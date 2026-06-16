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sladki krompir
Prehrana

Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji

Moškisvet.com
16. 06. 2026 03.32
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Strokovnjaki za prehrano ga vse pogosteje izpostavljajo kot odlično izbiro za zdravje srca in ožilja, zlasti za ljudi z visokim krvnim tlakom.

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Sladki krompir je vse pogostejši gost na naših krožnikih, in to z dobrim razlogom. Poleg tega, da je okusen in vsestransko uporaben za pripravo, ga strokovnjaki za prehrano vse pogosteje izpostavljajo kot odlično izbiro za zdravje srca in ožilja, zlasti za ljudi z visokim krvnim tlakom.

sladki krompir
sladki krompir FOTO: Dreamstime

Zakaj je sladki krompir dober za srce?

Po mnenju nutricionistk Michelle Routhenstein in Lene Beal velja sladki krompir za živilo, ki ugodno vpliva na krvni tlak iz več ključnih razlogov:

Bogat je z vlakninami – en sladki krompir vsebuje približno 4 grame vlaknin, ki prispevajo k sitosti, uravnavanju telesne teže in zdravju prebave.

Vsebuje kalij – pomemben mineral, ki pomaga pri izločanju odvečnega natrija iz telesa in sprošča krvne žile. En sladki krompir vsebuje približno 400 mg kalija, kar je približno 10 % priporočenega dnevnega vnosa.

Je naravni vir magnezija, ki pomaga tudi pri vzdrževanju zdravega krvnega tlaka.

Vsebuje antioksidante – kot je beta-karoten, ki imajo zaščitno vlogo v srčno-žilnem sistemu.

Zaradi vsega naštetega je sladki krompir tudi na seznamu priporočenih živil v okviru diete DASH – prehranskega pristopa, ki se uporablja pri zdravljenju hipertenzije.

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Ali lahko vsakodnevno uživanje sladkega krompirja zniža krvni tlak?

Po mnenju strokovnjakov je odgovor pritrdilen – če je tudi preostala prehrana uravnotežena. Kalij v sladkem krompirju pomaga telesu uravnavati raven natrija, kar zmanjšuje pritisk na krvne žile in olajša delo srca.

Če sladki krompir postane reden del vaše prehrane, je mogoče pričakovati pozitiven učinek na krvni tlak, zlasti pri ljudeh, ki že pazijo na vnos soli in skrbijo za druge vidike svojega zdravja.

Nasveti za pripravo sladkega krompirja

Pomembno je omeniti, da lahko način priprave sladkega krompirja pomembno vpliva na njegove zdravstvene koristi. Strokovnjaki svetujejo:

- Izberite pečenje ali pripravo v cvrtniku na vroč zrak z dodatkom majhne količine olivnega olja.

- Izogibajte se dodatkom, kot sta maslo ali rjavi sladkor – to zmanjšuje hranilne vrednosti.

- Začinite ga naravno: cimet, rožmarin, česen, timijan ali paprika so odlični dodatki.

Zdrave alternative: Namesto kisle smetane uporabite grški jogurt, sveža zelišča, salso ali malo pretlačenega avokada.

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Tudi kombiniranje sladkega krompirja z drugimi zdravimi sestavinami – kot so orehi, bogati z omega-3 maščobnimi kislinami, ali cimet, ki znižuje krvni sladkor – še dodatno okrepi njegove pozitivne učinke na zdravje.

Sladki krompir je preprosto in dostopno živilo, ki lahko ob rednem uživanju in zdravi pripravi prispeva k boljšemu nadzoru krvnega tlaka. Čeprav ni "čudežnega" živila za zdravje srca, je lahko sladki krompir dragocen zaveznik pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni – še posebej, če je del raznolike in uravnotežene prehrane.

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Vir: Index

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