirov, ki izstopajo po vsebnosti kalcija.

Siri vsebujejo veliko kalcija, ki ga telo zelo učinkovito absorbira.
Siri vsebujejo veliko kalcija, ki ga telo zelo učinkovito absorbira. FOTO: Shutterstock

1. Trdi kozji sir

Kalcij: 254 mg na 28 g

Čeprav je mehki kozji sir zelo priljubljen, vsebuje presenetljivo malo kalcija. Trda različica pa je povsem druga zgodba vsebuje več kot šestkrat več kalcija kot mehka. Odličen je v solatah, narezan na kocke ali kot prigrizek s polnozrnatimi krekerji.

2. Provolone

Kalcij: 214 mg na 28 g

Provolone je vsestranski sir, ki se dobro poda k sendvičem, jajcem ali prigrizkom. Poleg kalcija ponuja tudi približno 7 g beljakovin na porcijo, zato je odlična izbira za hranljiv zajtrk ali malico.

Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?
Preberi še
Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?

3. Gauda

Kalcij: 198 mg na 28 g

Gauda je poltrdi sir z nežnim, rahlo sladkastim okusom. Dimljena različica je odlična v testeninskih solatah, popečenih sendvičih ali toplih omakah. Ena porcija zagotovi približno 15 % dnevnih potreb po kalciju.

4. Colby Jack

Kalcij: 198 mg na 28 g

Ta sir je znan po svoji kremasti teksturi in blagem okusu. Ima razmeroma malo natrija, zato je primeren za tiste, ki pazijo na vnos soli. Odličen je v sendvičih, zavitkih ali kot prigrizek s sadjem.

Dietetiki opozarjajo: Ena vrsta sira vam lahko zamaši žile
Preberi še
Dietetiki opozarjajo: Ena vrsta sira vam lahko zamaši žile

5. Feta

Kalcij: 140 mg na 28 g

Feta je nepogrešljiva v mediteranski kuhinji. Čeprav vsebuje nekoliko manj kalcija kot trdi siri, je zaradi intenzivnega okusa že majhna količina dovolj. Odlično se poda k pečeni zelenjavi, solatam ali piščancu.

6. Mocarela

Kalcij: 222 mg na 28 g

Mocarela je mehka, nežna in izjemno priljubljena. Poleg kalcija vsebuje tudi manj nasičenih maščob kot številni drugi siri, zato je dobra izbira za tiste, ki pazijo na zdravje srca. Odlična je na pici, v solatah ali kot prigrizek.

Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Preberi še
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'

7. Švicarski sir

Kalcij: 252 mg na 28 g

Švicarski sir je znan po svojih luknjicah, a še bolj po visoki vsebnosti kalcija in nizkem deležu natrija. Zaradi tega je primeren za ljudi, ki želijo zmanjšati vnos soli, hkrati pa povečati vnos mineralov.

8. Čedar

Kalcij: 199 mg na 28 g

Čedar je klasičen sir, ki se odlično topi in je izjemno vsestranski. Ena porcija vsebuje približno 15 % dnevnih potreb po kalciju in 7 g beljakovin. Odličen je na zelenjavi, v juhah, sendvičih ali kot del prigrizkov.

To se zgodi, če vsak dan uživamo sir
Preberi še
To se zgodi, če vsak dan uživamo sir

9. Parmezan

Kalcij: 335 mg na 28 g

Parmezan je absolutni zmagovalec po vsebnosti kalcija ena porcija zagotovi kar 26 % dnevnega vnosa. Poleg tega vsebuje zelo malo laktoze, zato ga mnogi z intoleranco dobro prenašajo. Odličen je nariban na testeninah, solatah ali juhah.

Imate nočne more? Morda je kriv sir
Preberi še
Imate nočne more? Morda je kriv sir

Drugi odlični viri kalcija

Če se izogibate mlečnim izdelkom, lahko kalcij dobite tudi iz drugih živil:

- tofu, pripravljen s kalcijevimi solmi,

- obogatena rastlinska mleka (sojino, ovseno, mandljevo),

- konzerviran losos ali sardine s kostmi,

- fižol (beli, črni, edamame),

- oreški in semena (chia, sezam, mandlji),

- listnata zelenjava (ohrovt, špinača, bok choy),

- s kalcijem obogatene žitarice.

Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Eating Well

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
hrana prehrana siri vrste sirov kalcij sir zdrave kosti minerali
Prehrana

Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D

Prehrana

Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto
Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto
šport
Dončić po obdarovanju soigralcev: Hayes potrebuje čelado, to je srhljivo
Dončić po obdarovanju soigralcev: Hayes potrebuje čelado, to je srhljivo
popin
Anamarija Truden postala mamica: Dobrodošel na svet!
Anamarija Truden postala mamica: Dobrodošel na svet!
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
5 mitov o hujšanju, ki ti sabotirajo rezultate (in verjetno jim še vedno verjamete)
5 mitov o hujšanju, ki ti sabotirajo rezultate (in verjetno jim še vedno verjamete)
Okusno.je
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Zadovoljna.si
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Moskisvet.com
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
Bibaleze.si
Olivia je 'top': Saša Dončić o vnukinji
Olivia je 'top': Saša Dončić o vnukinji
Cekin.si
Zakonca zadela že drug jackpot
Zakonca zadela že drug jackpot
Dominvrt.si
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Cekin.si
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356