V nadaljevanju razkrivamo 6 trikov, s katerimi lahko že danes občutno zmanjšate svoj kalorijski vnos brez posebnega truda.

1. Pri kuhanju uporabite nekoliko manj olja

Dodajanje olja jedem po občutku je eden najbolj zahrbtnih načinov, kako lahko obrok postane precej bolj kaloričen, ne da bi bil zaradi tega občutno večji. Ena jedilna žlica olja vsebuje približno 120 kalorij, zato se lahko kalorijski vnos hitro poveča, če olje v ponev dolivate po občutku. To sicer ne pomeni, da morate olje povsem izločiti. Maščobe so pomemben del uravnotežene prehrane, saj telesu med drugim pomagajo pri absorpciji določenih vitaminov. Ključna sprememba je predvsem ta, da namesto dodajanja olja po občutku količino olja odmerite z žlico. Dodatno lahko pri pripravi mesa in zelenjave poskusite tudi kuhanje na ponvi z neoprijemljivo površino ali cvrtnik na vroč zrak, pri katerem za pripravo nekaterih jedi potrebujete precej manj dodane maščobe. Hrana bo še vedno okusna, kalorijska razlika pa se lahko že občutno pozna pri skupnem vnosu kalorij.

icon-expand Pri kuhanju uporabite nekoliko manj olja. FOTO: AdobeStock

2. Polnomastne mlečne izdelke zamenjajte z manj mastnimi

Če na jedilnik vsak dan vključujete jogurt, sir ali pijete mleko, lahko že izbira njihove manj mastne različice nekoliko zmanjša energijski vnos. Navadni manj mastni jogurt ima praviloma manj kalorij kot primerljiv polnomastni izdelek, podobno pa velja za mleko in predvsem za sir z manj maščobe. Najbolje je, da v trgovini primerjate hranilne vrednosti na embalaži, saj se izdelki med sabo razlikujejo. Ob tem posebno pozornost namenite sadnim jogurtom in mlečnim napitkom – manj maščobe še ne pomeni tudi nujno manj kalorij, če izdelek vsebuje veliko dodanega sladkorja, ki pa ga v te izdelke pogosto dodajajo. Pri tem se ni treba povsem odpovedati mlečnim izdelkom – če za zajtrk pogosto jeste grški jogurt, lahko preprosto izberete manj mastno različico in mu dodate sveže sadje. Tako boste ohranili živilo, ki vam je ljubše, hkrati pa tudi občutno zmanjšali kalorijski vnos.

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3. Ne podcenjujte sladkih pijač

Odvečne kalorije pa se ne skrivajo samo v hrani. Sladkane pijače, sokovi, energijske pijače in sladkor v kavi lahko prispevajo precejšen delež dnevnega vnosa, pri čemer vas tudi nikakor ne nasitijo. Če čez dan spijete (pre)več sladkanih pijač, jih lahko postopoma zamenjate z vodo, mineralno vodo ali nesladkanim čajem, pri kavi pa preprosto zmanjšajte količino sladkorja ali sirupa, ki ga v kavo dodajate. Tudi alkoholne pijače vsebujejo veliko kalorij, poleg tega pa lahko alkohol še dodatno poveča željo po prigrizkih. Če alkoholne pijače uživate pogosto, je že zmanjšanje količine ali pogostosti uživanja teh pijač lahko preprost način za nižji energijski vnos.

icon-expand Sladkane pijače, sokovi, energijske pijače in sladkor v kavi lahko prispevajo precejšen delež dnevnega vnosa. FOTO: AdobeStock

4. Izbirajte živila, po katerih boste siti dlje

Če ste kmalu po obroku spet lačni, boste bolj verjetno posegli po prigrizkih ali si naložili dodatno porcijo. Zato ni pomembno samo, koliko kalorij ima živilo, temveč tudi, kako dolgo ste po zaužitju tudi siti. Pri vsakem glavnem obroku poskrbite, da na krožnik dodate vir beljakovin, kot so jajca, piščanec, ribe ali stročnice, ter dodajte zelenjavo in ustrezno porcijo krompirja, riža ali drugih prilog. Beljakovine in živila, bogata z vlakninami, lahko pripomorejo k občutku sitosti, zato je tak obrok pogosto boljša izbira kot neuravnotežen obrok, po katerem hitro postanete lačni. To vodilo je še posebej uporabno, če ste pogosto športno aktivni ali ste fizično aktivni že med službo. Cilj namreč ni, da bi pojedli čim manj, temveč da iz hrane dobite dovolj hranil in energije, da vas občutek sitosti drži še dolgo po obroku.

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5. Omake in dodatki niso nedolžni

Solatni preliv, majoneza, kečap ali večja količina parmezana lahko obroku neopazno dodajo precej kalorij. Ker jih pogosto uporabljamo kot dodatek, se njihove kalorijske vrednosti ne zavedamo tako dobro kot pri oprijemljivih glavnih sestavinah. Dejstvo je, da se jim ni treba povsem odpovedati. Poskusite le, da ste pri njihovem dodajanju v obrok pozorni – namesto dodajanja po občutku količino zavestno odmerite ali del omake nadomestite z bolj zdravo različico. Pri solatah lahko okus poudarite tudi z limoninim sokom, kisom, gorčico in drugimi začimbami, ki pa kalorijsko ne bodo dodale preveč.

icon-expand Preprost trik je, da si porcijo vnaprej pripravite v manjšo skodelico ali posodico, namesto da jeste neposredno iz vrečke. FOTO: Adobe Stocks

6. Prigrizke si pripravite vnaprej

Oreščki, čips, piškoti in drugi prigrizki se po kalorijah hitro seštevajo, zlasti kadar jih jemo med delom ali gledanjem televizije. Težava ni nujno v prigrizku, ampak predvsem v tem, da prigrizkov pogosto pojemo več, kot smo nameravali. Preprost trik je, da si porcijo vnaprej pripravite v manjšo skodelico ali posodico, namesto da jeste neposredno iz vrečke. Če ste pogosto lačni med obroki, si vnaprej pripravite tudi bolj nasitne možnosti, kot so na primer jogurt, sadje ali sendvič z virom beljakovin. Ob tem vam ni treba popolnoma opustiti najljubših prigrizkov, le lažje boste nadzorovali količino, hkrati pa se izognili temu, da bi se zaradi pretiranega omejevanja kasneje prenajedli.

Majhne spremembe so lahko bolj enostavne od stroge diete

Za začetno zmanjšanje kalorijskega vnosa ni nujno, da popolnoma spremenite prehrano ali se odpoveste hrani, ki jo imate radi. Manj olja pri kuhanju, ustrezna izbira mlečnih izdelkov, manj kalorij iz pijač in bolj premišljene porcije dodatkov so vse spremembe, ki jih lahko vključite v vsakdan brez posebnega napora. Pomembno pa je, da ne poskušate zmanjševati kalorij pri prav vsakem živilu. Telo namreč še vedno potrebuje dovolj energije – tudi med dieto. Ravno zato so najbolj uporabne prav tiste spremembe, ki jih lahko vzdržujete dolgoročno, ne da bi ob tem imeli pretiran občutek odrekanja.

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