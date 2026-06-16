Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji

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Sladki krompir je vse pogostejši gost na naših krožnikih, in to z dobrim razlogom. Poleg tega, da je okusen in vsestransko uporaben za pripravo, ga strokovnjaki za prehrano vse pogosteje izpostavljajo kot odlično izbiro za zdravje srca in ožilja, zlasti za ljudi z visokim krvnim tlakom.

Po mnenju nutricionistk Michelle Routhenstein in Lene Beal velja sladki krompir za živilo, ki ugodno vpliva na krvni tlak iz več ključnih razlogov:

Bogat je z vlakninami – en sladki krompir vsebuje približno 4 grame vlaknin, ki prispevajo k sitosti, uravnavanju telesne teže in zdravju prebave.

Vsebuje kalij – pomemben mineral, ki pomaga pri izločanju odvečnega natrija iz telesa in sprošča krvne žile. En sladki krompir vsebuje približno 400 mg kalija, kar je približno 10 % priporočenega dnevnega vnosa.

Je naravni vir magnezija, ki pomaga tudi pri vzdrževanju zdravega krvnega tlaka.

Vsebuje antioksidante – kot je beta-karoten, ki imajo zaščitno vlogo v srčno-žilnem sistemu.

Zaradi vsega naštetega je sladki krompir tudi na seznamu priporočenih živil v okviru diete DASH – prehranskega pristopa, ki se uporablja pri zdravljenju hipertenzije.