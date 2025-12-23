Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
sadje
Prehrana

6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje

E.R.
23. 12. 2025 04.00
0

Ledvice so ključne za naše zdravje, njihovo podporo pa lahko enostavno izboljšamo s pravo prehrano. Odkrijte šest vrst sadja, bogatih z vitamini, vlakninami in antioksidanti, ki spodbujajo zdravo delovanje ledvic in zmanjšujejo tveganje za ledvične bolezni.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Ledvice so eden najtišjih, a najpomembnejših organov v telesu, opozarja EatngWell. Vsak dan filtrirajo kri, odstranjujejo odpadne snovi, uravnavajo tekočine in pomagajo ohranjati ravnovesje mineralov. Ker imajo tako ključno vlogo, je smiselno, da jih podpiramo tudi s prehrano – še posebej s sadjem, ki je bogato z antioksidanti, vlakninami in vitamini.

Moški, pozor: Ti simptomi kažejo na raka ledvic!
Preberi še
Moški, pozor: Ti simptomi kažejo na raka ledvic!

Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje sadja zmanjša tveganje za razvoj bolezni ledvic. Ena izmed obsežnih študij, ki je zajela več kot 98.000 ljudi, je pokazala, da imajo posamezniki, ki pojedo več sadja, 6–8 % manj možnosti za nastanek ledvičnih bolezni.

A nekatere vrste sadja so za ledvice še posebej koristne. Spodaj najdeš seznam šestih najboljših izbir.

Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje sadja zmanjša tveganje za razvoj bolezni ledvic.
Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje sadja zmanjša tveganje za razvoj bolezni ledvic. FOTO: Dreamstime

1. Ananas – tropski zaveznik z nizko vsebnostjo kalija

Ananas je odlična izbira za vse, ki želijo razbremeniti ledvice. Vsebuje:

- vitamin C,

- mangan,

- prehranske vlaknine,

- bromelain, encim s protivnetnimi učinki.

Ker ima manj kalija kot veliko drugega sadja, je primeren tudi za ljudi, ki morajo vnos kalija omejevati. Zaradi naravne sladkosti je idealen kot zdrav prigrizek ali dodatek k smutijem.

Ananas
Ananas FOTO: AdobeStock

2. Limone – naravna zaščita pred ledvičnimi kamni

Limone in limete so znane po visoki vsebnosti citrata, ki:

- zmanjšuje nastanek ledvičnih kamnov,

- izboljšuje hidracijo,

- ščiti celice pred oksidativnim stresom.

Dodajanje limoninega soka vodi ali jedem je preprost način, da okrepiš zdravje ledvic in hkrati izboljšaš okus obrokov.

Limone
Limone FOTO: Dreamstime

3. Jabolka – vlaknine, ki pomagajo uravnavati krvni sladkor

Jabolka so izjemno koristna zaradi:

- topnih vlaknin, ki pomagajo uravnavati glukozo,

- protivnetnih lastnosti,

- vpliva na znižanje holesterola.

Ker sta sladkorna bolezen in visok krvni tlak dva glavna dejavnika tveganja za bolezni ledvic, lahko redno uživanje jabolk pomembno prispeva k zaščiti teh organov.

Jabolka
Jabolka FOTO: Shutterstock

4. Rdeče grozdje – vir resveratrola za zaščito celic

Rdeče grozdje vsebuje resveratrol, močan antioksidant, ki:

- zmanjšuje vnetja,

- ščiti ledvične celice,

- podpira zdravo delovanje ožilja.

Poleg tega ima rdeče grozdje nizko vsebnost kalija, zato je primerno tudi za ljudi z omejitvami pri vnosu tega minerala. Odlično je sveže, zamrznjeno ali kot dodatek solatam.

Rdeče grozdje
Rdeče grozdje FOTO: Shutterstock

5. Borovnice – majhne jagode z velikim učinkom

Borovnice so polne antocianinov in vitamina C, ki dokazano zmanjšujejo oksidativni stres. Prav oksidativne poškodbe so eden izmed dejavnikov, ki lahko sčasoma oslabijo ledvice.

Študije kažejo, da imajo ljudje, ki redno uživajo jagodičevje, do 16 % manjše tveganje za razvoj kronične ledvične bolezni.

Borovnice
Borovnice FOTO: AdobeStock

6. Maline – prvakinje med vlakninami

Maline vsebujejo kar 8 gramov vlaknin na skodelico, kar pomaga:

- stabilizirati krvni sladkor,

- izboljšati prebavo,

- zmanjšati vnetja.

Ker je sladkorna bolezen eden glavnih vzrokov za okvaro ledvic, so živila z veliko vlakninami, kot so maline, izjemno koristna.

Maline
Maline FOTO: Dreamstime

Kako to sadje vključiti v vsakdan?

1. Mešaj in kombiniraj

Sadna solata ali smoothie je odličen način, da združiš več vrst sadja v enem obroku.

2. Uporabi limonin sok namesto soli

Limonin sok izboljša okus jedi in hkrati podpira zdravje ledvic.

3. Pripravi sadje vnaprej

Oprano in narezano sadje v prozornih posodah v hladilniku poveča verjetnost, da ga boš pojedel.

4. Dodaj sadje v peko

Jabolčna čežana je odlična zamenjava za sladkor in maščobo v pekovskih receptih.

5. Ne pozabi na zamrznjene možnosti

Zamrznjeno sadje je cenovno ugodno, dolgo obstojno in idealno za smutije.

Suho sadje: Zdrav prigrizek ali skriti vir sladkorja?
Preberi še
Suho sadje: Zdrav prigrizek ali skriti vir sladkorja?

Kdaj se posvetovati z zdravnikom?

Če imate kronično ledvično bolezen ali moraš omejevati vnos kalija, se pred večjimi spremembami v prehrani posvetujte z:

- nefrologom,

- dietetikom za ledvice,

- ali osebnim zdravnikom.

Strokovnjak vam lahko pomaga oblikovati prehranski načrt, ki bo ustrezal tvojim potrebam.

Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Eating Well

zdravje ledvice sadje zdravje ledvic hrana prehrana zdrava prehrana najbolj zdravo sadje vitamini antioksidanti študija raziskava
Prehrana

Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D

SORODNI ČLANKI
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija

9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija

Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D

Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D

Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?

Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?

Pozor: Ta prehranska dopolnila lahko ogrozijo zdravje jeter

Pozor: Ta prehranska dopolnila lahko ogrozijo zdravje jeter

Dieta, ki lahko v enem mesecu zniža holesterol za 35 odstotkov

Dieta, ki lahko v enem mesecu zniža holesterol za 35 odstotkov

To je krivo, da imate zjutraj visok pritisk

To je krivo, da imate zjutraj visok pritisk

Živila, ki vam lahko pomagajo shujšati

Živila, ki vam lahko pomagajo shujšati

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
šport
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
popin
Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom
Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Okusno.je
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Zadovoljna.si
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Moskisvet.com
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Bibaleze.si
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Cekin.si
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Dominvrt.si
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356